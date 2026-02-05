全聯草莓季！20款草莓甜點 草莓麵包領軍，草莓控25元就能吃到。

草莓控這波真的會失守，全聯集結日韓台三國鮮果，並攜手法國聖桃園推出多款聯名甜點與麵包，最低銅板價就能開吃。

草莓控這波真的會失守！全聯與大全聯這次匯集日本、韓國還有台灣大湖的草莓，一站式滿足草莓控的慾望。除了產地直送的頂級草莓之外，全聯更攜手頂級法國品牌聖桃園果醬，推出聯名款甜點與烘焙點心，從冷藏櫃的卡士達蛋糕到常溫區的Ｑ彈生貝果應有盡有。現在走進超市就像走進甜點店，不僅能享受到各國草莓的魅力，還有多款銅板價的聯名新品等著大家去發掘，輕鬆就能把這份春季限定的幸福感帶回家分享。

全聯夢幻草莓季全聯正式開搶

最近走進全聯都被粉嫩的草莓佔據，這次全聯草莓季可是誠意十足，不僅有大家最想念的草莓卡士達蛋糕強勢回歸，更聯手聖桃園推出多款限定甜點。不管是想找下午茶配咖啡的草莓芙蓮派，或是適合當作早餐的草莓乳酪軟歐，每一款都加入了滿滿的果醬與鮮果，酸甜交織的滋味完全就是戀愛的感覺。全聯這次還祭出長達21天的限時優惠活動，只要挑選指定聯名品項，任2件就能現折10元，讓大家在享受草莓季的同時也能顧好荷包。

聖桃園聯名甜點幸福感爆棚

全聯草莓季重頭戲莫過於與法國聖桃園果醬的跨界合作，首推的草莓芙蓮派有著金黃酥脆的塔皮，內餡則是滑順的香草卡士達與鮮奶油，頂端鋪滿鮮豔欲滴的草莓，隨手擺在盤子上拍照都像藝術品。如果喜歡多層次口感，絕對不能錯過草莓甜心捲，軟綿的戚風蛋糕包入杏仁糖脆與乳酪鮮奶油，每一口都是驚喜。另外像是草莓輕乳酪蛋糕與雲朵夾心餅，更是輕盈派草莓控的首選，清爽的乳酪配上酸甜莓果慕斯，即使多吃兩口也不會覺得有負擔，價錢更是讓人心動。

產地直送各國鮮果限時特價

除了精緻甜點之外，這次最驚人的就是日、韓、台草莓大會師，不用飛出國就能吃到被譽為夢幻逸品的日本草莓。日本草莓以多汁綿密的口感著稱，而韓國空運草莓則是因為產地溫差大，甜度與酸度達到完美的平衡。當然台灣在地的大湖美姬草莓也不遑多讓，大顆渾厚且帶著淡淡奶香，心型包裝更是送禮首選。大全聯則是同步推出多達14款使用大湖草莓製作的品項，像是外型超可愛的好哄蛋糕，或是甜鹹層次豐富的草莓巧克力德國結，真的會讓人選擇障礙發作。

全聯We Sweet x 聖桃園聯名甜點

草莓芙蓮派： 特價 189 元

草莓甜心捲： 特價 99 元

草莓輕乳酪蛋糕： 特價 99 元

草莓雲朵夾心餅： 特價 65 元

草莓卡士達蛋糕（人氣回歸）

全聯READ BREAD x 聖桃園聯名烘焙

草莓乳酪軟歐： 特價 39 元

草莓生貝果： 特價 32 元

草莓口袋吐司： 特價 25 元

草莓麵包： 特價 25 元

大全聯 大湖草莓系列

好哄蛋糕（4 吋）： 售價 219 元

草莓巧克力德國結： 售價 55 元

草莓香緹麵包： 售價 65 元

焦糖草莓泡芙： 售價 88 元

全聯新鮮草莓

日本草莓（約 250g）： 特價 365 元（2/6至2/12，限店販售）。

韓國空運草莓（約 250g）： 特價 249 元（2/13至2/16）。

大湖美姬草莓（約 300g）： 特價 249 元（2/6至2/12）。

莓果戀曲（草莓加藍莓，約 300g）： 特價 239 元（2/6至2/12）。

草莓控今年要吃的草莓！

