雙北家長的寒假救星特輯！不只兒童新樂園，7大景點吸睛又好玩。

寒假不想讓孩子整天悶在家，精選7大必訪去處，不僅輕鬆搞定寒假行程，還能玩得開心又充實！

隨著寒假到來，相信不少家長已經開始頭痛，該帶家裡的小怪獸們去哪裡放電吧！不必舟車勞頓，雙北地區就藏著許多兼具教育意義、感官刺激的夢幻景點，這次精選7個涵蓋科學探索、大自然體驗的絕佳去處，從市區裡說走就走的樂園行程，到感受海岸線的絕美海色，趁著假期，立刻將這些景點收進口袋名單，與孩子們一起創造冬日最溫暖的旅遊記憶。



▲無論是想在戶外盡情放電，還是躲進室內專注玩玩具，7大景點一次滿足孩子的所有願望。（部落客：jacklsy、章魚娜娜）

▲若覺得室內太悶，不妨把場景換到北海岸！到牛仔莊園跟可愛小馬互動、騎著鐵道自行車吹吹海風，都能享受截然不同的親子時光。（部落客：SISI人妻、饅頭弟）

探索科學與宇宙奧秘：台北天文館、台北科教館

若想趁著假期探索孩子們的興趣，寓教於樂的天文館、科教館絕對是首選。「台北天文館」最受歡迎的設施，莫過於能身歷其境的「宇宙探險車」，體驗穿越蟲洞的神秘世界，而3D宇宙劇場，更能看見巨大星雲的震撼景象；幾步之遙的「臺灣科教館」同樣不容錯過，尤其是挑戰膽量的「空中腳踏車」，在五層樓的高空慢慢前進，刺激快感讓大孩子也忍不住大聲尖叫！「半導體未來館」與「生物演化展」，更是透過大量的體感互動裝置，讓艱澀的科學知識，像是一場大型闖關遊戲般有趣。





臺北市立天文科學教育館

地址：臺北市士林區基河路363號

電話：02-28314551

國立臺灣科學教育館

地址：臺北市士林區士商路189號

電話：02-66101234#1000

▲科教館必玩的「空中腳踏車」，騎在細細鋼索上超刺激；天文館的「宇宙探險」隧道，像是走入迷人魔幻的太空世界！（部落客：大海愛上藍天、Vanessa）

遊樂玩耍的童心樂園：台北兒童新樂園、新北玩具博物館

想讓孩子出門盡情放電，這兩處樂園絕對是天堂！「兒童新樂園」除了經典的雲霄飛車、尋寶船，俯瞰市區的摩天輪更是熱門打卡地標，夏天消暑、冬天拍照也吸睛的各式特色主題區，都只需銅板價就能一次搜集，是雙北CP值最高的歡樂景點；而隱身在板橋435藝文特區的「玩具博物館」，收藏著上千件的懷舊、現代玩具，從木製童玩、彈珠台到疊疊樂應有盡有，相當適合親子一起同樂，享受動手玩的純粹快樂。





台北市立兒童新樂園

地址：臺北市士林區承德路五段55號

電話：02-28333823

台灣玩具博物館

地址：新北市板橋區中正路435號

電話：0917-567617

▲逛完隔壁的科教館與天文館，當然要來兒童新樂園徹底放電！一張悠遊卡就能玩遍設施，是親子旅遊CP值最高的台北景點。（部落客：jacklsy）

▲隱身在藝文特區裡的「台灣玩具博物館」，收藏著市面上少見的懷舊童玩，是個充滿溫度的室內遊樂場。（部落客：章魚娜娜）

北海岸的自然風光：新北牛仔莊園、新北汪汪地瓜園、新北深澳鐵道自行車

寒假別只窩在室內，不妨到訪北海岸感受山海魅力！「牛仔莊園」彷彿走進美式西部電影，招牌的紅白穀倉建築非常吸睛，還能近距離餵馬、看羊駝，對孩子們來說是相當特別的體驗；「汪汪地瓜園」則能體驗最接地氣的控窯，親手挖開土堆取出熱騰騰的地瓜，親身體驗農作的感動與溫度；而「深澳鐵道自行車」，則可以踩著超萌的河豚車，穿梭在蔚藍海岸與浪漫光影隧道，以絕美的景色收藏假期，絕對能留下深刻回憶。





牛仔莊園

地址：新北市三芝區古庄108之1號

電話：02-26365666

汪汪地瓜園

地址：新北市金山區74號

電話：0961-555515

深澳鐵道自行車

地址：八斗子月台：新北市瑞芳區建基路二段121號；深澳月台：新北市瑞芳區建基路二段1-1號

電話：02-2406-2200

▲來到三芝的「牛仔莊園」，紅白配色的美式建築搭配可愛小馬，彷彿置身西部電影場景；在「汪汪地瓜園」體驗最道地的古早味控窯，剛出爐的柴燒地瓜，是大人小孩都難以抗拒的美味！（部落客：SISI人妻、Ivy Lay）

▲全電動的深澳鐵道自行車，不用費力踩就能輕鬆溜小孩！搭上超萌「河豚車」穿梭在綠色隧道，絕對是北海岸最愜意的親子兜風路線。（部落客：饅頭弟）

