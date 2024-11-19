台南肉粽地圖_海龍肉粽─台南中西區早餐推薦_飄香九十年，台南在地老字號手工肉粽，淋上肉粽靈魂老滷汁、灑上花生粉，配一碗料多實在香菇肉羹，已滿足_附菜單，台南銅板價小吃美食筆記

目錄索引

1. 關於海龍肉粽

2. 交通指引_海龍肉粽

3. 海龍肉粽環境開箱

3.1 海龍肉粽_製餐區

3.2 海龍肉粽_用餐區

4. 海龍肉粽餐點分享

√ 肉粽

√ 菜粽

√ 香菇肉羹

5. 消費資訊

5.1 海龍肉粽餐點評價

5.2 海龍肉粽菜單

6. 台南肉粽地圖相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於海龍肉粽

「台南肉粽地圖_ 台南中西區早餐推薦」

「台南銅板價小吃美食筆記」

海龍肉粽在哪裡

海龍肉粽位於 台南市中西區金華路四段134號，近神農街、河樂廣場、台南西門圓環，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

海龍肉粽餐點特色

「九十年老字號_手工肉粽、水煮南部粽」

「肉粽美味秘方，月桂葉、靈魂老滷汁、花生粉」

交通_停車資訊

大眾運輸：3路公車_菱洲宮站，走路3分鐘。

機車：附近機車停車格_金華路四段。

汽車：附近汽車停車格_金華路四段、成功路收費停車場，走路6分鐘；西門圓環停車場，走路8分鐘。

Ⅱ 交通指引_海龍肉粽

金華路四段民族路三段交叉口_神農街、台南西門圓環附近

Ⅲ 海龍肉粽環境開箱

肉粽店門口

■ 海龍肉粽_製餐區

老字號手工肉粽

飄香90年

■ 海龍肉粽_用餐區

古色古香用餐空間

簡單陳設幾張仿古餐桌、椅子，大約有16個座位。

4人桌

Ⅳ 海龍肉粽餐點分享

這餐點了：

√ 肉粽

√ 菜粽

√ 香菇肉羹

√ 味噌湯

√ 肉粽 50元

使用月桂葉包裹水煮的經典南部粽 → 拆開月桂葉倒入盤中 → 淋上靈魂滷肉汁 → 可灑花生粉、香菜 → 上桌。

可以吃到刷滿存在感的大塊豬肉，加上滷汁一起吃，有夠香~

包入糯米中的香菇、乾魷魚、豬肉等食材都有吸附滷汁香氣，整體鹹度很剛好、不過鹹。

√ 菜粽 40元

喜歡比較有嚼感的朋朋們推這顆，走清新風味的菜粽，軟軟QQ的，可以吃到隨著咀嚼在嘴裡散開的米香，和著花生香、醬汁香氣、香菜清香，層次蠻豐富的。

√ 香菇肉羹 50元

跟肉粽包裹的豬肉一樣，主打一個刷滿存在感！

香菇肉羹裡面的肉羹塊，真心有在大塊，隨湯匙勺起，裹上一層晶透芡衣的肉羹塊也被撈起來了，每一口都有肉羹塊，羹湯不是特濃稠的那種，勾芡比例控制得宜，不會覺得太濃或太稀。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/06月。

√ 付款方式：現金。

■ 海龍肉粽餐點評價

台南肉粽地圖，走進台南人吃了超過一甲子的九十年老字號手工肉粽─海龍肉粽。

把菜單上的內容：肉粽、菜粽、味噌湯、香菇羹湯通通點上桌，必須說經營90年、始終如一堅持在用月桂葉包裹的水煮肉粽上加點靈魂滷汁提香，不改變肉粽配方，維持著讓人吃過一次回味無窮，是讓人吃了會想再來吃的古早好滋味，收入台南肉粽地圖。

■ 海龍肉粽菜單

台南肉粽地圖_海龍肉粽菜單，攝於2024/06月。

Ⅵ 台南肉粽地圖相關資訊

海龍肉粽

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⏰ 營業時間

一~六 06：00~21：00 (週日公休)

📍 地址： 台南市中西區金華路四段134號

📞 電話：06 225 2711



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■ 品牌資訊

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