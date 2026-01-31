> 美食 > 2026 台北甜點地圖！JR 東日本大飯店台北草莓季開跑，聚寶盆、鞭炮造型甜點喜氣必買。

2026 台北甜點地圖！JR 東日本大飯店台北草莓季開跑，聚寶盆、鞭炮造型甜點喜氣必買。

tiger Walker 玩樂季草莓甜點JR 東日本大飯店台北 甜點台北飯店 草莓下午茶 推薦
2026-01-31 09:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:JR 東日本大飯店台北
編輯 李維唐

農曆新年是重整生活節奏的時刻，JR 東日本大飯店台北以果香與節慶意象為靈感，推出新春與草莓季限定甜點，讓祝福化為甜蜜風景。

農曆新年的到來，不僅是歲末年終的休息，更是重新整理生活節奏與心靈的最佳時刻。隨著早春氣息悄悄靠近，JR 東日本大飯店台北旗下的「品頌坊」烘焙坊與「月台町」大廳酒吧，在點心房主廚黃伯欽的領軍下，推出了一場結合節慶意象與季節果香的視覺盛宴。這不只是一系列甜點，更是一份關於「迎春」的生活美學提案，讓甜點成為日常中充滿儀式感的溫柔祝福。

▲JR 東日本大飯店台北點心房主廚黃伯欽推出一系列新春與草莓季節限定甜點。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲JR 東日本大飯店台北點心房主廚黃伯欽推出一系列新春與草莓季節限定甜點。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理

聚寶盆與鞭炮化身驚喜 JR 東日本大飯店台北新春甜點造型滿分

為了迎接喜氣洋洋的農曆春節，主廚黃伯欽特別研發多款具有開運寓意的限定甜點。「香草玫瑰覆盆子」以象徵聚財納福的「聚寶盆」為造型，外觀火紅吸睛，內層則由柔滑的香草慕斯包覆覆盆子慕斯，並點綴草莓丁與玫瑰覆盆子凍，酸甜層次中帶有淡雅花香。此外，還有以紅火鞭炮為設計靈感的「咖啡洋梨」，巧妙地將清甜洋梨、馬斯卡邦起司與深邃的咖啡慕斯融合。而寓意大吉大利的「旺來橘祥」，則以擬真的橘子造型包裹鳳梨慕斯與橘子醬，讓每一口都能品嘗到明亮的熱帶果香。

▲充滿開運寓意的「香草玫瑰覆盆子（聚寶盆）」蛋糕，外型極具節慶張力。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲充滿開運寓意的「香草玫瑰覆盆子（聚寶盆）」蛋糕，外型極具節慶張力。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理

櫻花與草莓的早春戀曲 品頌坊草莓季限定蛋糕口感細膩

隨著春意漸濃，品頌坊同步啟動草莓季限定活動。「櫻花草莓鮮奶油蛋糕」是本季的明星商品，選用質地鬆軟的櫻花戚風蛋糕作為基底，搭配新鮮大湖草莓與特製櫻花鮮奶油，頂部撒上鹽漬櫻花瓣，鹹甜交織出宛如置身日本春櫻下的清新風味。「黑醋栗草莓起司」則以草莓起司慕斯襯托黑醋栗凍的濃郁，視覺與味覺同樣豐富。若喜愛清爽口感，「蜜桃草莓」將草莓慕斯結合白桃丁與白桃凍，展現草莓多變的層次美感，令人回味無窮。

▲「櫻花草莓鮮奶油蛋糕」將櫻花戚風與新鮮草莓結合，呈現粉嫩的春日氛圍。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲「櫻花草莓鮮奶油蛋糕」將櫻花戚風與新鮮草莓結合，呈現粉嫩的春日氛圍。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理

挑戰味蕾新境界 月台町 14 款草莓季雙人下午茶推草莓握壽司

這一季最令人驚喜的篇章出現在「月台町」大廳酒吧。主廚將草莓的應用發揮到極致，推出草莓季雙人下午茶。除了經典的草莓覆盆子塔、玫瑰荔枝草莓泡芙，更有顛覆想像的鹹點登場。從草莓蝦球、炸草莓天婦羅到極具話題性的草莓握壽司，鹹甜交織的獨特風味為午後時光注入無限驚喜。這場下午茶饗宴集結了 14 款精心製作的點心，搭配專業沖泡的茶飲或咖啡，讓食客在繁忙的城市中，透過甜點找回屬於自己的甜蜜節奏。

▲色澤艷麗的「黑醋栗草莓起司」，酸甜口感如新春煙火般層次分明。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲色澤艷麗的「黑醋栗草莓起司」，酸甜口感如新春煙火般層次分明。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理

北海道四葉鮮奶油入料。開心果生乳捲成就質感午後

追求質感風味的饕客，絕對不能錯過同步上市的「開心果生乳捲」。這款甜點選用高品質的北海道四葉鮮奶油，將其捲入淡綠色的開心果戚風蛋糕中，核心部分更佐以濃郁的開心果醬與玫瑰覆盆子果餡。堅果的醇厚香氣與莓果的清新酸甜在舌尖完美平衡，無論是作為家庭聚會的茶點，或是犒賞自己的午後點心，都能讓人感受到主廚對於食材選用的堅持與對工藝的熱忱。

▲「開心果生乳捲」選用北海道四葉鮮奶油與開心果醬，交織出堅果與莓果的韻味。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲「開心果生乳捲」選用北海道四葉鮮奶油與開心果醬，交織出堅果與莓果的韻味。圖／JR 東日本大飯店台北提供；窩客島整理

JR 東日本大飯店台北 新春與草莓季限定盛宴 

活動時間：即日起至早春季節限定 
活動內容：

  • 新春造型蛋糕：推出「香草玫瑰覆盆子（聚寶盆）」售價 1,200 元 、「咖啡洋梨（鞭炮）」售價 240 元 、「旺來橘祥（橘子）」售價 240 元 。
  • 草莓季系列甜點：包含「櫻花草莓鮮奶油蛋糕」售價 1,200 元 、「黑醋栗草莓起司」售價 240 元 、「蜜桃草莓」售價 240 元 。
  • 限定生乳捲類：「開心果生乳捲」售價 700 元，採用北海道四葉鮮奶油製作 。
  • 草莓雙人下午茶：集結 14 款鹹甜點心，包含草莓握壽司、草莓天婦羅等創意料理，售價 1,480 元+10% 。

地址：台北市中山區南京東路三段 133 號 1F 。

