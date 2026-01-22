嵨開安旅HOTEL UKETAMO進駐忠孝商圈！福泰飯店集團引進日本山伏哲學，111間房皆可瑜伽與頌缽。

忙碌的都市生活中，你多久沒有好好呼吸了。2026年全新開幕的嵨開安旅，不賣奢華，只賣平靜。這裡將日本山伏修行的哲學帶進台北，打造一座隨時能讓你暫停的城市之山。

在車水馬龍的台北忠孝商圈核心，一座旨在回應現代人心靈渴求的全新建築於2026年1月22日正式揭幕。這是隸屬於福泰飯店集團旗下的全新品牌「嵨開安旅 HOTEL UKETAMO」，它不單是一間提供住宿的飯店，更被定義為全國首間以「身心靈整合」為核心的城市療癒旅宿。面對後疫情時代的高壓與焦慮，福泰飯店集團董事長廖炳燿將日本山伏修行的哲學「Uketamo（接納一切）」帶回台灣，試圖在分秒必爭的都會叢林中，種下一座能讓人暫停、呼吸並重新整理自己的「療癒之山」。

▲嵨開安旅建築外觀矗立於忠孝商圈核心，成為城市中獨特的靜心場域。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理 ▲客房設計強調極簡與低視覺噪音，透過草地紋理地毯營造自然氛圍。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

不只是飯店的空間哲學 嵨開安旅打造城市中的山伏修驗道

走進嵨開安旅，首先感受到的是一股「反飯店」的空間語彙。這裡沒有金碧輝煌的裝飾，取而代之的是一種極致的「歸零」感。一樓迎賓大廳運用大量雲杉，建構出彷彿山林參木交錯的視覺結構，牆面更以手工塗抹技法呈現自然紋理，隱喻著山伏修行者穿梭林間的質樸狀態。車道上方垂吊的燈樹設計，巧妙模擬了陽光穿透林梢的光影，讓旅人從踏入的那一刻起，感官便開始被撫平。



值得一提的是，設計團隊將五至六樓的梯間打造成「室內山伏參道」，低飽和度的色彩搭配水泥石階，營造出靜謐的步行體驗。抬頭仰望，還能看見由日本山形緞通團隊特製的巨幅織畫「山を仰ぐ」，色調從靛藍、湖綠漸變至曙白，象徵著心境由混濁轉為澄明的過程。廖炳燿董事長表示，嵨開安旅希望能成為城市中的一座山，讓人隨時可以停留、呼吸，這正是對當代「快生活」最有力的溫柔反叛。

▲課程規劃涵蓋身體、能量與意識三個層面，引導學員進行深度自我修復。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理





111間客房的細節革命 從奈米水質到房內頌缽的身心洗滌

作為一間標榜療癒的旅宿，嵨開安旅在看不見的細節上下足了功夫。全館中央空調導入ifD電子集塵與BPI雙極離子技術，確保每一口呼吸的純淨；飲水系統更採用G+奈米過濾技術，保留水中天然的8大礦物質，讓喝水也成為修復身體的一環。111間客房的設計延續了「歸零」的主題，鋪設草地紋理地毯並搭配低視覺噪音的木質設計，讓人一進房就自然卸下防備。



最特別的是，這裡將療癒體驗直接帶入私密空間。房內不僅備有台灣在地小農茶飲，讓泡茶成為靜心儀式，更令人驚喜的是，客房影音系統內建了呼吸練習、體位引導以及台灣少見的克里亞瑜伽教學。旅人甚至可以在房內使用飯店準備的尼泊爾小頌缽，透過聲音的振動頻率，在私密的空間裡進行一場自我對話與修復。樓層間的「水光廊道」則利用親膚軟水與光影交錯，提醒著過客放慢腳步，感受當下。

▲每間客房皆配置尼泊爾小頌缽，讓旅人在房內也能進行聲音療癒儀式。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

攜手尼泊爾Avata Wellness 引進正統瑜伽與木守茶席的深層對話

為了落實身心靈的深度療癒，嵨開安旅跨國攜手來自尼泊爾的知名品牌「Avata Wellness」。不同於一般健身房的瑜伽課程，這裡強調的是「由內而外的修復」。課程設計涵蓋了傳統瑜伽呼吸、聲音療癒以及冥想靜坐。戶外小花園種植的香草植物，更成為課程的一部分，引導學員透過觸摸與嗅聞自然，找回感官的敏銳度。未來入住的旅人，皆可在住宿期間體驗這些課程，讓身心回歸最穩定的節奏。



此外，隱身於客房中的「木守茶席 KIMAMORI」則是另一個極具儀式感的亮點。取名自農耕文化中「為自然保留最後一顆果實」的感恩之意，這個完全預約制的空間每場次僅接待5位貴賓。由專業茶師依據當日天候選茶，在90分鐘的體驗中，讓賓客在茶香流動間，享受一段難得的靜心時光。

▲引進尼泊爾國際品牌Avata Wellness，提供專業且正統的瑜伽與冥想課程。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理



Plant Forward植物系飲食哲學 Bliss & Bone與MN ZO Café重新定義盤中飧

療癒不僅在於空間與活動，飲食更是關鍵。嵨開安旅擁抱「Plant Forward」飲食哲學，位於5樓的Bliss & Bone餐廳打破了傳統自助餐的模式，改以植物性食材為主角，蛋白質為輔。其早餐菜單中的經典班尼迪克蛋經過重新演繹，使用酸種英式瑪芬與自製蒔蘿酪梨荷蘭醬，取代了厚重的奶油醬汁，搭配紅藜穀物豆飯組成的「佛碗」，在飽足與輕盈間取得完美平衡。



而位於1樓的「MN | ZO Café & Pizza」則專注於「自然發酵」的魅力。廚藝團隊利用自家培育的酵母與48小時冷藏慢發酵技術，製作出易消化且香氣濃郁的麵糰。透過400度高溫烘烤的手工披薩，外酥內軟，搭配橄欖油與大量蔬菜的地中海飲食風格，強調低負擔與高營養密度。這兩處餐飲空間，皆試圖透過放慢用餐節奏，讓旅人重新思考人、食物與土地之間的連結。



隨著2026年「嵨開安旅」的盛大開幕，福泰飯店集團不僅為台灣旅宿業立下了新的里程碑，更向繁忙的都市人提出了一個深刻的邀請：在追求快速的時代，我們是否願意給自己一個機會，像山一樣安靜下來，接納一切，然後重新出發。

▲採預約制的木守茶席KIMAMORI，提供隱密且專注的品茶靜心體驗。圖／嵨開安旅提供；窩客島整理

Avata Wellness 身心療癒課程

活動時間： 每日早、午、晚時段（住客可任選一課程體驗）

活動內容： 攜手尼泊爾瑜伽品牌，提供傳統瑜伽呼吸、聲音療癒、冥想靜坐及克里亞瑜伽。課程強調由內而外的修復，不追求體位難度，非住客亦可報名參加。

木守茶席 KIMAMORI 靜心體驗

活動時間： 每場次90分鐘（採完全預約制）

活動內容： 取名自「為自然保留最後一顆果實」的感謝之意。每場僅接待5位貴賓，由茶師依當日氣候選茶，引導賓客在茶香中與自己對話。

嵨開安旅 HOTEL UKETAMO

開幕時間： 2026年1月22日

餐廳資訊：

5F Bliss & Bone： 供應Plant Forward植物系早餐、早午餐。

1F MN | ZO Café & Pizza： 主打自然發酵麵糰手工披薩與地中海料理。

官方網站： https://www.hoteluketamo.com/

嵨開安旅為忠孝商圈注入了一股清流，而在這座繁忙的城市中，其實還有許多隱藏版的綠洲與美食，值得你放慢腳步細細發掘。

推薦閱讀：Butterbear快閃店登場！超萌Butterbear小熊包配件周邊，熊熊下午茶餐點一次看。

推薦閱讀：新年喝這6款最開運！鶴茶樓祝鶴杯超應景，刮刮樂喝買一送一 再送春聯。

推薦閱讀：珍煮丹香蕉可可必喝！珍煮丹自製焦糖香蕉泥3款新品，香蕉奶茶 香蕉杯套必收。