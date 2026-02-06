台南美食老字號必吃9選！台南35元百年碗粿 超爆量草莓冰，排隊也要吃到。

台南美食老字號推薦9選！台南中西區35元百年碗粿、半熟蛋蝦仁飯、超爆量草莓冰，玩台南必吃排隊名單跟上。

台南美食老字號必吃清單！台南一年四季活動不間斷，從春節津月港燈節、新營波光節到奇美博物館特展、台十鼓仁糖文化園區等人氣台南景點，總是吸引大量國內外人潮朝聖，其中一定要去過的中西區，更有赤崁樓、孔廟、神農街等歷史古蹟與老街風景，窩客島這次特別整理台南9大中西區美食老字號，35元百年碗粿、蝦仁飯、米糕、台南意麵等，以及超爆量草莓冰，9大台南美食老店一次吃。



▲台南美食老字號必吃9選！台南必吃35元百年碗粿、超爆量草莓冰，排隊也要吃到。



台南美食百年老店推薦：檨仔林阿全碗粿、矮仔成蝦仁飯

台南百年古早味小吃必吃推薦！在台南美術館二館附近的「檨仔林阿全碗粿」，已經是傳承四代的府城老字號，黑碗拌入肉燥滷汁，搭配香菇、鹹蛋黃與瘦肉塊，口感Q彈油香十足，而且一碗只要35元銅板價；中西區百年名店「矮仔成蝦仁飯」，火燒蝦淋上特製醬汁，再加半熟煎鴨蛋蛋液超涮嘴，都是來台南必吃的百年古早味小吃。





檨仔林阿全碗粿 位置資訊

地址：臺南市中西區友愛街34號

電話：06-214-6778

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台南食記】檨仔林阿全碗粿 - 傳承四代的台南百年老店，碗粿一份35元CP值超高





矮仔成蝦仁飯 位置資訊

地址：臺南市中西區海安路一段66號

電話：06-220-1897

完整介紹由部落客「樂天小高&樂天人生」於窩客島分享：台南市中西區「矮仔成蝦仁飯」榮獲總統賴清德520就職典禮國宴菜色之ㄧ，傳承四代超過百年超人氣



▲台南美食百年老店推薦！檨仔林阿全碗粿一碗才35元銅板價，玩台南必吃名店。



▲台南美食百年老店推薦！矮仔成蝦仁飯火燒蝦淋上特製醬汁，推薦再加點半熟鴨蛋搭蛋液吃。





台南銅板美食老字號推薦：無名炮店米糕、海龍肉粽

台南銅板美食推薦！藏在巷弄的無名炮店米糕，沒招牌也天天排隊，軟Q黏香的米糕，搭配肥而不膩肉燥、魚鬆，排隊也要吃到；而90年老字號的「海龍肉粽」，是台南知名在地老字號手工肉粽，淋上肉粽靈魂老滷汁、大量花生粉，鹹香味十足，推薦再配一碗香菇肉羹，老饕必點組合整套一起吃。





無名炮店米糕 位置資訊

地址：臺南市中西區中山路8巷5號

電話：06-223-3817

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：無名米糕（炮店米糕 ）｜台南米糕推薦，沒有招牌但生意爆炸好的傳奇米糕店





海龍肉粽 位置資訊

地址：臺南市中西區金華路四段134號

電話：06-225-2711

完整介紹由部落客「冠婷｜生活趣」於窩客島分享：台南肉粽地圖_海龍肉粽，九十年老字號手工肉粽，靈魂老滷汁、花生粉，台南中西區早餐推薦



▲台南銅板美食老字號推薦！無名炮店米糕已經是傳承四代的府城老字號。



▲台南銅板美食老字號推薦！海龍肉粽90年老字號，在地老饕必點香菇肉羹整套吃。





台南美食老麵店推薦：小杜意麵、李媽媽民族鍋燒老店、阿明豬心冬粉

台南古早味小吃除了飯食、米糕類，在地麵店老字號也是必吃，像是在友愛市場旁的「小杜意麵」，已經是開業70年老字號深夜食堂，意麵拌豬油油蔥香氣十足，搭配30元餛飩湯與滷味CP值超高；台南鍋燒意麵則有60年老店「李媽媽民族鍋燒老店」，每天熬煮的柴魚高湯清甜，加上炸魚片、炸蝦、竹輪、蛋包與青菜等澎湃配料，一碗吃完超滿足；曾獲米其林必比登推介的「阿明豬心冬粉」，招牌豬心嫩無腥味，三家都是在地人激推的台南美食名單。





小杜意麵 位置資訊

地址：臺南市中西區友愛街143號

電話：06-220-8979

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台南市中西區小杜意麵｜越晚越熱鬧！鄉民們的深夜食堂，在地經營七十年歷史意麵老店





李媽媽民族鍋燒老店 位置資訊

地址：臺南市中西區忠義路二段197號

電話：06-222-3738

完整介紹由部落客「三重菜菜子」於窩客島分享：[台南中西區]李媽媽民族鍋燒老店|1960年代創立的傳統經典鍋燒意麵，清爽鮮美柴魚湯頭搭配海鮮炸物





阿明豬心冬粉 位置資訊

地址：臺南市中西區保安路72號

電話：06-223-3741

完整介紹由部落客「三重菜菜子」於窩客島分享：[台南中西區]阿明豬心冬粉|2023年米其林必比登推介，雨天即見暖心善良的店家



▲台南美食老麵店推薦！小杜意麵營業超過70年，台南排隊宵夜吃起來。



▲台南美食老麵店推薦！阿明豬心冬粉曾獲米其林必比登推介，招牌豬心嫩無腥味必吃。





台南下午茶老店推薦：冰鄉、青山茶行

台南下午茶老字號推薦必吃「冰鄉」，冬天限定的草莓冰整碗滿滿的近20顆草莓，根本看不到冰，加上布丁、煉乳CP值超高，整個視覺畫面也超吸睛，打卡照直接拍起來；創立於1982年的青山茶行，從老字號茶行轉型成手搖飲直接引發話題，店內復古茶罐打卡牆，招牌琥珀冰磚奶茶韻濃厚、奶香滑順，絕對是近期來台南必喝的在地手搖杯。





冰鄉 位置資訊

地址：臺南市中西區民生路一段160號

電話：06-223-4427

完整介紹由部落客「捲捲頭。品味生活」於窩客島分享：台南》一開店人潮就爆走！必吃爆炸草莓冰，爆量草莓鋪好滿！還有銷魂滋味中華拉麵，有如置身日本深夜食堂！





青山茶行 位置資訊

地址：臺南市中西區民生路二段117號1樓

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：台南飲料新選擇！青山茶行40年老茶行變身爆紅手搖，必喝琥珀冰磚奶。



▲台南冰店老字號推薦！冰鄉超浮誇草莓冰必點，加布丁、煉乳整份吃完超滿足。



▲台南下午茶老店推薦！青山茶行元老茶行轉型手搖杯店爆紅，台南必喝手搖杯。

春節走春玩台南景點推薦

▲台南美食老麵店推薦！李媽媽民族鍋燒老店每天熬煮的柴魚高湯清甜。



▲台南銅板美食老字號推薦！海龍肉粽90年老字號，在地老饕必點香菇肉羹整套吃。

