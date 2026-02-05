帶毛孩住威斯汀！桃園大溪狗狗專屬豪華樂園一泊二食再送萌寵保健品，挑戰全台最強寵物共融奢華假期。

大溪笠復威斯汀打造北部首座「威斯汀毛孩樂園」，提供專屬溜滑梯與草地。入住「毛孩出遊記」專案享豪華備品、專屬義大利麵，再送三得利保健品，實現極致人寵共融假期。

在少子化浪潮與寵物經濟蓬勃發展的趨勢下，毛小孩早已成為家庭中不可或缺的核心成員。過去飼主出遊時常面臨寵物安置的兩難，然而現在「全家一起出遊」的新型度假型態正迅速崛起。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店洞察此一轉變，宣布斥資打造北部飯店首座狗狗專屬戶外遊憩空間「威斯汀毛孩樂園」，不僅打破傳統飯店對寵物的限制，更以品牌一貫重視身心靈健康的精神，重新定義了人與毛孩「共融」的度假奢華層次 。

桃園度假新地標。北部首座飯店內「威斯汀毛孩樂園」驚艷亮相

為了讓毛孩在旅途中也能享有全然的自由，大溪笠復威斯汀將飯店原有的山嵐綠意與自然景觀重新規劃，轉化為毛孩專屬的戶外探索樂園 。這座樂園是北部首家設置於飯店內的狗狗專屬戶外綠地，結合了萬豪國際為毛孩量身打造的「毛孩出遊記」視覺設計。樂園內兼顧安全性與多樣性，特別規劃了觸覺步道、玩轉樹洞、溜滑梯、蹺蹺板與草皮攀爬屋等多項運動設施，讓每一隻入園的狗狗都能在寬廣的綠地中盡情釋放天性，探索感官體驗。除了戶外空間，酒店也貼心設置了室內專屬休憩場域，讓毛爸媽與愛犬在活動之餘，能擁有一個溫馨舒適的放鬆角落 。

從友善到共融。大溪笠復威斯汀定義寵物旅遊新高度

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店總經理王膺傑指出，旅遊趨勢正從單純的「寵物友善」進化為「寵物共融」。飯店服務的思考點不應僅止於「能否帶毛孩入住」，而是如何讓牠們像家人一樣被尊重並深度參與度假行程 。此一理念也獲得集團高度支持，在樂園開幕當日，包含萬豪國際台灣市場總經理哲仁廷、笠復集團執行長童淑芬，以及多位動保團體代表皆共同出席剪綵 。現場更延伸公益關懷，舉辦寵物義診與健康諮詢活動，展現飯店對於永續旅遊與動物福祉的高度重視 。

奢華客房餐飲升級。專屬義大利麵與五星級備品一應俱全

為因應日益增加的寵物旅遊需求，酒店同步擴增了寵物友善房型，讓預約更加彈性。每間寵物房皆準備了齊全的五星級備品，包含專屬帳篷窩、舒適睡墊、飼料碗、健康零食、清潔袋與特製迎賓小點，讓飼主省去準備繁重行李的負擔 。在餐飲方面，服務更是全面進化，酒店推出了「毛孩專屬客房餐飲」，提供包括「番茄肉丸義大利麵」、「鮭魚鮮蔬燉飯」、「雞肉蘋果拌飯」以及補給能量的「毛孩元氣能量凍」等多款營養均衡的料理 。飼主可選擇在房內與愛犬共進溫馨晚餐，或前往餐廳指定區域，共同實踐「人寵共饗」的奢華時光 。

把握毛孩出遊記住房專案。三得利健益與法國皇家好禮限時送

隨著樂園正式啟用，酒店特別推出「毛孩出遊記」住房專案，預訂期間自2026年2月5日起，入住日期涵蓋2026年2月8日至12月30日 。凡入住該專案的貴賓，即可獲得由「三得利健益」提供的毛孩寵物專用保健品，包含照顧關節與腸道的專業營養補給；同時，「法國皇家」也加碼提供皮膚及腸胃保健級的犬主食濕糧，全方位守護毛孩的健康 。專案售價每房9,900元起，包含毛爸媽的自助早餐與毛孩專屬物資包 。此外，針對萬豪旅享家會員，於6月30日前入住可額外獲贈2,026點，若選擇「週二汪汪日」入住並完成拍照打卡分享，更可享有每隻毛孩專屬餐食、雙人晚餐加贈以及會員點數翻倍送的限定回饋 。

「毛孩出遊記」住房專案與「威斯汀毛孩樂園」開幕活動 。

預訂期間：2026年2月5日至12月30日止 。

住宿期間：2026年2月8日至12月30日止 。

活動內容：

一泊一食方案：每房9,900元起，含知味西餐廳自助早餐2客 。

一泊二食方案：每房12,400元起，含早晚餐各2客（週五及週六不適用） 。

毛孩專屬禮遇：限25公斤以下中小型犬（每房至多2隻），提供餐食1份（限一泊二食）、帳篷窩、睡墊、飼料碗、清潔袋等備品 。

品牌好禮：入住即贈「三得利健益」寵物專用保健品與「法國皇家」保健級犬主食濕糧（數量有限，贈完為止） 。

限時點數加碼：即日起至6月30日前入住，每房加贈萬豪旅享家2,026點 。

週二汪汪日限定：每週二入住一泊一食方案並完成拍照打卡，加贈毛孩餐食、雙人自助晚餐及點數雙倍送 。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

訂房專線：(03)272-5777

在飯店內的樂園玩累了嗎？飯店鄰近還有什麼值得探訪的旅行

