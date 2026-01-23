最美年貨市集在大直！NOKE鬧春有樂市34家台味品牌，馬年集章免費拿。

大直 NOKE 變身馬拉松賽道。超質感年節禮品、職人講座與互動集章限時登場，帶你逛出全新生活美學。

過年來場質感年貨市集！迎接馬年到來，大直商場 NOKE 忠泰樂生活推出全新年節企劃，即日起至2/23以樂福馬拉松為主題，將傳統年貨大街變成充滿時尚感的選物節。這次活動特別結合情人節與新春開運意象，讓大家在逛街購物時也能感受滿滿福氣。現場不僅有豐富的年節贈禮，更設計了有趣的集章互動，讓採買年貨變成一場熱血又好玩的開運馬拉松。



▲大直NOKE 忠泰樂生活連續三年規劃「鬧春有樂市」。

▲以樂福馬拉松為主題，將傳統年貨大街變成充滿時尚感的選物節。





最美年貨大街市集在大直

在甜點選物方面，這次陣容非常強大。除了有大家熟悉的百年老店李亭香與林金生香，展現經典的台式糕餅魅力，還有人氣甜點名店星忱甜點與來自新竹的 MANO MANO，為大家帶來細緻的法式風情。特別值得一提的是，合興壹玖肆柒這次特別準備了商場獨家的限定禮盒。另外還有首度從花蓮將軍府北上參展的 OOA 酥糖，這些充滿在地靈魂的甜蜜滋味，絕對是今年送禮時最有面子的首選。



▲女兒不懂茶推出嚐鮮組合，一次品嚐紅烏龍五款風味原葉茶。





質感生活過年送禮推薦

除了甜食之外，現場的鹹點與生活風格品牌也很有看頭。像是專精魚類美食的魚香涎、彰化老字號水根行肉乾，以及充滿土地溫度的美好花生與果食男子，都將台灣在地食材發揮得淋漓盡致。想要找點微醺感，還有 S.C Lab 的茶酒或是日月老茶廠的高品質茶葉可以選擇。此外，印花樂與居加良品也帶來了充滿設計感的居家小物，讓大家在添購年貨的同時，也能為家裡的空間增添幾分招財進寶的療癒氛圍。



創意集章與永續快閃

逛累了還可以參與有趣的互動體驗。現場邀請了知名塗鴉藝術家艾色客進行創作，民眾還能免費領取集章賀卡，在 5 大主題區尋找可愛小馬的足跡。週末期間更有職人講座，帶領大家深入了解柑橘風土與設計背後的故事。同步登場的還有 LeHoo 永續選品快閃店，自 1 月 16 日起引進了西班牙 SAYE 休閒鞋等國際品牌，讓大家在購物的同時也能實踐環保生活。這場集結美食與設計的盛會，是今年春節絕對不能錯過的打卡行程。



▲近日大爆紅的安達窯「免丟陶瓷」，將傳統粉紅色的免洗碗盤以陶瓷製作、賦予環保概念。

▲新富町文化市場「萬華青草可樂」將古早味青草茶變成創意特調。







NOKE 忠泰樂生活 鬧春有樂市

活動日期： 2026 年 1 月 17 日至 2 月 23 日

活動地點： NOKE 忠泰樂生活

獨家優惠： 打卡即送馬年套色集章賀卡，完成集章可作為開運護身符留念

限定活動： 1 月 31 日舉行「柑橘風土選」品牌講座

同場快閃： LeHoo 永續選品快閃店（1 月 16 日起於 1 樓開張）







