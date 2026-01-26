新莊人久等了！宏匯二期6000坪捷運出站就到，超狂餐飲比例成美食天堂。

新莊人期待已久的大消息終於定案了！宏匯二期將攜手雙軌轉運站，打造具備 70% 超狂餐飲比例的 6000 坪美食天堂，預計 2030 年完工。

新莊人期待已久的大消息終於定案了，由宏匯集團攜手新北市政府共同開發的北側知識園區轉運站，在今年正式啟動。這座占地超過 1.5 公頃的複合式轉運站，不僅串聯了機場捷運與環狀線的雙軌優勢，未來更將結合超大購物商場，飯店以及商辦空間。預計從 2030 年開始，這裡將成為北台灣最重要的交通樞紐與休閒消費新亮點，帶動整體區域的觀光魅力。



▲新莊北側知識產業園區轉運站兼宏匯二期，占地超過 1.5 公頃的複合式新莊新地標。





新莊雙軌交會最強轉運中心

這座座落在精華地段的交通樞紐，未來將承接原本三重的長途客運路線，讓往返全台各地的旅客更便利。現場規劃了 17 個大客車月台，還有將近 2000 個汽機車停車位，解決了長久以來的停車難題。透過立體人行天橋與景觀平台，民眾可以優雅地往返捷運站與周邊商圈，不僅大幅提升了轉乘的安全性，也讓新莊成為國內外旅客進入雙北的重要大門，發揮機捷預辦登機的交通優勢。



▲新莊北側知識產業園區轉運站兼宏匯二期，串連轉運站、飯店和百貨，打造新莊全新逛街新地標。





宏匯二期 美食生活新基地

大家最關心的購物與餐飲需求，宏匯二期商場已經準備好再次為新莊人打造更大的美食天地，在 6000 坪的百貨空間中，特別將餐飲比例拉高到 70%，幾乎就是為了老饕們量身打造的美食基地。鎖定 25 歲至 45 歲的年輕客群，與一館的精品娛樂不同，二期會引進更多流行的服飾品牌與生活風格選物店。預計在 2028 年後陸續登場，讓新莊從單一商場延伸為多功能生活圈，全面提升在地人的日常品質。



▲新莊宏匯二期百貨空間占地約6000坪，預計2030年開幕。

新莊北側知識產業園區轉運站 宏匯二期

工程進度： 預計 2026 年底動工，2030 年完工啟用。

交通規格： 17 個大客車月台、874 格汽車位、1069 格機車位。

商場重點： 宏匯二期面積約 6000 坪，餐飲占比高達 70%。

地理優勢： 機捷 A3 站旁





新莊宏匯二期 特色亮點

超高比例美食天堂： 商場營業面積約 6000 坪，餐飲占比高達 70%，遠高於一般百貨，將引進眾多新北首店與創意餐飲，目標成為新莊最強「食尚」基地。





精準鎖定年輕客群： 鎖定 25 歲至 45 歲的通勤族與上班族，主打流行服飾、生活質感選物與新型態生活風格品牌。





複合式垂直生活圈： 建築物區分為 A、B 兩大基地（分別為 10 層與 20 層樓），融合了「轉運站、商場、頂級商辦、酒店式公寓」四大機能。





交通轉運黃金節點： 設有 17 個大客車月台，未來將承接原三重轉運站 38 條中長途客運路線，預計每日旅次起迄達 7100 人次。





智慧停車與人本動線： 提供近 2000 格汽機車位，並規劃大型景觀平台與立體天橋，無縫串聯「機場捷運 A3 站」與「環狀線 Y20 站」。





商務與觀光機能互補： 不同於一館的家庭娛樂定位，二期強化了商務往來與短期住宿需求，結合機捷預辦登機功能，直接吸引國際觀光客。





