> 美食 > 台中下午茶必衝！六月初一永春觀光旗艦店，清水模建築 茶室空間超好拍。

台中下午茶必衝！六月初一永春觀光旗艦店，清水模建築 茶室空間超好拍。

tiger Walker 玩樂季六月初一觀光工廠休閒
2026-02-06 10:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:六月初一
編輯 張人尹

編輯 張人尹

六月初一永春觀光旗艦店結合8結蛋捲伴手禮、清水模建築與茶室空間，打造台中散步式打卡景點，粉絲可慢慢挑禮與手寫明信片。
台中必拍下午茶再加一！人氣蛋捲伴手禮「六月初一」這次在台中打造永春觀光旗艦店，整體空間以清水模、原木與泥牆構成，搭配水景與光影，讓人一走進來就自然放慢腳步。在六月初一永春觀光旗艦店除了可以買禮盒、挑禮物，還特別設置了超Chill茶室空間，適合半日遊或週末散步行程。
▲六月初一永春觀光旗艦店以清水模、原木與水景設計，粉絲走進就能慢下腳步。
▲六月初一永春觀光旗艦店以清水模、原木與水景設計，粉絲走進就能慢下腳步。
▲在六月初一永春觀光旗艦店，買蛋捲伴手禮同時也能享受放鬆散步的空間。
▲在六月初一永春觀光旗艦店，買蛋捲伴手禮同時也能享受放鬆散步的空間。

清水模建築與光影水景營造安靜感

六月初一永春觀光旗艦店的建築以清水模外牆搭配原木與泥牆材質，空間內的水景與自然光影設計，讓城市喧囂暫時遠離，空氣中還有淡淡梅香，帶來舒緩節奏。整體動線從一樓延伸到三樓，讓人漫步參觀，不論是拍照打卡或單純散步，都能感受到空間裡的安靜與美感。
▲在六月初一永春觀光旗艦店，買蛋捲伴手禮同時也能享受放鬆散步的空間。
▲在六月初一永春觀光旗艦店，買蛋捲伴手禮同時也能享受放鬆散步的空間。

挑選蛋捲伴手禮與手寫明信片樂趣

在六月初一永春觀光旗艦店裡，粉絲可以挑選招牌的8結蛋捲，或是獨家一口酥等零食禮盒，同時還販售限定霜淇淋，搭配沙發座位超適合放空耍廢。在二樓還規劃了展覽空間，講述關於送禮的故事，粉絲可以在現場留下手寫文字，或寄出手寫明信片，把想說的話寄給重要的人。
▲六月初一永春觀光旗艦店提供8結蛋捲、零食禮盒與限定霜淇淋，粉絲可慢慢挑選。
▲六月初一永春觀光旗艦店提供8結蛋捲、零食禮盒與限定霜淇淋，粉絲可慢慢挑選。


三樓茶室空間適合慢聊與陪伴

六月初一特別在旗艦店三樓打造成能夠好好說話、交流的「茶室空間」，粉絲可以帶長輩坐坐、和朋友聊聊，或約會停留。同時還有六月初一夥伴走訪各地親自挑選回來的職人作品，無論是工藝木筆、漂流木花器、職人茶具等，讓粉絲們挑禮物不只是零食點心，還有質感小物選擇。
▲六月初一永春觀光旗艦店提供座席區讓粉絲們品嚐點心休息。
▲六月初一永春觀光旗艦店提供座席區讓粉絲們品嚐點心休息。
▲在六月初一永春觀光旗艦店，買蛋捲伴手禮同時也能享受放鬆散步的空間。
▲在六月初一永春觀光旗艦店，買蛋捲伴手禮同時也能享受放鬆散步的空間。





六月初一 8結蛋捲 永春觀光旗艦店 營業資訊

營業時間：11:00–20:00
地址：臺中市南屯區永春東路 1390-3 號
電話：04-2386-0166

台中必衝必吃話題

推薦閱讀：2026中台灣燈會搶先看！巨型姆明在湖面划船，台中中央公園變身姆明樂園。

推薦閱讀：台中燒肉加一！十六宅燒肉 加拿大發跡頂級燒肉品牌，主打日式和牛、全程桌邊服務，當月壽星送蛋糕。

推薦閱讀：台中雕塑展覽免費入場！好萊塢特效大師王尋雕塑展，流動雕塑逛儒考棚開拍。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
桃園景觀餐廳爆紅!! 「The畔」湖景第一排超美 純白系建築超好拍 吃完就去旁邊公園走走 #桃園美食 #桃園咖啡廳
桃園景觀餐廳爆紅!! 「The畔」湖景第一排超美 純白系建築超好拍 吃完就去旁邊公園走走 #桃園美食 #桃園咖啡廳
WalkerLand數位編輯室
這裡是伯朗咖啡館嗎？全新風格的伯朗咖啡館以丹麥設計品牌 HAY 家具打造，氛圍感提升許多。明亮開放的空間、舒適的座椅配置，加上香氣四溢的咖啡香，整體讓人放鬆，這次也同步推出了科大店限定餐點
這裡是伯朗咖啡館嗎？全新風格的伯朗咖啡館以丹麥設計品牌 HAY 家具打造，氛圍感提升許多。明亮開放的空間、舒適的座椅配置，加上香氣四溢的咖啡香，整體讓人放鬆，這次也同步推出了科大店限定餐點
ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)
不只大溪老茶廠！桃園茶香一日遊，吃茶油雞、逛客家茶館，再到湖畔玻璃屋。
不只大溪老茶廠！桃園茶香一日遊，吃茶油雞、逛客家茶館，再到湖畔玻璃屋。
編輯 陳怡吟
南投埔里築樂珈琲預約制，絕美日式庭園落羽松，美味定食下午茶秒飛京都。
南投埔里築樂珈琲預約制，絕美日式庭園落羽松，美味定食下午茶秒飛京都。
Kiwi
跑咖必存♡台北不限時咖啡廳日系氛圍感滿滿～～📍翌日咖啡店台北市潮州街176號
跑咖必存♡台北不限時咖啡廳日系氛圍感滿滿～～📍翌日咖啡店台北市潮州街176號
普橘島 Gama Island
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊