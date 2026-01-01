粉紅草莓吃到飽！台北喜來登「莓好時節」，外帶甜點、內用吃到飽，草莓控必吃清單搶先看。

台北喜來登大飯店「莓好時節」草莓季開跑，The Deli推出紅絲絨蛋糕、生甜甜圈等五款甜點，十二廚自助餐更祭出七款草莓甜點吃到飽。

隨著冬日的寒意漸深，屬於甜點愛好者最期待的季節也悄然降臨，這是一個被粉紅色佔領的浪漫時刻，空氣中彷彿都飄散著酸甜的果香。位於台北市中心的台北喜來登大飯店，為了迎接這個一年一度的盛事，特別以「莓好時節」為主題，將整座飯店化身為草莓控的夢幻殿堂。即日起飯店一樓的「The Deli」外賣店與人氣自助餐廳「十二廚」同步推出一系列期間限定商品，主廚團隊嚴選台灣當季鮮採草莓，透過精湛的甜點工藝與食材風味的精準拿捏，將草莓特有的酸甜層次轉化為多款兼具視覺美感與口感平衡的藝術品，無論是想要外帶一份精緻蛋糕與摯愛分享，還是在自助餐廳享受無限量的草莓饗宴，都能在這個春季勾勒出專屬於您的粉紅果香記憶。

▲台北喜來登The Deli推出期間限定「草莓系列甜點」，嚴選當季鮮採草莓，打造五款兼具視覺美感與風味平衡的草莓甜點。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島整理



台北喜來登The Deli草莓季甜點登場，五款限定新品展現甜點工藝

對於追求精緻生活的甜點迷來說，The Deli本季推出的五款草莓甜點絕對是不可錯過的焦點。主廚以草莓鮮果為核心，設計出涵蓋分享型蛋糕、個人獨享甜點以及日常麵包的全方位選項。其中最受矚目的「草莓可可慕斯蛋糕」，以令人無法抗拒的奢華組合驚艷味蕾，層層堆疊的巧克力蛋糕體搭配濃度40%的牛奶可可與細緻的草莓慕斯，最後淋上濃郁的草莓果醬，頂層更是不計成本地鋪滿大量新鮮草莓切片與白巧克力甘納許，每一口都能感受到濃郁可可與清爽果香在口中交錯的風味平衡，是派對聚會的最佳主角。

▲台北喜來登草莓系列甜點「草莓可可慕斯蛋糕」頂層淋上濃郁草莓果醬並鋪滿草莓與白巧克力甘納許，展現濃郁與清爽交錯的風味平衡。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島整理

經典紅絲絨與法式白乳酪，草莓蛋糕捲與個人甜點的酸甜變奏

除了華麗的慕斯蛋糕，喜愛經典風味的饕客則不能錯過「草莓紅絲絨蛋糕捲」。這款蛋糕遵循傳統工法製作，利用可可粉與酸性元素產生的化學反應，烤製出如天鵝絨般綿密且濕潤的深紅色蛋糕體，內餡則將草莓醬拌入香緹製成滑順奶霜，並捲入一顆顆鮮紅草莓，細緻奶霜、輕柔蛋糕體與明亮果香交織出輕盈討喜的口感。而針對喜愛獨享時光的都會男女，主廚特別設計了「草莓白乳酪蛋糕」，選用源自法國諾曼第優質乳源製作的依思尼白乳酪，製成口感清爽的白乳酪慕斯，覆蓋住蜂蜜海綿蛋糕與如寶石果凍般的草莓庫利，底部更鋪上酥脆的康布酥增添層次，清爽不膩的風味讓人一試難忘。

▲台北喜來登草莓系列甜點「草莓紅絲絨蛋糕捲」以經典紅絲絨蛋糕融合草莓奶霜與酸甜果粒，莓香為紅絲絨注入春季氣息。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島整理



打造日常的小確幸，台北喜來登推出草莓生甜甜圈與檸檬堡

為了讓草莓的甜蜜能融入日常生活的每一個午後，The Deli也貼心推出了適合當作早餐或下午茶點心的麵包系列。其中「草莓檸檬堡」將新鮮草莓果粒與清新的檸檬起司餡一同裹入麵包中，酸甜開胃的滋味令人食慾大開。而跟緊時下流行趨勢的「草莓生甜甜圈」，則是以柔酥的麵體包裹著爆量的草莓卡士達內餡，一口咬下爆漿的幸福感瞬間蔓延，單品價格自100元起，平易近人的價格讓奢華的飯店甜點也能成為每日的小確幸。

十二廚自助餐廳草莓吃到飽，七款夢幻甜點同步攻佔餐檯

不讓外帶甜點專美於前，台北喜來登知名的「十二廚」自助餐廳也同步加入了這場粉紅風暴。為了滿足饕客對草莓的無限渴望，餐檯上新增了七款草莓主題甜點，將自助盛宴的期待值推向高峰。品項包括口感絲滑細緻的「草莓巴伐利亞」、香氣濃郁誘人的「草莓乳酪燒」，以及深受親子族群喜愛的「草莓奶油泡芙」與「草莓鮮奶酪」。此外還有經典不敗的「草莓生乳蛋糕捲」、「鮮莓水果塔」與色彩繽紛的「繽紛草莓派」，以多元的形式呈現草莓的千百種風情，邀請賓客在琳瑯滿目的餐點中，細細品味春季悄然登場的美好節奏。

▲台北喜來登草莓系列甜點「草莓白乳酪蛋糕」選用依思尼白乳酪，以白乳酪慕斯覆蓋蜂蜜海綿蛋糕與草莓庫利，底部鋪上酥脆康布酥，清爽不膩。圖／台北喜來登大飯店提供；窩客島整理

台北喜來登大飯店「莓好時節」草莓季

活動時間： 2026年1月12日起（期間限定）

活動內容：

The Deli（外帶甜點）： 推出五款限定商品，包含「草莓可可慕斯蛋糕」、「草莓紅絲絨蛋糕捲」、「草莓白乳酪蛋糕」、「草莓檸檬堡」及「草莓生甜甜圈」 。

十二廚（自助餐廳）： 推出七款草莓主題甜點吃到飽，包含「草莓巴伐利亞」、「草莓乳酪燒」、「草莓奶油泡芙」等 。

