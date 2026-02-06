2026台北動漫節800攤逛爆！芙莉蓮 咒術迴戰 吉伊卡哇 史努比周邊，動漫迷衝南港狂買。

動漫迷必衝！2026台北動漫節近800攤在南港展覽館一館登場，芙莉蓮、咒術迴戰、我英、吉伊卡哇、史努比周邊一次買。

2026台北動漫節動漫迷必衝！2026第14屆台北國際動漫節於即日起至2月9日在南港展覽館一館登場，現場集結超過100家廠商、約800個攤位，從熱門動漫周邊、玩具公仔到超萌IP娃娃都有，更舉辦多場國內外老師、聲優及Vtuber簽名見面會、活動舞台，不論想搶動漫周邊撿便宜，還是參與舞台活動，動漫迷週末就衝南港展覽館買爆。



▲2026台北動漫節於南港展覽館一館開幕，芙莉蓮、鬼滅之刃、咒術迴戰、坂本日常等人氣動漫周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北動漫節近800攤動漫、IP周邊商品，引發排隊熱潮，甚至一度停止排隊，動漫迷必衝南港逛爆。(攝影：鄭亦庭)







2026台北動漫節800攤動漫周邊一次逛

▲2026台北動漫節必逛知名出版社、廠商攤位周邊，也設置人氣動漫抽卡機，讓你買完周邊繼續爆抽。(攝影：鄭亦庭)





2026台北動漫節打卡送小物

2026台北動漫節近800個攤位中，木棉花、羚邦、東立等知名出版社、廠商引發排隊熱潮，甚至一度停止排隊，其中木棉花推出從鬼滅之刃、膽大黨、獵人等新品，消費滿額還送鬼滅之刃大紙袋、膽大黨行動電源等6款贈品，羚邦則有咒術迴戰、排球少年、我的英雄學院、怪獸8號全新周邊，除了商品購物區，也設置多個抽卡機，鐵粉直接抽爆。

2026台北動漫節現場的打卡點也是一大亮點，木棉花打造歐式宮廷拱門搭配葬送的芙莉蓮角色，迴歸線娛樂精心打造藥師少女的獨語、凡爾賽玫瑰、真珠美人魚角色立牌，粉絲只要完成打卡任務，即可領取隨機小貼紙，攤位內販售貓貓與壬氏的壓克力立牌、飲料杯套等周邊，此外，還有貴族轉生宮廷風造景，供粉絲與諾亞等角色立牌合照，打卡就送貼紙、青文貴族轉生輕小說與漫畫折價券，動漫迷必拍。



▲2026台北動漫節迴歸線娛樂精心打造藥師少女的獨語、凡爾賽玫瑰角色立牌，打卡送隨機小貼紙。(攝影：鄭亦庭)





2026台北動漫節史努比、吉伊卡哇必買

2026台北動漫節展場內也有史努比、咖波、Dinotaeng矮袋鼠、吉伊卡哇等超人氣IP，想找史努比、矮袋鼠，直接衝YOYOGI pick 市集攤位，史努比盲盒、玩偶、矮袋鼠飲料杯套、毛絨吊飾通通有，現場還有展場獨家蠟筆小新、坂本日常、迷宮飯福袋，只要500元就能收穫抱袋、抱枕、吊飾等隨機商品，而且買就送品牌海報；吉伊卡哇則可以到三貝多sanbute、基隆金證攤位，從萬聖節、黑魔法、蜜蜂、新年到寶寶系列造型都有，在基隆金證消費滿額還送吉伊卡哇迷你公仔、吃飯糰小桃娃娃、哥布林娃娃，鐵粉通通帶回家。



▲2026台北動漫節可以找到吉伊卡哇萬聖節、黑魔法、蜜蜂、妖精系列，滿額還送吃飯糰小桃娃娃、哥布林娃娃。(攝影：鄭亦庭)



2026台北動漫節 展覽資訊

展出地點：南港展覽館一館(台北市南港區經貿二路 1號)

展出時間：2026/2/5(四) ~ 2026/2/9(一) 上午10時至下午6時







2026台北動漫節 展期票價：

單日票180元 (限一次使用)

注意事項：

開放120公分（含）以下兒童免費入場，須由家長購票陪同；120公分以上者需購票入場。

身障、65歲以上之來賓免費，於10:30後憑證由(一號正門)入場；陪同者需購票。

2026台北展覽推薦必逛

