微風夢幻打卡點抽旭集雙人餐券！BLACKPINK粉黑風暴、13米漂浮聖誕樹，台北人必拍攻略。

台北的冬天總是濕冷，但微風今年用粉紅浪潮與夢幻香氛點燃了暖意。從追星的熱血到手作的細膩，這裡收藏了所有關於美好的想像，邀你一起練習把生活過得更像一首詩。

隨著年末腳步逼近，台北街頭的節慶氛圍日漸濃厚，對於追求儀式感的都會男女而言，如何規劃一場兼具時尚追星、療癒身心與視覺震撼的行程成為熱門話題。微風集團今年12月以「三重夢幻爆發」為核心概念，串聯旗下各館打造出風格迥異的聖誕場景。從席捲全球的韓流天團BLACKPINK粉黑宇宙，到來自海外的香氛萌獸FUFUSOUL，再到挑戰視覺極限的13米漂浮氣球聖誕樹，這場冬季盛宴不僅是購物行程，更是一場五感全開的城市探險。



BLACKPINK快閃店限時登陸微風南山，粉黑美學引爆排隊潮

對於BLINKs來說，這個12月絕對是圓夢時刻。備受矚目的《BLACKPINK IN YOUR AREA - League Collection》快閃店，將於12月13日至12月28日在微風南山4樓限時展開為期16天的粉色旅程。這不僅是一間商店，更是一座沈浸式的「粉色宇宙」。現場與Fanatics、Complex以及New Era、MLB、PSG等國際知名品牌攜手，將女孩們難以抗拒的粉黑色調結合街頭運動元素，打造出獨一無二的聯名系列。



走入店內，無論是連帽大學T、俐落的T-shirt還是經典棒球帽，每一款單品都完美平衡了追星熱情與潮流穿搭的實用性。為了讓粉絲能留下最美回憶，現場佈置了多個沈浸式主題空間，每一道光影都經過精心設計，確保隨手一拍就是時尚大片。此外，官方更祭出獨家寵粉活動，消費滿3000元即贈限定紙圓扇，拍照打卡還能獲得紀念貼紙。每日上午11點發放號碼牌的入場機制，預料將掀起一波信義區的排隊熱潮。



微風廣場FUFUSOUL香氛展，用氣味尋找命定靈魂伴侶

如果說BLACKPINK代表著熱情與時尚，那麼位於微風廣場的「FUFUSOUL聖誕暖心快閃店」則是冬日裡最溫柔的擁抱。即日起至2026年1月4日，這個以「香氛、絨毛、角色設計」聞名的海外品牌，將為台北帶來一場療癒的氣味實驗。品牌的誕生源自於一位父親對7歲女兒Miko的愛，將孩子想像中「每天陪伴自己的小怪獸」實體化，讓FUFU不只是玩偶，更是能理解情緒的靈魂伴侶（Soulmate）。



展場設計結合了時下最流行的MBTI 16型人格測驗，讓每位造訪者都能根據自己的性格，找到對應的花草香、果調香或森林木質調。在沈浸式的柔光空間中，民眾可以近距離感受絨毛玩偶的觸感與專屬香氣，現場更設有必玩的拍貼機與「好運扭蛋機」，有機會將整組禮盒帶回家。對於正在苦惱聖誕交換禮物的民眾來說，這裡提供了一個既具質感又充滿心意的送禮新選擇。



挑戰全台最美天際線，13米漂浮聖誕樹與歐風小屋成打卡熱點

視覺震撼向來是微風聖誕佈置的重頭戲，今年微風廣場大膽突破傳統，在圓洞區運用超過3000顆金紅交錯的鋁箔氣球，打造出一座高達13米的「夢幻漂浮聖誕樹」。這棵彷彿對抗地心引力的聖誕樹懸浮於半空中，展現出既現代又魔幻的裝置藝術美學。而在1樓電梯口，則座落著一座彷彿從童話書中走出來的「聖誕影像記憶站」歐風木屋，溫暖的木質調性與華麗的氣球樹形成有趣對比。



為了增加互動性，民眾只要在現場拍照上傳社群，就有機會抽中頂級自助餐「旭集雙人餐券」。針對親子客群，12月20日至25日期間更安排了聖誕老人合照活動，憑消費滿額即可兌換拍立得，將這份溫馨的節日記憶實體化保存。



台北車站22米巨樹閃耀，星光奇蹟之夜眾星雲集

將視角轉向西區，微風台北車站展現了作為國家門戶的氣勢，在挑高的大廳豎立起全台室內最高的22米巨型聖誕樹。這棵巍峨的聖誕樹不僅是過往旅客的視覺焦點，更將在12月25日聖誕節當晚化身為璀璨舞台。微風特別舉辦「聖誕星光奇蹟之夜」，邀請到宋蘋恩、鄭馥儀、創作歌手黃若欣以及人氣女團babyMINT輪番登台演出。在巨型聖誕樹的輝映下，藝人們將用音樂的溫度點亮台北的聖誕夜，為這場長達一個月的節慶馬拉松畫下最完美的句點。



《BLACKPINK IN YOUR AREA》League Collection 快閃店

活動時間： 2025/12/13(六) 至 12/28(日)

活動內容：

每日上午11點發放號碼牌，採現場抽號制入場 。

消費滿 3,000 元贈送「限定紙圓扇」。

店內拍照上傳社群，贈送「獨家貼紙」。

販售聯名連帽大學T、T-shirt、棒球帽等單品 。

快閃地點： 微風南山 4 樓 。

FUFUSOUL 聖誕暖心快閃店

活動時間： 即日起至 2026/1/4(日)

活動內容：

追蹤玩具“反”斗城 IG 並拍照打卡，可獲限量小禮物 。

滿額加贈七彩香氛網球或運動系列手提斜背包 。

現場設有拍貼機與「好運扭蛋機」（有機會扭中禮盒組）。

快閃地點： 微風廣場 。

微風廣場聖誕系列活動

活動時間：

聖誕影像記憶站：即日起至 12/25 。

聖誕老人合照：12/20(六) 至 12/25(四) 。

活動內容：

展出 13 米漂浮聖誕樹與歐風小屋 。

拍照上傳社群標註 @breezecenter，抽「旭集雙人餐券」。

憑單筆滿 1,000 元，可兌換與聖誕老人合照的拍立得照片 。

活動地點： 微風廣場 1F 電梯口前、圓洞區 。



聖誕星光奇蹟之夜

活動時間： 12/25(四)

活動內容：

展出全台室內最高 22 米巨型聖誕樹 。

邀請宋蘋恩、鄭馥儀、沒有才能-黃若欣、babyMINT 等藝人現場演出 。

活動地點： 微風台北車站 1F 大廳 。



The Scent of Christmas 香氛手作

活動時間：

報名：即日起至 12/19(五) 。

活動：12/20(六)、12/21(日) 。

活動內容： 累計消費滿 8,000 元即可報名參與香氛手作活動 。

活動地點： 微風信義、微風南山 。

微風南京 Balloon Parade

活動時間： 12/21(日)

活動內容： 微風熊 Kazemon、小白 MYKONOS 與阿舍食堂阿飽將在館內派送節慶氣球 。

活動地點： 微風南京 。

