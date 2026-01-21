珍煮丹香蕉可可必喝！珍煮丹自製焦糖香蕉泥3款新品，香蕉奶茶 香蕉杯套必收。

珍煮丹推出「蕉裡蕉氣」香蕉系列飲品，1/26起全台開賣，包含香蕉鮮奶紅、香蕉奶青與香蕉可可奶，搭配10元嚐鮮券與限定杯套，飲料新品開喝。珍煮丹香蕉可可必喝！珍煮丹這次延續台灣水果作為果茶主軸的發想，推出全新「蕉裡蕉氣」系列，為熟悉的果茶系列帶來不同層次的變化。這次以台灣具代表性的香蕉作為靈感核心，選用品牌自製的焦糖香蕉泥，推出3款全新香蕉新品，還有限定版「香蕉杯套」讓飲料控、香蕉控通通喝起來。
珍煮丹香蕉系列三款新品「蕉裡蕉氣」系列共推出3款新品，包含「香蕉鮮奶紅、香蕉奶青、香蕉可可奶」，1/26起於珍煮丹全台門市開賣，每一杯都能喝到真材實料的焦糖香蕉果泥。其中「香蕉鮮奶紅」以烏瓦錫蘭紅茶搭配鮮奶，茶香厚實中帶出香蕉的柔甜果韻。「香蕉奶青」則將焦糖香蕉泥融入奶青，凸顯青茶淡雅茶韻。另一款「香蕉可可奶」則是香蕉搭可可的絕配組合，以純可可鮮奶結合香蕉果香，微苦可可襯托出香蕉風味。
珍煮丹香蕉杯套隱藏版亮點配合新品上市，珍煮丹同步推出限定活動，即日起至2/26，粉絲可透過官方活動頁面領取10元新品嚐鮮券，憑券可享「蕉裡蕉氣」新品折10元優惠。除了嚐鮮優惠外，活動期間購買任一飲品，還可獲得「蕉裡蕉氣」主題杯套，呼應新年氛圍，還有小巧思可將側邊香蕉籤詩抽出，以「蕉財進寶，新年好」為飲料控增添一整年的好運氣。
珍煮丹 蕉⾥蕉氣系列新品上市日期：2026/1/26起
品項及價格：
香蕉可可奶
⼀般⾨市(M)$75，(L)$95
百貨⾨市(M)$80，(L)$100
香蕉奶青
⼀般⾨市(M)$65，(L)$75
百貨⾨市(M)$70，(L)$80
香蕉鮮奶紅
⼀般⾨市(M)$70，(L)$80
百貨⾨市(M)$75，(L)$85
珍煮丹 蕉⾥蕉氣 新品嚐鮮券活動活動期間：即⽇起到 2/26
活動方式：珍煮丹ocard會員領券可享「蕉⾥蕉氣新品$10元優惠」。
注意事項：領券當下⽅可使⽤，⾨市外送、線上點餐平台不適⽤；漢神巨蛋店不適⽤。