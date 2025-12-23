全家福袋41款開搶！249元全家福袋搶先看，牙寶 大耳狗全都帶回家。

年底試手氣時間到！全家福袋2026正式登場，12／25率先開賣潮流福袋，1／7再推38款人氣IP與品牌福袋，從實用小物到高額抽獎一次到位。

每到年底就是要搶全家福袋！歲末迎新，不少人早已把到全家買福袋，當成迎接新年的固定行程。2026年，全家再度推出話題十足的年節福袋企劃，從12月25日開賣的潮流福袋，到1月7日接力登場的褲褲兔、帕恰狗、美樂蒂、毛怪等人氣IP肖像與品牌福袋，總計41款福袋、福箱選擇一次到位。福袋不只裝進零食飲料，更結合抽獎、收藏與實用設計，最大獎直接把百萬BMW純電運動休旅開回家，在熟悉的全家門市，就能感受到試手氣的樂趣，也替平凡日常多添一點新年期待感。



▲全家福箱有布丁狗、褲褲兔等選擇，超實用。(攝影：鄭雅之)

▲醜怪當道全家也推出牙寶絨毛福袋。





全家福袋41款開搶！首波三款249元

全家2026潮流福袋於12月25日起在全台門市陸續登場，推出新春馬年款、hahababy聯名款與懷舊茄芷袋款三種袋身設計，售價249元。每袋內含8款零食與飲料組合，開袋就能感受到回本實感，並同步附上福運抽獎券、股票禮品卡與隨機加碼好禮。從袋身設計到內容物配置，都鎖定實用與收藏兼具，讓不少人即使不是為了抽大獎，也願意單純為了這一袋全家福袋入手。



▲12/25搶先開賣全家三款福袋。(攝影：鄭雅之)





全家福袋抽獎內容攤開就有感

全家潮流福袋的另一大亮點，就是福袋內的抽獎內容直接攤開來看相當有感。福運抽獎券可即開即抽30台iPhone 17 Pro、黃金與購物金，完成序號登錄後，還有機會再抽BMW純電運動休旅。除此之外，福袋內也隨機加碼療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙喇叭與中華職棒應援商品，讓每一袋全家福袋都充滿未知驚喜，開箱過程更有儀式感。



▲全家福袋限定「褲褲兔 人物鋪棉包」399元。(攝影：鄭雅之)





全家肖像福袋1月7日角色一次到齊

1月7日起，全家再推出多款肖像授權福袋，直接集結Care Bears、褲褲兔、帕恰狗、美樂蒂、雙星仙子、三眼怪、熊抱哥、胡迪與巴斯、毛怪、Rody、小白虎與黑虎蝦等20大人氣IP。福袋品項橫跨絨毛包、造型毯、摺疊收納用品，到26吋前開式行李箱，從399元系列到1599元各種福袋價位都有，讓大家在全家挑福袋時，可以依角色喜好或實用需求下手，而不是只能隨機碰運氣。



▲全家福箱大耳狗、Rody摺疊置物箱399元。(攝影：鄭雅之)

▲全家福袋再推熊抱哥造型毯、褲褲兔造型毯超萌。(攝影：鄭雅之)





全家品牌限定福袋主打生活實用感

除了角色肖像，全家品牌福袋同樣話題十足，從可口可樂、M&M’S、日本甘樂糖果，到FamiCollection日系品牌福袋與日系文具3C筆電收納包，全都在福袋中一次亮相。部分品牌福袋更附贈全家招牌小燈箱、Convenience Wear襪款與手帕巾等限定商品，讓福袋不只是過年拆完就收，而是真正能融入日常生活使用，也讓2026年的全家福袋選擇更加多元、有層次。



▲全家品牌福袋FamiCollection 春節日系品牌福袋、日系文具 3C筆電收納包福袋。(攝影：鄭雅之)

▲全家IP絨毛福袋399元系列，內附保鮮盒2入組、資料夾、筆記本、紅包袋2入組。(攝影：鄭雅之)











全家2026潮流福袋

售價：249元

開賣日：2025年12月25日

款式：新春馬年款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款

內容重點：8款零食飲料組合、福運抽獎券乙張、永豐金證券股票禮品卡乙張、隨機加碼小物乙個





全家2026肖像授權福袋

開賣日：2026年1月7日

399元系列

內容物：保鮮盒2入組、資料夾、筆記本、紅包袋2入組

IP款式：

帕恰狗 摺疊置物箱

美樂蒂 包邊絨毛袋

三眼怪 摺疊置物箱

杯麵 包邊絨毛袋

Rody 摺疊置物箱

牙寶 包邊絨毛袋

小白虎與黑虎蝦 摺疊置物箱

小白虎與黑虎蝦 包邊絨毛袋

熊抱哥 人物鋪棉包

Care Bears 包邊絨毛袋

褲褲兔 人物鋪棉包



599元系列

內容物：不鏽鋼吸管杯、資料夾、筆記本、紅包袋2入組

IP款式：

牙寶藍 開窗絨毛包

牙寶橘 開窗絨毛包

Rody 手提行李箱

褲褲兔 手提行李箱

Care Bears 手提行李箱

雙星仙子 箱型保冷袋

胡迪與巴斯 箱型保冷袋





799元系列

內容物：摺疊收納籃、資料夾、筆記本、紅包袋2入組

IP款式：毛怪 絨毛收納屋、熊抱哥 造型毯、褲褲兔 造型毯



999元系列

內容物：網格收納袋、資料夾、筆記本、紅包袋2入組

IP款式：Care Bears 摺疊手推車、大耳狗 摺疊手推車





1599元系列

內容物：網格收納袋、資料夾、筆記本、紅包袋2入組

IP款式：布丁狗 26吋前開式行李箱、Care Bears 26吋前開式行李箱





2026品牌聯名福袋

199元系列：M&M’S福袋、日本甘樂糖果福袋

299元系列：可口可樂福袋 A款、可口可樂福袋 B款

599元系列：FamiCollection 春節日系品牌福袋、日系文具 3C筆電收納包福袋





FamiCollection福袋內容物

全家招牌小燈箱 現代款或復古款隨機、日本全家Famimaru東鳩超薄洋芋圈、Convenience Wear手帕巾、Convenience Wear中筒線襪 福袋限定款、日本全家酷碰券



日系文具3C筆電收納包內容物

FamiCollection網紗收納袋、Convenience Wear手機掛繩、Convenience Wear自動鋼珠筆、Convenience Wear便條紙、日本全家酷碰券





