台南美食這家無名米糕生意真的是有夠好，雖然早就知道要到無名米糕吃飯要有排隊的覺悟，所以我們一開門就來，大概開店十分鐘左右就已經排成這樣，真的是有夠扯的，到底是什麼樣的米糕讓人甘心排上一小時，走！來去無名米糕吃看看吧！

無名米糕（炮店米糕 ）｜交通方式＆停車資訊

無名米糕就位於台南中西區中山路的巷子裡，巷子很小只能摩托車經過，開車的朋友可能要繞一下，附近有蠻多路邊停車格的，在地人會叫他炮店米糕，我是沒研究過名字啦，反正好吃無名也是賣得嚇嚇叫，你看！排隊的人超長的啊！

無名米糕（炮店米糕 ）｜用餐環境

無名米糕店面就這樣小小舊舊的，桌數也不多，但通常這樣的老店都很好吃，店裡有三四個店員一直都很忙，有時候應對客人感覺有點小不耐煩的樣子，但忙成這樣還被客人問笨問題，心情不好可以體諒啦

無名米糕（炮店米糕 ）｜菜單＆點餐方式

無名米糕菜單如下，菜單是給你看到不是拿來畫的，會給你一張紙（手寫）千萬記得寫內用或外帶，然後不管內用外帶都要排隊，菜單上都寫得很清楚，自己看清楚上面寫的注意事項，不要傻傻又跑去問店員會生氣氣

無名米糕（炮店米糕 ）｜推薦菜色

我們點這樣，才75元有夠便宜的，重點他們家的東西真的很不錯吃，排隊算是值得啦！

米糕，看起來白白的米糕，肉燥看起來偏肥了一點，不過吃起來卻一點都不會覺得油膩挺厲害的，米糕的口感很軟Ｑ，鹹香的醬汁不會偏甜又入味！搭配魚鬆鹹香夠味，非常好吃

魚鬆肉燥飯，看起來跟米糕幾乎是一模一樣，味道也大同小異，就是口感上有差別，米糕會比較Ｑ一點，個人是覺得點米糕就可以了

肉餃湯，肉餃湯一定要搭油條一起吃，肉餃紮實度不錯，皮ＱＱ的肉餡也算豐滿，滋味也很豐富，搭配清爽的大骨湯頭跟油條，重點是他很便宜！

無名米糕的米糕帶黏黏的QQ口感，上面的醬汁跟米粒完全是一體的感覺有夠強，配上肥嫩不油膩的肉燥，還有酥香的魚鬆，真的是會讓人一吃就上癮，不難理解為什麼這麼多人甘願大排長龍也要吃上一碗！

無名米糕（炮店米糕 ）

地址：台南市中西區中山路8巷5號

電話： 06 223 3817

營業時間：09:30–15:00, 17:00–20:00

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