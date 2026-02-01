雙北家長的寒假救星特輯！不只兒童新樂園，7大景點吸睛又好玩。

寒假不想讓孩子整天悶在家，精選7大必訪去處，不僅輕鬆搞定寒假行程，還能玩得開心又充實！
隨著寒假到來，相信不少家長已經開始頭痛，該帶家裡的小怪獸們去哪裡放電吧！不必舟車勞頓，雙北地區就藏著許多兼具教育意義、感官刺激的夢幻景點，這次精選7個涵蓋科學探索、大自然體驗的絕佳去處，從市區裡說走就走的樂園行程，到感受海岸線的絕美海色，趁著假期，立刻將這些景點收進口袋名單，與孩子們一起創造冬日最溫暖的旅遊記憶。
探索科學與宇宙奧秘：台北天文館、台北科教館
若想趁著假期探索孩子們的興趣，寓教於樂的天文館、科教館絕對是首選。「台北天文館」最受歡迎的設施，莫過於能身歷其境的「宇宙探險車」，體驗穿越蟲洞的神秘世界，而3D宇宙劇場，更能看見巨大星雲的震撼景象；幾步之遙的「臺灣科教館」同樣不容錯過，尤其是挑戰膽量的「空中腳踏車」，在五層樓的高空慢慢前進，刺激快感讓大孩子也忍不住大聲尖叫！「半導體未來館」與「生物演化展」，更是透過大量的體感互動裝置，讓艱澀的科學知識，像是一場大型闖關遊戲般有趣。
臺北市立天文科學教育館
地址：臺北市士林區基河路363號
電話：02-28314551
更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：台北室內親子景點│台北天文館│五大必拍場景│銅板價就能擁有超夢幻的宇宙星空│搭上宇宙探險列車去太空探險│台北IG打卡景點
國立臺灣科學教育館
地址：臺北市士林區士商路189號
電話：02-66101234#1000
更多介紹可見「Vanessa」文章：【台北士林】科教館(國立臺灣科學教育館)-室內親子景點必玩-門票資訊/常設展覽/樓層地圖
遊樂玩耍的童心樂園：台北兒童新樂園、新北玩具博物館
想讓孩子出門盡情放電，這兩處樂園絕對是天堂！「兒童新樂園」除了經典的雲霄飛車、尋寶船，俯瞰市區的摩天輪更是熱門打卡地標，夏天消暑、冬天拍照也吸睛的各式特色主題區，都只需銅板價就能一次搜集，是雙北CP值最高的歡樂景點；而隱身在板橋435藝文特區的「玩具博物館」，收藏著上千件的懷舊、現代玩具，從木製童玩、彈珠台到疊疊樂應有盡有，相當適合親子一起同樂，享受動手玩的純粹快樂。
台北市立兒童新樂園
地址：臺北市士林區承德路五段55號
電話：02-28333823
更多介紹可見「jacklsy」文章：240630台北市-兒童新樂園
台灣玩具博物館
地址：新北市板橋區中正路435號
電話：0917-567617
更多介紹可見「章魚娜娜」文章：【親子景點】板橋435藝文特區，免費設施潔白沙坑、溜滑梯、粉筆塗鴉發揮你的想像力！台灣玩具博物館50元暢玩到底，營運只到5月要玩要快！
北海岸的自然風光：新北牛仔莊園、新北汪汪地瓜園、新北深澳鐵道自行車
寒假別只窩在室內，不妨到訪北海岸感受山海魅力！「牛仔莊園」彷彿走進美式西部電影，招牌的紅白穀倉建築非常吸睛，還能近距離餵馬、看羊駝，對孩子們來說是相當特別的體驗；「汪汪地瓜園」則能體驗最接地氣的控窯，親手挖開土堆取出熱騰騰的地瓜，親身體驗農作的感動與溫度；而「深澳鐵道自行車」，則可以踩著超萌的河豚車，穿梭在蔚藍海岸與浪漫光影隧道，以絕美的景色收藏假期，絕對能留下深刻回憶。
牛仔莊園
地址：新北市三芝區古庄108之1號
電話：02-26365666
更多介紹可見「SISI人妻」文章：三芝餐廳 | IG打卡景點 牛仔莊園 紅色小屋彷彿來到美國西部世界 親子餐廳推薦 寵物友善
汪汪地瓜園
地址：新北市金山區74號
電話：0961-555515
更多介紹可見「Ivy Lay」文章：【新北金山旅遊】汪汪地瓜園。體驗農家趣，控窯、挖地瓜真有趣
深澳鐵道自行車
地址：八斗子月台：新北市瑞芳區建基路二段121號；深澳月台：新北市瑞芳區建基路二段1-1號
電話：02-2406-2200
更多介紹可見「饅頭弟」文章：台灣最佳旅遊：基隆景點山海連線！深澳鐵道自行車與八斗子美景
