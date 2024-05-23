台南宵夜美食推薦這家小杜意麵，越晚人氣越旺的小杜意麵，是台南宵夜的排隊小吃之一，離國華街也不遠，雖然意麵的調味簡單，但有著傳統的豬油油蔥香氣，非常入味又好吃，這裡的滷味小菜也非常出色，價格也很親民，小杜意麵有些座位區設在巷弄路邊，散發著台南在地的浪漫氛圍，難怪網路上有超過3300則的好評呢！

小杜意麵｜交通方式、停車資訊

小杜意麵就位於友愛街上，在友愛市場旁邊，不少在地人下班都會來這邊吃晚餐或宵夜，我們是晚上九點多來，店裡店外還是客滿狀態！真的蠻厲害的，旁邊巷子路燈還有幾張桌子，感覺得很鄉土，大大的明亮招牌在暗巷中也格外顯眼

小杜意麵｜菜單、點餐方式

小杜意麵用餐方式，因為人很多先看一下規定吧，內用先找位置坐，找到位置去煮麵區講桌號跟幾碗麵，要吃滷味就在攤位前面自己夾，夾好再去結帳就可以了

滷味種類很多種，每樣看起來就是好吃樣，不知道怎麼點可以看大家點什麼吧？大部分都有點豆乾、蘿蔔跟滷蛋，三色蛋看起來也很不錯，夾好的滷味交給阿姨算帳，會幫你切好送上桌

小杜意麵的菜單，這些年來漲了不少，招牌意麵小碗的已經到50元了，湯類還是非常親民，均一價30元

煮麵區，這裡跟戰場沒兩樣，帥帥的煮麵小哥像戴著口罩的陳零九，講話也很親切，邊招呼著客人，手也沒閒著一直煮麵，煮好的麵會拿到旁邊，店員已經在碗裡事先放好調料，煮好的麵就分到各個碗裡

小杜意麵｜推薦必點

初來乍到也不知道點什麼，先點一些大家都會點的招牌，像是招牌意麵（乾），餛飩湯（如果有骨肉湯就點，那個是限量的），隨意滷味，這樣加一加才160元！

乾意麵，聽說小杜的意麵是自家生產的，份量上不會太小碗，有幾片肉片跟高麗菜，有淋上油蔥下去，所以麵不至於會黏在一起，吃起來會有豬油的香氣，麵體也蠻清爽帶Ｑ度，而且麵與麵之間不會黏在一起，然後一定要加辣，超好吃！

餛飩湯，超佛，裡面很多餛飩才賣30元！皮薄餡料又多，而且肉餡吃起來非常夠味，湯頭是清甜的大骨湯頭，加點胡椒提味更好喝，一口麵一口湯超舒服的！

滷味，我點了海帶、蘿蔔、三色蛋跟滷蛋，滷味的表現也不錯，尤其蘿蔔超甜的，滷蛋也很入味好吃而且蛋黃還是溏心的那種，三色蛋我是覺得還好

小杜意麵絕對是來到台南友愛街必吃的一家麵店。這裡的客流量非常大，不管是意麵、小菜、還是湯品，水準都非常高且味道極佳，價格也十分實惠，難怪在地人喜歡來這裡吃宵夜呢！

小杜意麵

地址：台南市中西區友愛街143號

電話：06 220 8979

營業時間：16:30–00:00

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