雙北9大聖誕樹收集！信義區火車聖誕樹 金莎聖誕樹，中山動物方城市聖誕樹必拍。

每年聖誕節的大事，就是打卡、拍美照，搜集各地的聖誕燈飾，以及超可愛聖誕樹打卡照，讓聖誕節多了一個約閨蜜、約男友逛街拍照的儀式感。這次窩客島整理雙北9大聖誕樹、聖誕燈飾打卡推薦，從信義區的歐風白金聖誕樹、中山站的動物方城市聖誕樹，到新莊蘆洲的光廊燈飾，美照從聖誕節一路拍到跨年。



▲雙北9大聖誕樹收集！信義區火車聖誕樹 金莎聖誕樹必拍。

新北耶誕城LINE FRIENDS聖誕樹

▲新北歡樂耶誕城亮燈了！這次特別與 LINE FRIENDS 合作打造馬戲團主題燈區(攝影：張人尹)

新光三越信義新天地 20公尺聖誕樹

新光信義聖誕樹亮了！香堤廣場上的聖誕樹，每年都是新光三越信義新天地聖誕節的必拍活動，20公尺高超美白金色系聖誕樹今天起正式點燈，同時搭配信義新天地周邊5大打卡點，包含夢幻聖誕節小火車、甜點小屋、許願報亭、拍貼機、熱氣球等，逛信義區打卡點拍起來。



全文介紹：新光信義耶誕城打卡路線！20公尺聖誕樹 白金小火車 許願報亭5大打卡點必拍。



▲20米幸福列車耶誕樹首度現身，超過1,500場光影秀。（攝影：張人尹）

統一時代百貨台北店 威尼斯主題聖誕樹

統一時代百貨「愛‧Sharing」聖誕主題活動在11/14起正式登場，台北統一時代百貨、高雄夢時代同步，以浪漫水都「威尼斯」為主題城市，呈現華麗狂歡的面具節與藝術氛圍。在信義區統一時代百貨可以拍到經典的貢多拉船、唯美的威尼斯大運河，以及文青氣質的沈船書店等13打卡點，粉絲通通免費打卡。



全文介紹：信義區聖誕樹點燈！統一時代威尼斯主題13打卡點，貢多拉 沈船書店必拍。



▲統一集團愛‧Sharing 11/14起跑，今年主題城市為浪漫水都威尼斯。（攝影：張人尹）

台北 BELLAVITA 巨型熊熊聖誕裝置

向來以精緻且具話題性著稱的BELLAVITA寶麗廣場，今年再度展現其不凡的創意與美學素養，於11月28日正式對外公開今年的聖誕主題裝置，這座被市民暱稱為貴婦百貨的商場，今年不走傳統聖誕樹的華麗路線，而是將中庭廣場徹底變身，打造出一個充滿童趣與想像力的奇幻場景，不僅成為近日社群媒體上的熱門話題，更預計將掀起一波朝聖人潮。



全文介紹：台北 BELLAVITA 巨型熊熊聖誕裝置登場！信義區免費打卡景點夢幻亮相。



▲信義區耶誕必拍新熱點 巨型熊熊打造童話餐桌場景吸引民眾搶拍

台北101巨型金莎聖誕樹

今年最具話題性的焦點，莫過於Ferrero Rocher費列羅金莎在台北101辦公大樓一樓大廳所打造的巨型裝置藝術。品牌以「Add Your Golden Touch」為核心概念，自2025年12月10日起盛大揭幕，將整座大廳幻化為一座流動著光影與祝福的金色殿堂，不僅喚醒了人們對於節日分享的初心，更成為今年冬季最璀璨奪目的視覺饗宴 。



全文介紹：費列羅金莎打造台北101巨型聖誕樹！週末限定親子手作課程，登錄發票搶先體驗高空光影紙雕。



▲金莎聖誕樹以無數金色球體堆疊，在光影折射下營造出宛如金色夢境的浪漫場景





信義區史努比 蒲公英呼吸樹聖誕樹

信義區耶誕季又多了一個全新史努比打卡亮點！今年Relove把超夢幻的「呼吸樹」搬到市政府捷運站旁的YouBike停車場，走路不用幾分鐘就能抵達。這座期間限定的Relove聖誕樹以會發光的「呼吸」概念打造，亮起時像在微微吐息，遠看更有點蒲公英的意象，拍起來超仙。周邊還有史努比、歐拉夫、查理布朗等經典角色換上銀白聖誕裝，一整圈排開像在迎接遊客，完全就是信義區最新的免費打卡點。只要在傍晚時刻來，看點燈、等下雪、拍公仔，整個行程輕鬆又浪漫。



全文介紹：信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。



▲信義區聖誕打卡點再加一！Relove呼吸樹正式點燈到明年。（攝影：編輯 鄭雅之）

信義區任天堂瑪利歐聖誕樹

任天堂粉絲衝信義區免費玩！期間限定「Nintendo Switch 2 冬季同樂會」於2025年12月19日至2026年1月18日，在台北市信義威秀徒步區正式登場。現場以戶外形式呈現，除了設置節慶感滿分的「瑪利歐聖誕樹」之外，現場還提供Nintendo Switch 2與Nintendo Switch遊戲免費玩，還有限量小贈品送給粉絲們，週末就先衝信義區打卡玩起來。



全文介紹：任天堂瑪利歐聖誕樹！Nintendo Switch 2冬季同樂會信義區登場，6款遊戲免費玩。



▲Nintendo Switch 2 冬季同樂會於信義威秀徒步區登場，戶外形式開放體驗，吸引不少任天堂粉絲前來免費試玩拍照。圖片來源：Nintendo

中山站動物方城市聖誕樹

台北中山站化身為充滿童趣的「動物方城市」，迪士尼為迎接動畫《動物方城市2》上映，打造全台唯一主題聖誕樹，從11月5日至2026年1月15日在中山站4號出口廣場登場。高聳聖誕樹結合人氣角色茱蒂、尼克等元素，白天是雪白可愛的童話世界，夜晚點燈後又變身為浪漫閃亮的城市森林，成為年底最療癒的打卡新地標。



全文介紹：中山站變身動物方城市！第一顆台北聖誕樹就在中山站，搶先試燈來拍。



▲中山站聖誕樹閃亮登場！白天雪白繽紛、夜晚夢幻點燈，搭配《動物方城市2》角色造景，成為台北冬季最療癒的聖誕約會景點。(攝影：鄭雅之)

微風13米漂浮聖誕樹

微風集團今年12月以「三重夢幻爆發」為核心概念，串聯旗下各館打造出風格迥異的聖誕場景。從席捲全球的韓流天團BLACKPINK粉黑宇宙，到來自海外的香氛萌獸FUFUSOUL，再到挑戰視覺極限的13米漂浮氣球聖誕樹，這場冬季盛宴不僅是購物行程，更是一場五感全開的城市探險。



全文介紹：微風夢幻打卡點抽旭集雙人餐券！BLACKPINK粉黑風暴、13米漂浮聖誕樹，台北人必拍攻略。



▲微風廣場使用3000顆氣球，打造高達13米的夢幻漂浮聖誕樹

新莊 蘆洲聖誕點燈

才不只有新北耶誕城，新莊、蘆洲也有超夢幻聖誕打卡點！一年一度最浪漫的聖誕月，各地都點起夢幻聖誕燈飾過節，而近年整修變成在地人散步好去處的新莊中港大排、蘆洲鴨母港，也將在12/13晚間17點同步點亮耶誕燈海，打造最適合散步的城市光景。沿線樹影、河岸光影與冬夜微風交織，讓人一下班就想往河廊走去。最吸睛的亮點則落在鴨母港溝萬福廣場，一座高達四公尺的立體聖誕花束悄悄綻放，成為今年最有儀式感的耶誕打卡新地標。



全文介紹：不只新北耶誕城！新莊 蘆洲聖誕點燈搶先看，4米夢幻聖誕花束超夢幻。

