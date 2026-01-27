國聯大飯店國旅補助搶先跑！預訂101景觀房最高現省2000元，加碼早餐買1送1。

春遊序曲奏響！大巨蛋核心的國聯大飯店，搶先推出國旅補助、旅人3月底前入住101景觀房。享房價折抵2000元與早餐買1送1，開啟台北時刻。

位於台北大巨蛋生活圈核心，串聯松山文創園區與城市文化動線的國聯大飯店，在2026年歲首假期過後，為迎接春遊序曲，宣布搶先全台同業，提前於2026年1月28日至2月3日推出「國旅補助。國聯首發 限時優惠住房專案」。這項專案不僅讓旅人能以更超值的價格入住著名的台北101景觀房，更透過實質的房價回饋，讓旅行回歸到心與世界對話的本質。

▲國聯大飯店視野擁抱台北地標101，位處大巨蛋生活圈核心，提供旅人絕佳的城市景觀。圖／國聯大飯店提供；窩客島整理



搶占台北101景觀房與大巨蛋生活圈核心優勢

國聯大飯店地理位置優越，視野擁抱台北地標101，讓城市天際線成為旅程的一部分。從飯店出發，步行即可走進松菸的展覽與咖啡香氣，轉身又能融入大巨蛋周邊的運動與生活場景。旅人能在文化、節慶與日常之間自由切換，深度體驗台北這座城市在白天與夜晚展現的不同風貌。這項專案特別強調不分平假日，讓住宿選擇回歸單純與自在，不再被程序與時間表綁住。

▲在當代典雅的板石自助式餐廳用餐，旅人能伴隨清晨陽光，享受屬於自己的城市時光。圖／國聯大飯店提供；窩客島整理





國旅補助最高省2000元與環保續住回饋

針對此次限時7天的預訂活動，國聯大飯店祭出誠意十足的房價優惠。旅人透過官網預訂於2026年3月底前入住，精緻客房平日每晚3600元起。入住首晚即可享有800元的禮遇折抵，若選擇續住第二晚並配合環保政策不更換布品，可再獲得1200元的回饋，合計最高可折抵2000元。換算下來，精緻客房首晚折扣後約平日2800元起。此專案亦適用於寒假與春節期間，為家庭客群提供更彈性的旅遊計畫。

▲國聯大飯店推出限時7天的國旅補助專案，預訂即可升等101景觀房，最高享有2000元折抵。圖／國聯大飯店提供；窩客島整理



板石自助式早餐買1送1啟動味蕾節奏

除了房價上的驚喜，國聯大飯店更在感官體驗上細緻鋪陳。飯店特別加碼「板石自助式早餐」買1送1優惠，強調一天的開始至關重要。旅人可以在當代典雅的用餐空間裡，伴隨晨光與窗景，品嚐由主廚團隊精心準備的西式、台式與日式各樣菜色。多種料理輪番登場且不定期更換菜單，為晨間餐桌注入源源不絕的創意享受，讓每一位旅客都能從味蕾開啟一天的生活節奏。

▲板石自助式早餐提供精緻美味的現做料理，入住專案還可享有早餐買1送1的超值優惠。圖／國聯大飯店提供；窩客島整理

永續旅遊與高鐵聯票加購多重優惠

國聯大飯店積極配合政府環保政策，自2024年10月1日起，客房內不再提供一次性備品，並鼓勵續住不更換床單與毛巾，邀旅人共同守護環境。此外，官網訂房還可加購高鐵聯票。針對2026年3月1日至5月31日期間搭乘高鐵的旅客，平日可享75折、假日及疏運期間85折優惠，雙人左營至台北來回最高可省1500元起。這場結合交通、住宿與美饌的城市逃跑計畫，是2026年初不容錯過的旅遊首選。

▲板石自助式早餐供應西式、台式與日式等多樣菜色，不定期更換菜單以滿足旅人的味蕾。圖／國聯大飯店提供；窩客島整理



國旅補助！國聯首發 限時優惠住房專案

預訂日期： 2026年1月28日至2026年2月3日

住宿期間： 2026年1月28日至2026年3月31日（不分平假日，寒假與春節亦適用）

活動內容：

房價折抵： 入住首晚現抵800元，續住第2晚再折抵1200元，最高回饋2000元 。

客房升等： 預訂成功保證入住升等台北101景觀客房 。

餐飲優惠： 入住期間享有「板石自助式早餐」買1送1優惠 。

高鐵加購： 官網訂房加購高鐵票享平日75折起，雙人來回最高省1500元起 。

環保政策： 配合永續發展，客房內不提供一次性備品，續住不更換布品 。

