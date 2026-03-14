香鷄城西門町外帶店開了！超懷舊「香鷄城手扒雞」排隊、限購辦法要看。

手扒雞始祖香雞城重返西門町！現場限量150隻噴汁烤雞，每人限購三隻引爆排隊潮。編輯 鄭雅之表示：就算要排隊也想吃到懷念的香雞城手扒雞！

手扒雞始祖香雞城強勢回歸，外帶店開在西門町！承載無數台灣人童年回憶的經典烤雞「香雞城」，於台北萬華區漢口街展開試營運。首波回歸不僅帶來讓老饕念念不忘的獨門手扒雞，更由接班人傳承阿公的家傳配方，要在西門町商圈再次掀起一場吮指美味的黃金風暴，讓雞迷們重新找回記憶中的感動。

▲令人吮指回味的香雞城經典烤雞，外皮酥脆鮮亮且肉質紮實有彈性。（攝影：鄭雅之） ▲西門町商圈香雞城今日試營運現場，漢口街頭湧現大批排隊人潮。(攝影：鄭雅之)





手扒雞始祖「香雞城」回歸西門町！

香雞城之所以能成為台灣烤雞界的傳奇，就在於對於食材的絕對堅持。選用台灣在地土雞，透過年輕接班人改良的獨創烤法，將雞汁牢牢鎖在雞肉裡。每一口咬下都能感受到爆汁的快感，皮香肉嫩的豐富層次，完美升級了三十年前的經典滋味。試營運初期只提供單隻「經典手扒雞」，以及單隻手扒雞、地瓜薯條一份和兩杯飲料的「經典手扒雞套餐」，確保每位手趴雞控都能吃到最完美的品質。

▲澎湃的經典手扒雞套餐，大方附上熱騰騰地瓜薯條與沁涼碳酸飲料。（攝影：鄭雅之）





秘製中藥醬！三代傳承的懷舊好滋味

除了誘人的噴汁口感，香雞城最迷人的靈魂莫過於那層金黃光澤的烤雞皮。刷上傳承三代並添加數十種中藥材與雞骨高湯熬製而成的秘製烤醬，散發出獨特香氣。這種甘甜不膩口的滋味，是許多人心中無法取代的懷舊美味。即便只是簡單的烤雞腿，經過精準的火候控制，都能讓人重溫那段全家人一起戴著手套搶食雞腿的美好時光。

▲香雞城手扒雞，完整鎖住飽滿鮮甜肉汁令人食指大動。（攝影：鄭雅之）





試營運每日限量150隻！現場排隊盛況空前

今日開賣首日就展現驚人氣勢，下午 14 點才營業，第一位客人早上 10 點就從桃園特地趕來排隊搶頭香。為了讓更多粉絲能嚐到美味，現場採取每人限購 3 隻的規則，且初期僅開放現場排隊取餐。香雞城貼心希望大家取餐時間能控制在 15 分鐘內，以維持雞肉的最佳鮮甜口感。每日限量 150 隻售完為止，想朝聖的雞迷們真的要動作快。

▲超懷舊「香雞城手扒雞」烤製金黃光澤的烤雞皮，超誘人。（攝影：鄭雅之） ▲香雞城的人氣配角地瓜薯條，口感綿密鬆軟是大人小孩的最愛。（攝影：鄭雅之）









香雞城 西門町店 試營運資訊

開賣日期： 2026 年 3 月 13 日（今日正式開始）

營業時間： 14：00 至 22：00（售完為止）

門市地址： 台北市萬華區漢口街二段 54-33 號

排隊規則： 目前採現場排隊，不開放預訂

限購數量： 每人限購 3 隻手扒雞

限量資訊： 試營運初期每日供應 150 隻









台北美食最新快訊要知道！

推薦閱讀：台北肥前屋鰻魚飯回來了！新菜單最貴漲100元，發號碼牌時間要知道。

推薦閱讀：抹茶控吃！辻利茶舗「抹茶櫻花祭四宮格」，抹櫻巴斯克、莓果霜淇淋一次享有。

推薦閱讀：最強肉桂捲Cinnabon台北首店！中山站神級甜點加一，肉桂捲控要朝聖。