草莓銅鑼燒免費吃！聚 台北SOGO忠孝店升級自助吧吃到飽，加碼雙人海陸鍋開吃。

聚 日式鍋物推出雙人海陸與龍蝦個人鍋，聚 台北SOGO忠孝店同步煥新開幕，石二鍋金湯酸菜鍋與剝皮辣椒鍋回歸，成為近期鍋物粉絲關注重點。

▲聚 日式鍋物在大寒檔期主打海鮮鍋物與限定活動，成為粉絲取暖聚餐的熱門選擇。

火鍋控約吃！冷氣團報到又逢大寒，不少粉絲開始找適合取暖的聚餐約吃選擇，這次「聚 日式鍋物」特別推出霸王草蝦雙人海陸特盛與旬鮮全魚雙人海陸特盛，同時在「聚 台北SOGO忠孝店」更全新升級，推出自助吧型態，還加碼打卡任務免費送獨家限定銅鑼燒，讓火鍋控秋冬約吃理由再加一。





雙人與個人海鮮主餐登場

▲聚 日式鍋物推出雙人海陸特盛，集結草蝦、旬魚與肉品，鎖定喜歡共享海味的粉絲。

門市煥新與經典湯頭回歸

▲聚 台北SOGO忠孝店2/1重新開幕，空間與用餐型態調整，搭配限定銅鑼燒活動。

聚 台北SOGO忠孝店

主打海味的聚 日式鍋物推出霸王草蝦雙人海陸特盛與旬鮮全魚雙人海陸特盛，搭配鮑魚、旬魚與蛤蠣等食材，主餐可選雪花豬或板腱牛，雙人餐1398元起。偏好個人用餐的粉絲，則可選龍蝦海宴盛合798元起，一個人也能吃到整隻龍蝦與多款海鮮組合。特別的是，「聚 台北SOGO忠孝店」調整櫃位搬至原館12樓，於2/1起重新開幕，除了空間改為日式沉靜風格，同時更升級自助吧型態，此外，在2/28前到店完成拍照打卡任務，再加碼送可獲限定草莓銅鑼燒，讓粉絲用療癒系甜點為一餐畫下句點。開幕日期：2026/2/1起地址：臺北市大安區忠孝東路四段45號12樓電話：02-2721-8787開幕活動：在2/28前到店完成拍照打卡任務，再加碼送可獲限定草莓銅鑼燒。





