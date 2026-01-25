不只大溪老茶廠！桃園茶香一日遊，吃茶油雞、逛客家茶館，再到湖畔玻璃屋。

精選桃園茶香一日遊，不僅走進《茶金》時空的老茶廠，更能品嚐私房茶料理！集結老派浪漫與現代美學的5大打卡點，一日全搜集。
來到桃園，別再只逛Outlet和Xpark！這條「茶香路線」好拍又好吃，走進大溪老茶廠捕捉復古光影、在人氣景觀餐廳大啖茶油雞，以及龍潭湖畔的「純白玻璃屋」與中壢隱藏版「水上庭園」看晚霞、賞夜景，用一杯好茶、一頓在地茶料理感受假日生活的慢步調！
走進大溪老茶廠，定格絕美光影
提起桃園的茶文化，便不得不提到標誌性的「大溪老茶廠」！這座融合台、日、英式風格的獨特建築，保留著許多茶廠歷史的相關文物，除了各式茶飲、茶葉、茶具可供選購外，室內沈穩的藍灰色調也相當好拍，特別是二樓可90度開啟的藍色窗櫺更是打卡熱點，原先是為了通風而設計，如今卻成為捕捉光影的最佳角落。空氣中依稀殘留著淡淡茶香，讓人彷彿置身《茶金》時空，細品著曾經的輝煌歲月。
大溪老茶廠
地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號
電話：03-3825089
尋味壹等賞，大啖茶油雞
到了午餐時間，跟著在地老饕的腳步，到訪隱身茶園間的景觀餐廳。「壹等賞」不只風景絕美，原作為製茶名家，將祖傳的茶藝融入料理，進而打造出獨特的「茶料理」，招牌的茶油雞與養生茶油拌飯，皆帶有迷人茶香，解膩又開胃的絕妙滋味，讓人嚐過便成老主顧。在綠意盎然的戶外區用餐，眼前是寬闊的草皮與茶園，自在愜意的氛圍格外舒心。
壹等賞
地址：桃園市龍潭區中原路二段170巷93弄58號
電話：03-4116788
朝聖客家茶文化館，穿梭茶園地景
午後時光，不妨前往龍潭高原，造訪這座依山坡地形而建的地標。2022年開幕的臺灣客家茶文化館以「茶園地景」為概念，建築體與周遭的茶山完美融合。館內不只有豐富的策展與互動體驗，逛累了，還能在館內的六國茶室，細細體驗異國的茶席文化，聆聽故事之外，更能直接品茗，可說是視覺與味蕾的雙重饗宴。
臺灣客家茶文化館
地址：桃園市龍潭區高原里高原路768號
電話：03-4710855
坐擁 The畔，獨享純白玻璃屋
隨著天色漸暗，最適合在龍潭大池畔等待落日時光。全白色的「The畔」擁有大面無邊框的落地窗，湖光山色一覽無遺，極簡的線條與自然光，更是營造出通透的空間感。坐在窗邊看著戶外綠意與灑落陽光，邊配著精緻的手工甜點，絕對是午後最奢侈的享受。
The畔
地址：桃園市龍潭區金龍路8巷22號
電話：03-4805008
隱身友竹居，感受江南庭園夜色
旅程的最後，記得走進這座隱身市區的世外桃源。「友竹居」是一座仿唐式風格的江南庭園茶館，蜿蜒的迴廊、潺潺的流水聲，都營造出古色古香的氛圍。細細品茗一壺剛沏好的熱茶，對於這趟茶香之旅而言，是再適合不過的收束。
友竹居茶藝館
地址：桃園市中壢區中大路32號
電話：03-4271116
