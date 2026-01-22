Butterbear快閃店登場！超萌Butterbear小熊包配件周邊，熊熊下午茶餐點一次看。

加州椰子集團攜手 Butterbear 推出《城市療癒計畫》，結合 CACO、WAVE SHINE 與 CACO Cafe，從穿搭、餐飲到伴手禮，打造能被帶走的城市療癒日常體驗。

三大品牌共構城市療癒計畫

活動期間限定供應餐點甜點

超萌熊熊Butterbear全台快閃登場！這次加州椰子集團3大品牌，同步攜手泰國人氣療癒角色 Butterbear，透過服裝、居家與餐飲等不同場景，打造可以被穿上、被帶走，也能坐下來好好停留的城市療癒體驗。這次Butterbear帶來限定周邊小物、限定聯名餐點，還有拍貼機、姓名貼等玩法，在台北、台南、高雄快閃登場。「Butterbear城市療癒計畫」由加州椰子集團旗下 CACO、WAVE SHINE、CACO Cafe 三大品牌共同參與，分別從穿搭、居家與餐飲切入，完整呈現 Butterbear 的療癒世界觀。CACO 將角色形象轉化為日常可穿的服飾設計，WAVE SHINE 則著重貼身與居家時的穿著感受，而 CACO Cafe 則提供可愛點心、餐食設計，打造城市中的療心據點。聯名期間，CACO Cafe 推出多款以 Butterbear 為主題的限定餐點與飲品，供應品項包含 Butterbear 造型雞蛋糕、奶油咖啡、氣泡飲、泰式奶茶等輕食飲品菜單。此外在台南店更有泰式風味的打拋豬米漢堡，打造療癒下午茶時光。活動期間也同步推出多款周邊小物與伴手禮，包含Butterbear 甜心萬用包禮盒、長崎蛋糕脆餅禮盒、蜂蜜蛋糕禮盒、海鹽檸檬糖、焦糖奶油糖等，春節送禮剛剛好。





周邊小物與限定伴手禮登場

粉絲們除了必吃、必拍，這次Butterbear也帶來可愛療癒的周邊配件，讓人買爆。其中包含可愛Butterbear熊熊大頭設計的包款，毛茸茸的側背包、後背包、手提毛絨化妝包，打造最療癒可愛的配件。同時還有服飾穿搭新品，以及滿額贈小物「咖啡小熊提袋、毛絨杯墊、毛絨髮圈」等，還有春節贈品「紅包袋、春聯、刮刮樂」，吸引粉絲們買起來。





城市療癒計畫巡迴場次一覽

Butterbear城市療癒計畫巡迴時間

「Butterbear城市療癒計畫」自 1/14 於台南小西門 CACO Cafe 首站展開，之後將巡迴高雄夢時代、台北101、台北東區與台南南紡等據點快閃登場，門市內除了有可愛打卡佈置，還設有熊熊拍貼機每張100元、姓名貼機台每張50元等，讓粉絲們通通要朝聖。透過不同城市與商場場域，讓 Butterbear 走進更多生活場景，陪伴粉絲在各地停留與相遇。

台南小西門1/14~4/7（台南市中西區西門路一段658-1號B1F）

高雄夢時代檔期1/21~4/7（高雄市前鎮區中華五路789號2F）

台北101 檔期1/21~3/1（台北市信義區信義路5段7號B1樓）

台北東區檔期1/22~4/27（台北市大安區敦化南路1段219號）

台南南紡檔期1/23~4/7（台南市東區中華東路一段366號1F）





CACO cafe Butterbear滿額贈品

2026/01/14-2026/02/23滿1,000元即贈Butterbear咖啡小熊提袋

2026/02/24-2026/04/07滿1,000元即贈Butterbear圍裙小熊提袋

2026/01/14~2026/02/26滿2,000元即贈 Butterbear毛絨杯墊

2026/01/14起，一般會員消費滿3,000元升等禮；VIP/SVIP消費滿1,000元贈毛絨髮圈（送完為止）

2026/01/30~2026/02/13任意消費即贈Butterbear新年紅包袋

2026/01/30~2026/02/13消費滿888元即贈Butterbear福氣春聯

2026/02/01~2026/02/13消費滿888元即贈Butterbear新年刮刮樂

2026/01/30-2026/02/13加入好友即贈cafe手機支架







看更多Butterbear必買小物

