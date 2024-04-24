食尚玩家推薦桃園龍潭美食-The畔cafe&dining─龍潭餐廳推薦，龍潭大池水岸旁歐系白色建築；絕美湖畔午餐約會，海鮮控大推極鱻番茄綜合海鮮貓耳麵、酥炸魷魚圈佐塔塔醬；大啖噴香主廚特製炭烤豬肋排好過癮；幸福系冰淇淋提拉米蘇搭配繽紛百香夕陽氣泡飲，畫下結尾│附菜單，龍潭美食餐廳、龍潭美食好停車、Dcard推薦龍潭美食、龍潭餐廳包廂

目錄索引

1. 關於The畔cafe&dining

2. 交通指引│The畔cafe&dining

3. The畔cafe&dining環境開箱

3.1 The畔cafe&dining接待區

3.2 The畔cafe&dining拍照打卡區

3.3 The畔cafe&dining湖畔座位區

3.4 The畔cafe&dining用餐空間

3.5 The畔cafe&dining餐廳包廂

4. The畔cafe&dining餐點分享

4.1 人氣TOP1 主廚特製炭烤豬肋排

4.2 人氣TOP2 番茄綜合海鮮貓耳麵 (附濃湯麵包)

4.3 人氣TOP3 酥炸魷魚圈佐塔塔醬

4.4 飲品 百香夕陽氣泡飲

4.5 飲品 海鹽焦糖拿鐵

4.6 甜點 冰淇淋提拉米蘇

5. 消費資訊

5.1 The畔cafe&dining餐點評價

5.2 The畔cafe&dining菜單

6. 食尚玩家推薦桃園龍潭美食相關資訊

6.1 品牌資訊

關於The畔cafe&dining

「食尚玩家推薦桃園龍潭美食」

「龍潭餐廳推薦 x 龍潭美食好停車」

「龍潭美食餐廳 x Dcard推薦龍潭美食 x 龍潭餐廳包廂」

The畔cafe&dining在哪裡？

The畔cafe&dining位於桃園市龍潭區金龍路8巷22號，緊鄰桃園龍潭知名景點-桃園龍潭大池、近南天宮、龍潭高中，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格，好停車適合預訂餐廳包廂聚餐。

The畔cafe&dining環境 / 餐點特色

「湖畔景觀餐廳 x 餐廳包廂 x 婚禮包場」

「早午餐 x 午餐 x 下午茶 x 晚餐」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-金龍一街站(走路2分鐘)、南天宮站 (走路5分鐘)

機車：附近機車停車格 (玉龍路)

汽車：路邊汽車收費停車格 (玉龍路、神龍路)

交通指引│The畔cafe&dining

桃園龍潭大池水岸 / 南天宮、龍潭高中附近 / 汽車收費停車格 / 機車停車格 / 好停車

跟姊妹們規劃到桃園龍潭大池走走的午餐時間，選擇到水岸旁、南天宮附近；食尚玩家推薦桃園龍潭美食─The畔cafe&dining，吃午餐。

餐廳無特約停車場，附近有多個機車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位，適合安排聚餐。

餐廳門口

當天將汽車停放在玉龍路神龍路交叉口的汽車收費停車格，走路大約6分鐘即看到超~好拍的歐系白色建築。

The畔cafe&dining環境開箱

一般座位區 / 湖畔座位區

寬闊的純白色系建築裡，緊靠著湖畔的草皮區旁設置大面落地窗引入自然光，規劃可享受美景佐餐的湖畔座位區。

藝術燈飾

拍照打卡區

喜歡拍照的朋友們看這邊！

在用餐空間裡設置注入滿滿用心打造的拍照打卡牆。

兒童座椅

有準備兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

The畔cafe&dining接待區

接待 / 報到區

差不多在預約用餐時間抵達，由外場人員協助帶入已預先安排好的座位。

The畔cafe&dining拍照打卡區

歐系城堡風格

森林露營風格

The畔cafe&dining湖畔座位區

4人桌

湖畔座位區均為4人桌，4人以上用餐建議提早至少1天以上，方便外場人員先行併桌。

The畔cafe&dining用餐空間

質感聚餐空間

在選用暖色調燈飾點亮的空間裡，規劃2人桌、4人桌、6人桌。

6人桌

桌面配置

在饕客入座前，早已將用餐時會使用到的分食盤、餐具、水杯備妥於桌面上。

The畔cafe&dining餐廳包廂

20人餐廳包廂

須先預訂。

The畔cafe&dining餐點分享

這餐點了：

主廚特製炭烤豬肋排

番茄綜合海鮮貓耳麵 (附濃湯麵包)

酥炸魷魚圈佐塔塔醬

海鹽焦糖拿鐵

百香夕陽氣泡飲

冰淇淋提拉米蘇

人氣TOP1 主廚特製炭烤豬肋排

主廚特製炭烤豬肋排 880元

多根相連、刷滿存在感的大份量炭烤豬肋排，搭配爐烤時蔬：櫛瓜、杏鮑菇、馬鈴薯等呈現，嚴選食材以精湛廚藝料理加以精心擺盤，成就色香味俱全的主廚特製炭烤豬肋排。

切一根刷滿存在感、穿上美麗外衣的豬肋排，開吃。

分切成一根、一根分食，嚐嚐入口在嘴裡縈繞的BBQ香氣，外層香脆、內層保有嚼勁紮實微脆的口感，讓人吃完一根還想再吃一根。

人氣TOP2 番茄綜合海鮮貓耳麵 (附濃湯麵包)

番茄綜合海鮮貓耳麵 (附濃湯麵包) 640元

魷魚圈 / 鮮蝦 / 干貝 / 蛤蠣 / 鮭魚卵 / 貓耳麵

盛入酸甜平衡清爽番茄炒製貓耳麵 → 依序擺上飽滿蛤蠣、軟Q鮮嫩魷魚圈、已貼心去殼的蝦仁、巨鮮細嫩大干貝，灑上晶瑩剔透飽滿的鮭魚卵點綴 → 出餐。

先從上層、自帶新鮮海產自然鮮美的軟Q魷魚圈、Q彈脆蝦子、肥美蛤蠣，接著吃吸附番茄、多樣辛香料香氣、富口感的貓耳麵，享受多種食材層層堆疊的層次感，整體風味清爽、不油膩。

人氣TOP3 酥炸魷魚圈佐塔塔醬

酥炸魷魚圈佐塔塔醬 280元

海鮮控超推這道！

現點現切魷魚圈裹上薄薄麵衣油炸一番 → 香脆玉米片打底 → 起鍋擺盤、灑上海苔粉提香，不沾醬嚐嚐香脆外衣下的魷魚鮮甜；沾點香氣馥郁塔塔醬再上層樓的鮮。

飲品 百香夕陽氣泡飲

百香夕陽氣泡飲 130元

這杯百香夕陽系泡飲很~有~料！

以柳橙汁為基底，加入氣泡水、鮮切水果點綴，攪拌均勻後飲用，整體甜度蠻剛好的大約是飲料店3分糖~5分糖之間，可以喝到蠻豐富的自然水果香。

飲品 海鹽焦糖拿鐵

海鹽焦糖拿鐵 130元

這杯海鹽焦糖拿鐵上桌，直接被美到！

一層白、一層濃縮咖啡、一層奶泡，加入甜香焦糖脆餅點綴，口感滑順、咖啡香氣是有厚度的，細嚐隨著時間融入拿鐵中的細膩焦糖香。

甜點 冰淇淋提拉米蘇

冰淇淋提拉米蘇 200元

甜點控超~愛~它！！！

香氣飽滿、甜感嘟嘟賀的柔軟鮮奶油、加上沾取濃縮咖啡液的濕潤蛋糕體，巧妙平衡了鮮奶油的甜、多了咖啡的迷人香氣，一口接一口短短時間已光盤> <

目前吃過美味分數前幾名的提拉米蘇肯定有它的位置~

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金、信用卡

低消一個品項；用餐時間90分鐘

The畔cafe&dining餐點評價

食尚玩家推薦桃園龍潭美食，假日午餐時間跟姊妹們規劃到桃園龍潭大池走走，順便在湖畔的The畔cafe&dining，吃午餐。

在引入窗外自然光的質感空間裡，放鬆地享用現點現做人氣餐點，大啖鎖住滿滿肉汁的噴香主廚炭烤豬肋排；飽藏自然鮮甜的清爽系番茄綜合海鮮貓耳麵；涮嘴酥香嫩酥炸魷魚圈佐塔塔醬，沾點醬再上層樓的鮮，最後點一份甜點控很推的濃郁系綿化冰淇淋提拉米蘇，搭夏日必喝的豐富果香百香氣泡飲、幸福系海鹽焦糖拿鐵，好滿足。

The畔cafe&dining菜單

食尚玩家推薦桃園龍潭美食-The畔cafe&dining菜單 (來源：The畔cafe&dining FB粉絲頁，2024/04月)

食尚玩家推薦桃園龍潭美食-The畔cafe&dining菜單 (來源：The畔cafe&dining FB粉絲頁，2024/04月)

食尚玩家推薦桃園龍潭美食-The畔cafe&dining菜單 (來源：The畔cafe&dining FB粉絲頁，2024/04月)

食尚玩家推薦桃園龍潭美食-The畔cafe&dining菜單 (來源：The畔cafe&dining FB粉絲頁，2024/04月)

食尚玩家推薦桃園龍潭美食-The畔cafe&dining菜單 (來源：The畔cafe&dining FB粉絲頁，2024/04月)

食尚玩家推薦桃園龍潭美食-The畔cafe&dining菜單 (來源：The畔cafe&dining FB粉絲頁，2024/04月)

食尚玩家推薦桃園龍潭美食相關資訊

The畔cafe&dining

類型：食尚玩家推薦桃園龍潭美食 / 龍潭餐廳推薦 / 龍潭美食好停車 / 龍潭美食餐廳 / Dcard推薦龍潭美食 / 龍潭餐廳包廂

設施：洗手間 / 兒童座椅 / 聚餐包廂

⏰ 營業時間

一~日 11：00~21：00 (中間無休息，週三公休)

📍 地址：桃園市龍潭區金龍路8巷22號

📞 電話：03-480-5008



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