還記得上次踏進兒童樂園,實在多久以前呢???

印象中的兒童樂園,還停留在圓山舊址的時期.

當時的動物園和兒童樂園,園址都還在圓山.

後來陸續遷移,動物園去了木柵.

兒童樂園則來到了士林,變成了兒童新樂園.

這次來到兒童新樂園,本來是想太久沒來了,順便開箱一下.

但是最後自己也玩瘋了,所以就沒有拍太多照片.

來兒童新樂園的交通非常方便,各位人客可以參考一下官方網站的說明.

臺北市兒童新樂園

https://www.tcap.taipei/Default.aspx

不過我個人私心覺得,還是開車來會比較好.

兒童新樂園本身和周邊的停車場還算蠻多的,包括科學教育館和天文館,都有停車場.

只是建議要早一點來,來晚了就能等位置了.

門票的部分,我就簡單說明一下.

如果只是單純入園,只是陪同前來,沒有想要玩遊樂設施,或沒有想要玩很多遊樂設施的人客.

可以買門票入場就好,不需要買到一日樂Fun券.

萬一真的臨時興起想玩,再到每一個遊樂設施刷悠遊卡付費就可以了.

因此,如果像我一樣想來玩的人客,買一日樂Fun券就是最划算的.

假如還是不懂,可以到官方網站查詢.

整個兒童新樂園的園區地圖,在售票口旁邊.

我是覺得第一次來的人客還是稍微看一下,如果已經常客,那就直接入園吧.

這裡也有自動售票機,可以節省排隊買人工售票的時間.

溫馨的再提醒一下,各位的悠遊卡一定要帶,而且一定要先儲值一定的金額.

因為如果沒有買一日樂Fun券的人客,想要玩遊樂設施都要再刷悠遊卡付費.

在網路平台購買門票或是一日樂Fun券的人客,這裡也有自動換票機可以兌換.

其實我還蠻建議可以再多設幾台自動售票機或自動換票機,尤其當入園人客都有一定的人數時,真的可以節省很多的時間.

在還沒有入園前,就已經看到很醒目的摩天輪了.

台北市有兩座摩天輪(應該是兩座吧????),一座是百貨公司的摩天輪,另一座就是兒童新樂園的摩天輪.

怕高的又想浪漫一下的人客,兒童新樂園的摩天輪,會是一個不錯的選擇.

整個兒童新樂園最涼快的地方,就是有冷氣吹的餐廳.

我有發現,兒童新樂園裡的遊樂設施都會附嘔吐袋.

因為大部份的設施都是會旋轉的,所以不太能適應的人客,建議量力而為.

兒童新樂園的遊樂設施有兩項可以提供線上預約,避免排隊等候的時間太長.

這兩項設施分別是:銀河號和幸福碰碰車.

想玩這兩項熱門的遊樂設施,但是又看見長長的排隊人龍時,可以先在線上預約時間.

以上就是簡單的說明.

如果有任何變動或疑問,還是要依照官網上的資訊為主.

摩天輪,依舊是最吸引我的目光.

有多久沒有來兒童樂園了????

雖然我們遊樂園的規模沒有國外的大,但是偶而來逛逛也是不錯的.