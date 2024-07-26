這間「矮仔成蝦仁」應該是台南最知名特色小吃之ㄧ，傳承四代超過百年卻是歷久不衰，今年又榮獲520總統就職國宴菜色，創始人葉成從大菜市發跡，因生意興隆搬遷至海安路擴大經營，從外觀規模有點像是中式餐廳，觀看菜單卻是賣傳統特色小吃，小高發現裡面顧客都是旅客為主，在台南經常會使用火燒蝦來入菜，這應該是地緣和飲食文化有關係吧！這「矮仔成蝦仁飯」就這環境下誕生特色小吃，小高品嚐覺得很美味定價偏貴些，還是值得推薦給您品嚐看看。

透天店面人行道有放置紅龍柱圍欄，這棟建築一樓僅是料理廚而已，樓上小高猜應該是老闆住宅吧！

室內用餐空間就在隔壁透天建築一樓裡。

就在這棟建築進行點餐與結帳的服務。

這點餐櫃檯有貼上菜單供客人點餐參考，菜單主要分類有飯類、小菜類、湯類及飲料類等，餐點很簡單定價合理範圍內。

廚房裡面員工各司其職忙碌中，廚房裡環境衛生維持得很整潔。

這是隔壁棟一樓開放式用餐空間，有設置冷氣用餐環境是很舒服。

小高點蝦仁飯60元（小碗）、煎鴨蛋20元及鴨蛋湯35元等。

這是煎鴨蛋20元。

這荷包蛋是採用成本較高的鴨蛋，定價20元是可接受可挑選半熟蛋，鴨蛋口味當然比雞蛋更好吃啊！（個人覺得）。

這是蝦仁飯60元（小碗）。

這米飯上方鋪滿飽滿火燒蝦超級吸睛，這米飯完全吸飽蝦仁醬汁鮮甜軟Ｑ好吃 。

這火燒蝦新鮮鹹香彈牙超好吃 。

這是鴨蛋湯35元。

這鴨蛋湯有添加肉絲跟蔥段來料理，這樣一碗定價35元很合理。

這湯頭意外清甜爽口超好喝 。

這鴨蛋蛋花比起雞蛋更綿密超好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「矮仔成蝦仁飯」用餐空間很整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價還可接受，值得樂天小高推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

店家資訊： 矮仔成蝦仁飯

住址：700台南市中西區海安路一段66號

營業時間：08:30–19:30

電話：06-220-1897

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用