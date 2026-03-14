約會鐵板燒推薦！王品阪前鐵板燒套餐1880元起，黑樺牛 高地和羊海陸鐵板燒必吃。

阪前鐵板燒推出春夏新菜單映序之宴，主打御品套餐與極旨套餐，結合日本A5和牛、高地和羊與龍蝦二吃料理，打造春夏限定鐵板燒饗宴體驗。

▲王品集團旗下「阪前鐵板燒」推出春夏新菜單「映序之宴」，以日本香道聞香為靈感打造燻香鐵板料理，讓粉絲在用餐過程中同時感受香氣與味覺層層變化。（攝影：張人尹）



▲「阪前鐵板燒」春夏新菜單推出「御品套餐 $2380」與「極旨套餐 $1880」雙價位設計，主打和牛、羊肉與海鮮等頂級食材鐵板料理。（攝影：張人尹）

御品套餐主打黑樺牛與高地和羊

▲「阪前鐵板燒」御品套餐另一主餐為紐西蘭LUMINA高地和羊，搭配主廚特製堅果薄荷醬，帶出清新與脂香交織的羊肉風味。（攝影：張人尹）

極旨套餐三款人氣主餐

▲「阪前鐵板燒」極旨套餐提供稻燒日本A5黑毛和牛主餐，以稻葉燻香技法料理，呈現淡雅煙燻氣息與和牛脂香。（攝影：張人尹）

龍蝦二吃與限定加購料理

▲「阪前鐵板燒」推出期間限定加購料理，包括極上帝王蟹腳與干貝紅寶石最中餅，粉絲點用套餐即可升級海鮮料理體驗。（攝影：張人尹）



▲「阪前鐵板燒」春夏新菜單推出「御品套餐 $2380」與「極旨套餐 $1880」雙價位設計，主打和牛、羊肉與海鮮等頂級食材鐵板料理。（攝影：張人尹）





阪前鐵板燒 春季優惠活動

兩人同饗 春煦禮遇

約會鐵板燒加一！王品集團旗下「阪前鐵板燒」這次推出全新春夏菜單「映序之宴」，主打以日本香道「聞香」為靈感的燻香料理技法，將香氣與鐵板料理結合，讓粉絲在用餐時同時感受嗅覺與味覺層層堆疊的變化。這次心菜單採雙價位設計，推出「御品套餐 $2380」與「極旨套餐 $1880」，以和牛、羊肉與海鮮等頂級食材為主角，透過鐵板師傅現場料理，享受煙燻、炙燒到香草燻香等不同技法。本次主打套餐「御品套餐 $2380」主打兩款頂級主餐，包括日本最高等級「A5黑樺牛」與「紐西蘭LUMINA高地和羊」。日本A5黑樺牛以細緻油花與柔嫩口感著稱，鐵板師傅以高溫鐵板鎖住肉汁，再搭配香草燻香技法，讓草本氣息與濃郁牛脂香氣交織。另一款主角LUMINA高地和羊來，以天然牧草飼養，油花細緻、口感柔嫩，並搭配主廚特製堅果薄荷醬，為喜歡細膩肉香層次的粉絲帶來不同風味選擇。另一款「極旨套餐 $1880」則提供三款人氣主餐選擇，包含帶有稻葉燻香的「稻燒日本A5黑毛和牛」、被饕客稱為神仙牛的「1855美國Prime等級無骨牛小排」，以及肉質柔嫩並帶有淡雅榛果香的「伊比利豬肋眼上蓋」。其中稻燒日本A5黑毛和牛透過稻葉燻香技法呈現淡淡煙燻氣息，1855 Prime無骨牛小排則以濃厚牛脂香氣著稱，而伊比利豬肋眼上蓋則以細緻油脂與堅果香風味聞名，讓粉絲在同一套餐中感受不同肉類的風味層次。除了主餐之外，整套春夏菜單也加入多道特色料理。其中海鮮重點為「龍蝦二吃」，透過迷迭香與百里香燻香炙燒，讓龍蝦香氣在鐵板上慢慢釋放。此外，御品套餐還可品嚐「干貝紅寶石最中餅」，將干貝與日式最中餅結合，呈現精緻小點風格。此外即日起至5/31期間，粉絲點用套餐還可加購限定升級料理，包括「極上帝王蟹腳」加購價499元與「干貝紅寶石最中餅」加購價298元，讓整套鐵板料理從主餐到海鮮配菜都更加豐富。

活動期間：即日起-4/30

活動內容：內用消費2套餐，凡出示指定貼文畫面(活動文案/社群截圖) +打卡分享，款待「魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌」乙份(價值$680)

期間限定料理升級

活動期間：即日起-5/31

活動內容：內用消費套餐，即可享限定加購為套餐升級 (10%服務費另計)

極上帝王蟹腳 加購價$499 (原價$980)

干貝紅寶石最中餅 加購價$298(原價$580)