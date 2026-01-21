珍煮丹香蕉可可必喝！珍煮丹自製焦糖香蕉泥3款新品，香蕉奶茶 香蕉杯套必收。

珍煮丹推出「蕉裡蕉氣」香蕉系列飲品，1/26起全台開賣，包含香蕉鮮奶紅、香蕉奶青與香蕉可可奶，搭配10元嚐鮮券與限定杯套，飲料新品開喝。

▲珍煮丹以台灣香蕉為靈感，推出「蕉裡蕉氣」系列，延續果茶主軸打造季節限定新選擇。（攝影：張人尹）



▲珍煮丹「蕉裡蕉氣」系列主打自製焦糖香蕉泥，呈現香蕉在不同基底中的多層次風味。（攝影：張人尹）

珍煮丹香蕉系列三款新品

▲珍煮丹「香蕉鮮奶紅」「香蕉奶青」「香蕉可可奶」3款新品，1/26起全台門市開賣。（攝影：張人尹）

珍煮丹香蕉可可必喝！珍煮丹這次延續台灣水果作為果茶主軸的發想，推出全新「蕉裡蕉氣」系列，為熟悉的果茶系列帶來不同層次的變化。這次以台灣具代表性的香蕉作為靈感核心，選用品牌自製的焦糖香蕉泥，推出3款全新香蕉新品，還有限定版「香蕉杯套」讓飲料控、香蕉控通通喝起來。「蕉裡蕉氣」系列共推出3款新品，包含「香蕉鮮奶紅、香蕉奶青、香蕉可可奶」，1/26起於珍煮丹全台門市開賣，每一杯都能喝到真材實料的焦糖香蕉果泥。其中「香蕉鮮奶紅」以烏瓦錫蘭紅茶搭配鮮奶，茶香厚實中帶出香蕉的柔甜果韻。「香蕉奶青」則將焦糖香蕉泥融入奶青，凸顯青茶淡雅茶韻。另一款「香蕉可可奶」則是香蕉搭可可的絕配組合，以純可可鮮奶結合香蕉果香，微苦可可襯托出香蕉風味。





珍煮丹香蕉杯套隱藏版亮點

▲珍煮丹推出「蕉裡蕉氣」限定杯套，購買任一飲品即可獲得，呼應新年應景氛圍。（攝影：張人尹）

珍煮丹 蕉⾥蕉氣系列新品

配合新品上市，珍煮丹同步推出限定活動，即日起至2/26，粉絲可透過官方活動頁面領取10元新品嚐鮮券，憑券可享「蕉裡蕉氣」新品折10元優惠。除了嚐鮮優惠外，活動期間購買任一飲品，還可獲得「蕉裡蕉氣」主題杯套，呼應新年氛圍，還有小巧思可將側邊香蕉籤詩抽出，以「蕉財進寶，新年好」為飲料控增添一整年的好運氣。上市日期：2026/1/26起

香蕉奶青

⼀般⾨市(M)$65，(L)$75

百貨⾨市(M)$70，(L)$80

香蕉鮮奶紅

⼀般⾨市(M)$70，(L)$80

百貨⾨市(M)$75，(L)$85





珍煮丹 蕉⾥蕉氣 新品嚐鮮券活動

活動期間：即⽇起到 2/26活動方式：珍煮丹ocard會員領券可享「蕉⾥蕉氣新品$10元優惠」。注意事項：領券當下⽅可使⽤，⾨市外送、線上點餐平台不適⽤；漢神巨蛋店不適⽤。

▲珍煮丹以紅茶、青茶與可可鮮奶為基底，讓香蕉風味展現清爽到濃郁的不同表現。（攝影：張人尹）

