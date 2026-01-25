不只大溪老茶廠！桃園茶香一日遊，吃茶油雞、逛客家茶館，再到湖畔玻璃屋。

精選桃園茶香一日遊，不僅走進《茶金》時空的老茶廠，更能品嚐私房茶料理！集結老派浪漫與現代美學的5大打卡點，一日全搜集。

來到桃園，別再只逛Outlet和Xpark！這條「茶香路線」好拍又好吃，走進大溪老茶廠捕捉復古光影、在人氣景觀餐廳大啖茶油雞，以及龍潭湖畔的「純白玻璃屋」與中壢隱藏版「水上庭園」看晚霞、賞夜景，用一杯好茶、一頓在地茶料理感受假日生活的慢步調！



▲桃園的品茶地圖精彩又豐富，從文化館的體驗茶屋到質感景觀空間，絕對找得到適合自己的療癒秘境。（部落客：大海愛上藍天、冠婷｜生活趣）

▲到大溪老茶廠，除了在現場品茗，也別忘了挑選幾份伴手禮。回家後不僅能繼續回味，同時也是送禮的最佳選擇。（部落客：冠婷｜生活趣）

走進大溪老茶廠，定格絕美光影

提起桃園的茶文化，便不得不提到標誌性的「大溪老茶廠」！這座融合台、日、英式風格的獨特建築，保留著許多茶廠歷史的相關文物，除了各式茶飲、茶葉、茶具可供選購外，室內沈穩的藍灰色調也相當好拍，特別是二樓可90度開啟的藍色窗櫺更是打卡熱點，原先是為了通風而設計，如今卻成為捕捉光影的最佳角落。空氣中依稀殘留著淡淡茶香，讓人彷彿置身《茶金》時空，細品著曾經的輝煌歲月。





大溪老茶廠

地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號

電話：03-3825089

▲大溪老茶廠保留了老工廠的樸實質感，以及為旅人準備熱茶的溫暖心意。（部落客：冠婷｜生活趣）

尋味壹等賞，大啖茶油雞

到了午餐時間，跟著在地老饕的腳步，到訪隱身茶園間的景觀餐廳。「壹等賞」不只風景絕美，原作為製茶名家，將祖傳的茶藝融入料理，進而打造出獨特的「茶料理」，招牌的茶油雞與養生茶油拌飯，皆帶有迷人茶香，解膩又開胃的絕妙滋味，讓人嚐過便成老主顧。在綠意盎然的戶外區用餐，眼前是寬闊的草皮與茶園，自在愜意的氛圍格外舒心。





壹等賞

地址：桃園市龍潭區中原路二段170巷93弄58號

電話：03-4116788

▲壹等賞的戶外用餐區充滿自然氣息，讓人在享用美食的同時，也能盡情沉浸在舒適放鬆的綠意之中。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

▲來到壹等賞，絕對不能錯過他們最著名的各式茶料理。無論是「養生茶油拌飯」，還是招牌雞肉料理，這些特色菜餚，皆是每桌必點的美味料理。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

朝聖客家茶文化館，穿梭茶園地景

午後時光，不妨前往龍潭高原，造訪這座依山坡地形而建的地標。2022年開幕的臺灣客家茶文化館以「茶園地景」為概念，建築體與周遭的茶山完美融合。館內不只有豐富的策展與互動體驗，逛累了，還能在館內的六國茶室，細細體驗異國的茶席文化，聆聽故事之外，更能直接品茗，可說是視覺與味蕾的雙重饗宴。





臺灣客家茶文化館

地址：桃園市龍潭區高原里高原路768號

電話：03-4710855

▲不論是戶外極具設計感的地景建築，還是館內可以靜心品茗的六國茶室，臺灣客家茶文化館每個角落都超好拍！（部落客：大海愛上藍天）

坐擁 The畔，獨享純白玻璃屋

隨著天色漸暗，最適合在龍潭大池畔等待落日時光。全白色的「The畔」擁有大面無邊框的落地窗，湖光山色一覽無遺，極簡的線條與自然光，更是營造出通透的空間感。坐在窗邊看著戶外綠意與灑落陽光，邊配著精緻的手工甜點，絕對是午後最奢侈的享受。





The畔

地址：桃園市龍潭區金龍路8巷22號

電話：03-4805008

▲不論是靠窗的景觀第一排，還是角落慵懶的低矮木椅，The畔每個角落都充滿綠意，療癒氛圍相當舒心。（部落客：冠婷｜生活趣）

▲來到 The畔絕對要空著肚子來！醬香濃郁的燒烤豬肋排、鋪滿鮮蝦中卷的海鮮義大利麵都誠意十足。（部落客：冠婷｜生活趣）

隱身友竹居，感受江南庭園夜色

旅程的最後，記得走進這座隱身市區的世外桃源。「友竹居」是一座仿唐式風格的江南庭園茶館，蜿蜒的迴廊、潺潺的流水聲，都營造出古色古香的氛圍。細細品茗一壺剛沏好的熱茶，對於這趟茶香之旅而言，是再適合不過的收束。





友竹居茶藝館

地址：桃園市中壢區中大路32號

電話：03-4271116

▲中壢最美的復古茶館！蜿蜒迴廊與潺潺流水，友竹居完美復刻了江南庭園的古典美。（部落客：mika）

▲來到友竹居，除了喝熱茶，也別錯過滿滿一桌的懷舊茶點！從撒滿花生粉的米血糕到外酥內嫩的炸豆腐，熟悉的台式滋味，是與親友聊天時的最佳零嘴。（部落客：mika）

