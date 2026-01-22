2026全聯福袋中獎率更高！600元美國POLER聯名福袋，加碼送發財金。

2026全聯馬年福袋！聯手潮牌推出超值組合，大獎中獎率翻倍，初一到店消費還送限量發財金，快來試手氣拼名車。

全聯福袋3款婆媽要開搶！農曆新年最刺激的行程莫過於大年初一搶福袋，今年全聯馬年福袋將在2 月 17 日早上 9 點準時登場。這次全聯特別強調要挑戰通路最高中獎率，將名車大獎的機會直接提升到去年的 1.6 倍，讓大家在開春第一天就能大拼手氣。除了備受期待的超值福袋，初一當天到門市消費滿額還會加碼贈送限量的 10 元發財金，這種既能試手氣又能領財氣的開春儀式感，絕對是每年主婦與小資族必衝的頭等大事。



▲2026全聯福袋最大獎抽價值367萬圓的保時捷電動車。(攝影：鄭雅之)

▲2026全聯福袋共有3個選擇，中獎機率比去年高1.6 倍。(攝影：鄭雅之)





全聯初一限定發財金討吉利！

為了讓大家在馬年開頭就財運亨通，全聯特別在初一這天準備了充滿喜氣的十全十美發財金。只要當天在全聯或大全聯實體門市單筆消費滿 500 元，就有機會把象徵好運的 10 元發財金帶回家。這次的發財金設計非常可愛，特別找來福利熊與大全熊穿上紅包造型新衣，要陪伴大家一起過好年。由於每間門市的數量都非常有限，想領這份紅包的朋友記得早點起床，到門市採買年貨的同時順便把這份滿滿的財氣領回家。



▲大年初一到全聯、大全聯消費滿500元，就送十全十美發財金。(攝影：鄭雅之)





全聯馬年福袋是POLER聯名！

這次全聯特別與美國戶外品牌 POLER 合作，推出兼具潮流與功能的質感組合。不論是主打保溫保冷功能的托特袋組，還是適合返鄉出遊、能插在行李箱上的多用擴充袋，都完美契合現代人的生活節奏。對於喜歡美式休閒風的朋友來說，福袋內容物更是誠意滿滿，600 元不只可以獲得POLER 保溫保冷袋+保溫瓶組，或是休閒多用擴充袋組+保溫瓶組，還有滿滿的零食、飲料和生活小物，以及新春大禮包優惠券，包含傳藝中心門票與各類品牌折價券。

▲全聯馬年福袋將於2026/2/17 大年初一早上 9:00開搶。(攝影：鄭雅之)





露營神隊友全聯福箱必收藏！

如果是熱愛戶外活動或是平時有大量採買需求的讀者，絕對要鎖定限量 1 萬個的 900 元福箱。這款組合直接祭出 4 吋摺疊手推車以及兩張隨身摺疊椅，被許多網友譽為排隊神器與露營神隊友。最令人心動的是，這款福箱直接提供 2 組抽獎序號，讓大家抽中價值367萬圓的保時捷電動車或190萬賓士名車的機率瞬間翻倍。在馬年開端用最實惠的價格把專業戶外裝備帶回家，還能幫自己預約一個開名車的夢想，非常值得入手。



▲全聯900元福箱是POLER 4吋摺疊手推車+摺疊椅 2 入，並含有2組抽獎序號。(攝影：鄭雅之)

▲限量 1 萬個的 900 元全聯福箱，內附兩張隨身摺疊椅，是露營愛好者必搶福箱。(攝影：鄭雅之)





全聯馬年福袋 開賣資訊

開賣時間： 2026/2/17 大年初一早上 9:00

到店好禮： 初一當日門市單筆消費滿 500 元，送限量「十全十美發財金」乙份（全聯店限 100 份，大全聯店限 200 份）。





全聯馬年福袋 款式

600 元福袋

POLER經典保溫保冷袋組 (限量30,000個)

內容物：POLER保溫保冷袋、POLER保溫瓶、迷你奧利奧巧克力夾心餅乾(口味隨機)、KIRIN麒麟生茶系列(焙茶口味)、海尼根0.0零酒精、每朝EX黑咖啡、烹鮮鮮調味料、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾、益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包、新春大禮包(含宜蘭傳藝門票兌換券)、抽獎序號 1組



POLER休閒多用擴充袋組(限量30,000個)

內容物：POLER休閒多用擴充袋組、POLER造型保溫瓶、迷你奧利奧巧克力夾心餅乾(口味隨機)、KIRIN麒麟生茶系列(焙茶口味)、海尼根0.0零酒精、每朝EX黑咖啡、烹鮮鮮調味料、春風一秒抽三層厚手廚房紙巾、益富益力壯乳清蛋白高鈣配方給力方便包、新春大禮包(含宜蘭傳藝門票兌換券)、抽獎序號 1組





900 元福箱

POLER 4 吋摺疊推車組含摺疊椅 2 入（含 2 組抽獎序號）。



馬年限定福利熊生肖偶袋（限量 8000 隻）。





全聯抽獎獎項

夢幻大獎： PORSCHE Macan EV 白、Mercedes-Benz GLA 180 摘星版 黑。



POLER系列：雙人帳篷-RAINIER聯名款(市價約$14,800元)、POLER富士山風格托特包-復刻版(市價約$2,980元)、POLER多功能收納折疊椅-日本限定(市價約$1,980元)、POLER新版輕便袋收納包-日本限定(市價約$1,180元) 各一款。





更多全聯福袋照片

▲全聯超搶手的「疊疊樂玩偶生肖購物袋」，今年則是以直購價120元，或50福利點加99元販售。(攝影：鄭雅之)

