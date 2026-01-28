中山露營風可頌！NO COFFEE聯名露營必買Helinox，BBQ香腸可頌 限量野營椅必搶。

NO COFFEE 攜手 Helinox 推出 NO CAMPING 聯名企劃，從限定可頌、合作飲品到會員抽獎活動，將露營概念融入咖啡與城市生活日常。

▲NO COFFEE 攜手 Helinox 推出 NO CAMPING 聯名企劃，將露營概念融入城市生活日常，從咖啡空間延伸到生活風格（攝影：張人尹）



▲NO COFFEE 迎來十周年里程碑，與 Helinox 共同打造 NO CAMPING 主題，重新定義城市中的休息想像（攝影：張人尹）

中山站必買露營風可頌、露營周邊聯名！最潮咖啡NO COFFEE這次攜手韓國戶外品牌 Helinox，以「NO CAMPING」為主題推出限量聯名企劃，從裝備、飲食到會員活動，描繪出城市裡也能成立的營地風景。黑色系BBQ煙燻風味香腸可頌，限定周邊必搶「野營桌、野營椅」，不管你是愛露營、還是愛喝下午茶，這次一起衝。





露營靈感化為可頌日常

▲NO COFFEE 推出 NO CAMPING 合作限定 BBQ煙燻風味香腸可頌，將露營燒烤靈感轉化為日常可享用的可頌餐點（攝影：張人尹）





這次NO COFFEE與Helinox 合作，雙方以全新NO CAMPING 為主題，推出合作限定餐點「BBQ煙燻風味香腸可頌」，將露營常見的燒烤風味變成最潮輕食。其中以帶有核桃木煙燻香氣的 BBQ 醬為基底，加入洋蔥丁與荳蔻、茴香、黑胡椒與大蒜風味絞肉，搭配炙烤後的台式香腸與香濃起司醬，包裹在酥脆可頌中，呈現出帶有戶外氣息的風味層次。

露營午後的甜香飲品

▲NO COFFEE 推出 NO CAMPING 合作限定飲品 阿華田椪糖雲朵杯，以阿華田與鮮奶油霜呈現露營午後的甜香感受（攝影：張人尹）

黑魂露營單品與會員抽獎

▲NO COFFEE 攜手 Helinox 推出 No Camping No Life 聯名單品，以黑色限定設計呈現露營與生活風格的結合（攝影：張人尹）



▲NO COFFEE No Camping No Life 聯名系列同步推出會員限定消費抽獎活動，購買指定商品即可參加抽獎（攝影：張人尹）





NO COFFEEＸHelinox 聯名限定NO CAMPING 系列周邊

除了限定可頌，NO COFFEE 也同步推出「阿華田椪糖雲朵杯」作為 NO CAMPING 合作限定飲品。以濃郁阿華田為基底，頂層鋪上中澤鮮奶油霜並撒上椪糖碎片，交織出焦糖香氣與溫潤奶香。同時再搭配鮮奶油、撒有阿華田粉的棉花糖串，讓飲品在口感與視覺上都還原露營的療癒熱飲。本次NO COFFEE 攜手 Helinox 除了飲品與餐食，更推出 NO CAMPING COLLECTION聯名單品周邊，包含超限量必搶「野營桌、野營椅、野營 4 合 1 收納杯」露營又帥又實用。此外還有服飾「長袖 T-Shirt」。Helinox 過往極少推出黑色款式，此次特別為 NO COFFEE 打造黑色限定版本，呼應品牌一貫的極簡風格，也讓整體系列更具收藏價值。在2/28前，NO COFFEE 會員凡購買 NO CAMPING 系列商品，即可獲得抽獎資格，有機會獲得限量聯名長袖 T-Shirt 乙件。販售期間：1月31日販售通路：NO COFFEE 中山門市 新光三越台北南西店三館1F（台北市中山區南京西路15號一樓）線上商店開賣：2月6日販售通路：NO COFFEE 官方網站

看更多NO COFFEEＸHelinox聯名周邊

▲NO COFFEE 攜手 Helinox 推出 NO CAMPING 聯名企劃，推出聯名限定野營 4 合 1 收納杯（攝影：張人尹）



▲本次 NO CAMPING COLLECTION 以「No Camping No Life」為核心概念，NO COFFEE 攜手 Helinox 推出多款聯名單品。（攝影：張人尹）

咖啡控必喝必衝新話題

