草莓控暴動！神旺普諾麵包坊推出草莓劍龍可頌，抹茶手指蛋糕草莓寶盒強勢回歸只要28元起。

隨著冷冽的冬日氣息籠罩台北街頭，東區的巷弄間卻瀰漫著一股溫暖甜美的粉紅香氣。位於捷運忠孝敦化站附近的星級烘焙名店「神旺普諾麵包坊」，即使在寒風中依然人潮絡繹不絕，因為一年一度最令人引頸期盼的「莓好生活」草莓季已經正式回歸。今年店家展現十足誠意，嚴選苗栗大湖新鮮直送的優質草莓，結合職人精湛的烘焙工藝，一口氣推出了多達 21 款限定商品。從視覺效果驚人的巨無霸可頌到充滿童趣的擬真甜點，甚至還有只要 28 元起的銅板價草莓三明治，這場冬季限定的味蕾饗宴將一路持續至 2026 年 2 月底，試圖用最純粹的酸甜滋味，為繁忙的都會生活注入滿滿的幸福感 。

視覺系甜點霸主，草莓劍龍與擬真糖葫蘆吸睛度破表

走進店內最先吸引目光的絕對是那款霸氣十足的「可頌美莓」。這款被網友戲稱為「草莓劍龍」的人氣商品，擁有長達 22 公分的巨無霸身形，尺寸甚至比成年人的手掌還要巨大。酥脆的千層可頌麵包體中，豪邁地夾入了特製的酸甜草莓卡士達醬，再鋪滿鮮紅欲滴的新鮮草莓，其超高的 CP 值與浮誇的視覺效果，不僅深受網美族群喜愛，更成為每年草莓季的銷售冠軍 。除了經典回歸，今年的新品同樣充滿創意巧思。為了讓不想在冬天吃冰的民眾也能享受樂趣，主廚特別研發了「草莓雪糕」與「草莓糖葫蘆」。這兩款新品皆以大理石麵包為基底進行塑形，前者淋上草莓巧克力與 72% 黑巧克力，打造出雙色脆皮雪糕的精緻外觀。後者則將草莓巧克力麵包球串起，完美復刻了夜市經典的糖葫蘆造型，可愛逗趣的模樣讓人食指大動，是今年冬天最適合打卡拍照的散步甜食 。

深藏不露的職人細節，抹茶手指蛋糕演繹草莓寶盒新層次

在眾多琳瑯滿目的草莓商品中，懂得品嚐細節的老饕絕對不會錯過「草莓寶盒」。這款過往熱銷破千盒的明星商品，與市面上常見的法式蛋糕截然不同。甜點主廚發揮深厚功力，堅持採用日式手法製作基底，將白巧克力與抹茶粉拌入麵糊中，過程中必須精準拿捏攪拌力道並經過高溫烘烤半小時，才能製作出綿密細緻的抹茶手指蛋糕體。這層帶有淡淡茶香的蛋糕，夾入了超過 15 顆飽滿的大湖草莓以及滑順的馬斯卡邦慕斯。一口咬下，草莓的酸甜、慕斯的奶香與抹茶的微苦尾韻在口中交織，堆疊出豐富且清爽不膩的層次感，每一口都能感受到主廚對於食材特性的精準掌握與對品質的極致要求 。

從早餐到慶生派對，銅板價享受冬日專屬的小確幸

神旺普諾麵包坊此次的草莓季清單，貼心地照顧到了消費者全天候的飲食需求。對於想要在早晨喚醒味蕾的上班族來說，「草莓Queen」是最佳的早餐選擇，這款號稱甜品界瑰寶的三明治，單純使用新鮮草莓與鮮奶油進行組合，簡單卻能帶出高雅的酸甜果香。而若是遇到親友慶生或聚會，則首推「草莓小波派」，蓬鬆柔軟的戚風蛋糕佐入飽滿草莓與濃郁的香草卡士達餡，經典風味老少咸宜。更令人驚喜的是，本次全系列商品的價格設定相當親民，最低只要 28 元就能品嚐到季節限定的美味。無論是想要獨自享受一份下午茶，或是為生活增添一點儀式感，都能在這裡找到屬於自己的冬日莓好記憶 。

神旺普諾麵包坊 2026「莓好生活」草莓季

活動時間：即日起至 2026 年 2 月底

活動內容：

嚴選台灣大湖草莓，推出 21 款限定烘焙與甜點商品 。

重點新品：22 公分「可頌美莓」（草莓劍龍）、擬真「草莓糖葫蘆」、雙色「草莓雪糕」 。

經典回歸：熱銷破千盒的「草莓寶盒」、早餐首選「草莓 Queen」 。

價格優惠：全系列商品售價 28 元起（如草莓三明治 28 元、草莓甜甜圈 32 元） 。

神旺普諾麵包坊

電話：（02）2772-8912

地址：台北市忠孝東路四段 170 巷 6 弄 1 號 1F（捷運忠孝敦化 4 號出口）

營業時間：週一至週日 10：00－20：30

