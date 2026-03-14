萬元魚子保養免費送！台北W飯店攜手LA PRAIRIE，WOOBAR春日微醺下午茶限量開賣。

台北W飯店聯手頂奢護膚LA PRAIRIE，將經典魚子元素轉化為創意餐點，打造極致奢寵饗宴。資深編輯李維唐指出，這種跨界聯名不僅是品牌價值的加乘，更透過隨餐贈送的高價值護膚禮券，成功精準鎖定追求生活質感的高端客群，建立深度的感官連結。

當頂尖調酒文化遇上瑞士科學美容殿堂，一場關於美學與味蕾的春日盛宴就此展開。台北W飯店10樓的指標性酒吧WOOBAR，正式宣布與頂級護膚品牌LA PRAIRIE合作，於2026年3月12日至5月31日期間推出「W Tipsy Tea Feat. LA PRAIRIE」聯名下午茶。這場跨界合作不僅將LA PRAIRIE標誌性的魚子元素與鈷藍美學轉化為精緻餐點，更以前所未有的萬元級保養禮讚回饋賓客，讓下午茶時光不只是味覺的享受，更是一次由內而外的肌膚寵愛療程。

▲台北W飯店WOOBAR攜手LA PRAIRIE推出聯名下午茶「W Tipsy Tea」，以魚子元素打造極致感官饗宴。圖／台北W飯店提供；窩客島整理



瑞士奢華護膚美學，魚子靈感與鈷藍色調的感官轉化

此次聯名下午茶的核心概念源自於LA PRAIRIE對「永恆之美」的追求。 台北W飯店的主廚與調酒師團隊發揮創意，將品牌標誌性的魚子元素、鑽白光感以及沈穩的鈷藍色系，細膩地融入7款鹹甜點心與3款主題特調中。 走進位於10樓的WOOBAR，日間灑落的暖陽映照著木質基底與森林感的綠色牆面，為這場奢華饗宴提供了最完美的時髦場域。

▲聯名主題調飲「Eternal Infusion」、「Time Reversed」與「Caviar Luxe」展現色彩與味覺的藝術。圖／台北W飯店提供；窩客島整理

主題特調揭秘，揉合台式靈魂與熱帶島嶼氣息

調酒師團隊特別設計了3款呼應品牌意象的特調。「Caviar Luxe」以鈷藍瓶身為發想，採用茉莉茶浸漬伏特加與柚子汁調和，並點綴芒果爆爆珠，模擬魚子質感的同時也呼應了W飯店碧波泳池的度假情境。 另一款「Time Reversed」則融合了烏龍茶琴酒與冬瓜香茅糖漿，杯側鋪上晶瑩珍珠糖，杯底則以西米露呈現魚子樣態，將台式古早味與高端質感完美交織。 針對不飲酒的賓客，則提供無酒精版本的Piña Colada「Eternal Infusion」，以純白色調致敬鑽白魚子系列，帶有濃郁的鳳梨與椰奶芳香。

創意鹹甜點心，二十層洋芋千層與茉莉香緹塔的味覺層次

鹹點部分，「冰晶純淨鱈魚肝」以春捲皮塔殼盛裝綿密的鱈魚肝抹醬，點綴白酒醋晶球，呈現出猶如鑽白魚子般的透亮質感。 「珍奢魚子洋芋千層方塊」則展現了極致工藝，將薄切洋芋堆疊至20層後烘烤，搭配奧賽嘉鱘魚子醬與帕達諾起司，鹹香感十足。 甜點則以「奶油洋梨優格慕斯」最為吸睛，純白色的巧克力淋面撒上法芙娜白巧脆球，呈現純淨的優雅美感；而「茉莉香緹杏仁塔」則將香緹鮮奶油擠成如魚子般圓潤的小球，綴以閃耀金箔，將LA PRAIRIE的高貴氣質表露無遺。

▲主廚團隊打造的創意鹹點，包含「魚子洋芋千層方塊」與「鱈魚肝奶油起司塔」。圖／台北W飯店提供；窩客島整理



尊享萬元魚子禮讚，首創下午茶與50分鐘頂級護膚療程結合

除了豐富的餐點，本次聯名下午茶最令貴婦圈瘋狂的莫過於隨餐附贈的「魚子美顏禮讚」。 凡預訂雙人下午茶，每套隨餐皆可獲得包含「魚子反重力精華」、「鑽白魚子亮顏精萃」與「魚子美顏乳霜」的三款熱銷體驗組。 最具吸引力的是，禮盒內加碼贈送一張LA PRAIRIE尊寵護膚50分鐘療程體驗券。 整套贈禮總價值超過10,000元，數量有限且贈完即止，讓賓客在享用完美食後，能延續這份來自瑞士的奢華寵愛。

▲位於台北W飯店10樓的WOOBAR空間，是享受春日微醺午後時光的首選場域。圖／台北W飯店提供；窩客島整理

W Tipsy Tea Feat. LA PRAIRIE 聯名下午茶

活動時間：即日起至2026年5月31日，每日14:00-17:00

活動內容：

雙人下午茶每套售價2,588+10%元

包含7款精緻鹹甜小點、1杯主題特調及1杯咖啡或茶

隨餐贈送「魚子美顏禮讚」一份（含三款明星產品組及50分鐘護膚券一張，總價值逾萬元，贈完即止）

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號10樓（WOOBAR）

電話：(02)7703-8887