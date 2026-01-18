宜蘭必吃草莓大福！三日和菓 記得預約、一週只賣四天，開心果大福也超推。

宜蘭頭城甜點名店「三日和菓」草莓季限定登場，一週只賣四天需提前預約，嚴選大湖草莓製作草莓大福，開心果口味更被老饕大推，成為近期宜蘭必吃甜點話題。

隱身鐵道旁的「三日和菓」一週只賣四天！隨著初春草莓季正式登場，選用苗栗大湖草莓的草莓大福再度掀起搶購熱潮，不少甜點迷直言：「沒預約真的吃不到。」時間一到店面一開，因為店內每次僅限3組客人入內，店外就會排滿人潮，建議大家可以儘早抵達，或是事先預約才不會久候。



▲宜蘭必吃草莓大福推薦，三日和菓一週僅營業四天，草莓季開賣即吸引排隊人潮（攝影：蕭芷琳）



▲三日和菓草莓大福選用苗栗大湖草莓，未預約現場往往一開店就都是人（攝影：蕭芷琳）

宜蘭必吃草莓大福推薦「三日和菓」草莓季限定吸引甜點迷朝聖！

宜蘭頭城甜點名店「三日和菓」不只是甜點品牌，更像是一間以時間換取風味的職人工坊。這波草莓季，他們家嚴選苗栗大湖一號等級草莓，果肉飽滿、酸甜平衡，搭配不同內餡展現多層次風味。不只有「經典紅豆草莓大福」紅豆泥保留細緻顆粒感，大福皮 Q 彈不黏牙，還有「草莓抹茶大福」、「草莓芋泥大福」等，多種不同搭配超過癮。



▲宜蘭頭城甜點名店三日和菓，草莓季限定紅豆草莓大福口感層次豐富（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭必吃草莓大福「三日和菓」招牌「莓十匣」記得要預約（三日和菓 提供）

宜蘭甜點店推薦「三日和菓」記得預約、一週只賣四天

除了草莓季之外，也有不少老饕推薦「三日開心菓」包裹著開心果生乳酪、開心果碎、奶凍三種口感，一口咬下多層次滋味，整體相當經驗。而這邊店內僅限現場排隊入座，可以坐在老宅內，聽著火車駛過的軌道聲，讓甜點不只是味覺享受，而成為旅途中的美好記憶。不過要記得「三日和菓」一週僅營業4天，建議大家可以儘早抵達，或是事先預約才不會吃不到想要的口味囉。

▲宜蘭甜點店三日和菓開心果大福，結合生乳酪與開心果碎成老饕最愛（三日和菓 提供）

▲宜蘭頭城甜點旅遊推薦，三日和菓鐵道旁老宅空間成熱門打卡亮點（攝影：蕭芷琳）

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號

營業時間：週五六日一 12:00–18:00；官網開放預約。

