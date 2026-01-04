70元手工豆花吃到飽！澎湃豆花 在地人激推、吃完飽一整天，桃園超高CP值甜點店。

桃園平價美食再掀話題！「澎湃豆花」主打70元手工豆花吃到飽，內用豆花、仙草與黑糖冰沙無限續加，高CP值成為在地人激推必吃甜品名店。

桃園平價美食市場競爭激烈，但仍有店家憑藉驚人CP值成功突圍。近期在社群與美食論壇掀起熱議的「澎湃豆花」，主打內用只要70元起，就能享有手工豆花或嫩仙草無限續加的超佛心機制，被網友形容為「怕客人吃不飽的代表作」。不論學生族、家庭客或甜點控，都將這間店列為桃園必吃甜品名單之一。

▲桃園平價美食話題名店「澎湃豆花」，主打70元手工豆花吃到飽，內用豆花、仙草與黑糖冰沙無限續加（攝影：蕭芷琳） ▲70元就能吃到飽的桃園高CP值甜點店，澎湃豆花被網友封為在地必吃甜品代表（攝影：蕭芷琳）

「澎湃豆花」起源於桃園龍潭，品牌名稱即展現經營理念，強調份量實在、誠意滿滿。創始初期便以每日手工製作豆花與仙草為主軸，並大膽推出內用免費續加的用餐模式，在連鎖甜品林立的市場中迅速累積人氣。隨著口碑擴散，目前已在桃園龍潭、南崁、中壢龍岡、楊梅，以及鄰近林口長庚的龜山地區設有分店，成為不少在地人午後甜點的固定選擇。

▲澎湃豆花起源於桃園龍潭，以內用免費續加豆花與仙草的高CP值模式迅速累積人氣（攝影：蕭芷琳） ▲文青日式復古風裝潢搭配明亮採光，顛覆傳統印象的桃園豆花店「澎湃豆花」（攝影：蕭芷琳）

店面裝潢多以文青或日式復古風格呈現，搭配木質色系與明亮採光，顛覆傳統豆花店給人的刻板印象。餐點部分是「澎湃豆花」能夠持續爆紅的關鍵。內用只要點購一碗豆花，即可免費續加豆花本體與黑糖冰沙；選擇仙草系列，則可續仙草與冰沙，續加次數不設限。豆花口感介於傳統板豆花與布丁之間，滑順細緻，豆香明顯，即使不額外加料也相當耐吃。

▲澎湃豆花配料可任選三種，包含紫米、芋圓、粉粿與小薏仁選擇豐富（攝影：蕭芷琳）

▲桃園豆花吃到飽「澎湃豆花」內用只要點購一碗豆花，即可免費續加豆花本體與黑糖冰沙（攝影：蕭芷琳）

每碗餐點可任選三種配料，常見選擇包含紫米、芋圓、粉粿、小薏仁等，其中粉粿與圓類因口感Q彈、搭配黑糖冰沙層次豐富，深受顧客喜愛。冬季期間，部分門市另推出薑汁豆花與燒仙草，成為寒流來襲時的暖胃選項。在物價持續上漲的年代，「澎湃豆花」以70元手工豆花吃到飽的模式，成功走出自己的路線。無論是專程來桃園找高CP值美食，或是想找間能安心坐下來吃甜點店，都一定要來這邊坐坐。

▲桃園平價美食推薦澎湃豆花，70元手工豆花吃到飽，龍潭在地人激推甜點名店（攝影：蕭芷琳） ▲桃園平價美食話題名店「澎湃豆花」完整菜單（攝影：蕭芷琳）

桃園平價美食 手工豆花吃到飽 澎湃豆花

地址：桃園市龍潭區中豐路中山段81號

營業時間：11:00–20:00

