約會首選安東廳！台北喜來登情人節限定海陸饗宴，當代比薩大師經典美味現身，打造最美義式浪漫夜。

台北喜來登大飯店於2月13日至15日推出情人節饗宴。安東廳主打28oz戰斧牛排，比薩屋推A5和牛配龍蝦，2月14日用餐再贈玫瑰花。

台北喜來登大飯店於2026年情人節期間，為追求儀式感的戀人們，精心策劃了一場跨越國界的味蕾壯遊 。自2月13日晚餐起至2月15日，館內兩大標竿餐廳安東廳牛排館與比薩屋義式餐廳聯手出擊，推出期間限定的精緻饗宴 。業者嚴選世界頂級海陸食材，透過職人精湛的料理技藝，將濃情蜜意轉化為一道道盤中藝術，致力在節日夜晚為愛侶們營造兼具優雅質感與深情氛圍的用餐時刻 。

▲迎接2026情人節，台北喜來登集結安東廳與比薩屋，以極黑戰斧、帝王蟹與A5和牛打造限定海陸饗宴，2月14日用餐再送玫瑰花。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島整理



安東廳七道式頂級海陸饗宴展現紳士風範

多年來蟬聯「台北最佳約會餐廳」美譽的安東廳，本次獻上每套3,780元+10%起的七道式雙人套餐，以法式細膩節奏詮釋經典牛排館精神 。饗宴由「美國生蠔佐醃漬青蘋果」沁甜開場，隨後是結合檸檬香草油醋的「炙燒海鱺魚」，清新挑動食慾 。湯品則提供奶香濃郁的「巧達蛤蜊湯」，熱前菜「帝王蟹肉餅」更是亮點，採用現流蟹肉點綴柳橙芥末，展現鮮甜層次 。主菜部分提供28oz美國極黑和牛銀牌戰斧、澳洲M9+和牛紐約客或緬因州活龍蝦等重量級選擇，搭配豐富側菜，最後以「蜂蜜黑莓慕斯」甜美收尾，為浪漫晚宴畫下完美句點 。

▲安東廳情人節饗宴提供美國極黑戰斧等多款頂級海陸主菜，每套3,780元+10%起。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島整理

比薩屋義式氛圍營造當代美學驚喜

比薩屋則走入繽紛的南歐情調，推出每套4,280元+10%的「義式浪漫饗宴」雙人套餐 。從金標伊比利火腿沙拉到炭烤北海道干貝，每一道菜色都充滿地中海的明亮感 。最受矚目的主食延續世界比薩大師Mr. Peppe的傳奇手法，提供「那不勒斯海味比薩」等名作，或可選擇飽含鮮美透抽與板栗南瓜的「日本甜南瓜燉飯搭阿拉斯加帝王蟹」 。雙主菜「燒烤鹿兒島A5小田和牛臀搭配窯烤波士頓龍蝦」更是將奢華感推向極致，而外型俏皮的「草莓巧克力慕斯」邱比特造型甜點，則在餐後留下最甜蜜的視覺回憶 。

▲比薩屋推出情人節限定義式浪漫饗宴，內含大師級手工比薩與A5和牛龍蝦雙主菜。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島整理



共享海陸餐點與專屬玫瑰花束禮讚

除了雙人世界的溫馨，比薩屋亦考量親友聚會需求，規劃每套5,980元+10%的「海陸分享餐」，讓4至6人能共同品味Mr. Peppe招牌「太陽比薩」與炭烤日本和牛臀的絕佳風味 。為了讓節慶氛圍更臻完美，飯店特別祭出浪漫獻禮，凡於2月14日當天在安東廳或比薩屋點用情人節套餐，即可獲贈精美玫瑰花束乙份 。這份專屬驚喜不僅節省了準備禮物的煩惱，更讓每對愛侶在走出餐廳時，都能懷抱幸福餘溫，成就一場終生難忘的情人節回憶 。

台北喜來登大飯店情人節限定饗宴

活動時間： 2026年2月13日晚餐至2月15日

活動內容：

安東廳「頂級海陸饗宴」： 七道式雙人套餐，包含美國生蠔、帝王蟹肉餅、美國極黑和牛銀牌戰斧28oz.或澳洲M9+和牛紐約客等主食，每套3,780元+10%起 。

比薩屋「義式浪漫饗宴」： 六道式雙人套餐，包含伊比利火腿沙拉、手工比薩、A5小田和牛配波士頓龍蝦，每套4,280元+10% 。

比薩屋「海陸分享餐」： 適合4至6人共享，包含太陽比薩與炭烤日本和牛臀，每套5,980元+10% 。

專屬優惠： 2月14日當日於安東廳或比薩屋點用情人節套餐，即贈送精美玫瑰花束1份 。

台北喜來登大飯店（安東廳、比薩屋）

店家地址： 100台北市忠孝東路一段12號

訂位專線： 02-2321-1818

若您正在尋覓更多約會靈感，以下彙整的相關報導將為您的完美行程提供更多選擇

推薦閱讀：台北米其林一星浪漫獻禮！亞都麗緻打造摯愛情人週，高山英紀法式經典與巴賽麗廳老派約會指南。

推薦閱讀：高雄情人節浪漫首選！日航酒店頂樓天空酒吧海陸盛宴，擬真草莓籃蛋糕告白必備。



