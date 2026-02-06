台中下午茶必衝！六月初一永春觀光旗艦店，清水模建築 茶室空間超好拍。

六月初一永春觀光旗艦店結合8結蛋捲伴手禮、清水模建築與茶室空間，打造台中散步式打卡景點，粉絲可慢慢挑禮與手寫明信片。

▲六月初一永春觀光旗艦店以清水模、原木與水景設計，粉絲走進就能慢下腳步。



清水模建築與光影水景營造安靜感

挑選蛋捲伴手禮與手寫明信片樂趣

▲六月初一永春觀光旗艦店提供8結蛋捲、零食禮盒與限定霜淇淋，粉絲可慢慢挑選。

台中必拍下午茶再加一！人氣蛋捲伴手禮「六月初一」這次在台中打造永春觀光旗艦店，整體空間以清水模、原木與泥牆構成，搭配水景與光影，讓人一走進來就自然放慢腳步。在六月初一永春觀光旗艦店除了可以買禮盒、挑禮物，還特別設置了超Chill茶室空間，適合半日遊或週末散步行程。六月初一永春觀光旗艦店的建築以清水模外牆搭配原木與泥牆材質，空間內的水景與自然光影設計，讓城市喧囂暫時遠離，空氣中還有淡淡梅香，帶來舒緩節奏。整體動線從一樓延伸到三樓，讓人漫步參觀，不論是拍照打卡或單純散步，都能感受到空間裡的安靜與美感。在六月初一永春觀光旗艦店裡，粉絲可以挑選招牌的8結蛋捲，或是獨家一口酥等零食禮盒，同時還販售限定霜淇淋，搭配沙發座位超適合放空耍廢。在二樓還規劃了展覽空間，講述關於送禮的故事，粉絲可以在現場留下手寫文字，或寄出手寫明信片，把想說的話寄給重要的人。





三樓茶室空間適合慢聊與陪伴

▲六月初一永春觀光旗艦店提供座席區讓粉絲們品嚐點心休息。



六月初一特別在旗艦店三樓打造成能夠好好說話、交流的「茶室空間」，粉絲可以帶長輩坐坐、和朋友聊聊，或約會停留。同時還有六月初一夥伴走訪各地親自挑選回來的職人作品，無論是工藝木筆、漂流木花器、職人茶具等，讓粉絲們挑禮物不只是零食點心，還有質感小物選擇。







六月初一 8結蛋捲 永春觀光旗艦店 營業資訊

營業時間：11:00–20:00地址：臺中市南屯區永春東路 1390-3 號電話：04-2386-0166

