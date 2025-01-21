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台北草莓芭菲推薦！信義巷弄咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」層層手工製作，草莓蛋糕也別錯過。

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2025-01-21 20:33:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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台北草莓芭菲推薦！信義巷弄咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」以精緻甜品和細膩手工聞名，今年冬天，店家推出多款草莓季限定甜點，新推出的「粉紅泡泡草莓水蜜桃芭菲」更是搶眼，使用大湖草莓、水蜜桃，搭配馬卡龍、玫瑰冰淇淋等，層層手工堆疊製作，浪漫迷人的外觀與層次豐富的口感，草莓控今天不能錯過。
▲▼台北草莓芭菲推薦！信義巷弄咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」以精緻甜品和細膩手工聞名 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼台北草莓芭菲推薦！信義巷弄咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」以精緻甜品和細膩手工聞名 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼台北草莓芭菲推薦！信義巷弄咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」以精緻甜品和細膩手工聞名 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



台北咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」距離捷運台北101/世貿站僅5分鐘步程，交通相當方便。店內雖不大，卻營造出溫馨舒適的氛圍。這邊不單單只有賣甜點、茶飲，老闆還會讓大家試聞茶包來選自己喜歡的香氣，並建議甜點與茶飲的搭配，讓人倍感用心。

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▲▼ 台北咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」距離捷運台北101/世貿站僅5分鐘步程/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 台北咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」距離捷運台北101/世貿站僅5分鐘步程/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 台北咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」距離捷運台北101/世貿站僅5分鐘步程/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

而最近新推出的甜點「粉紅泡泡草莓水蜜桃芭菲」可是店內本季的代表作！將草莓與水蜜桃完美結合，搭配玫瑰冰淇淋與草莓玫瑰果醬，每一口都充滿花果香氣的層次。此外，帕菲上的馬卡龍，更是點睛之筆，新鮮草莓搭配覆盆子穆斯林奶餡的馬卡龍，多層次又不甜膩，讓人不知不覺吃完一整個。
▲▼ 台北咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」推薦菜單：粉紅泡泡草莓水蜜桃芭菲 $720/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 台北咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」推薦菜單：粉紅泡泡草莓水蜜桃芭菲 $720/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼ 台北咖啡廳「添糖法式甜點 Le Ciel」推薦菜單：粉紅泡泡草莓水蜜桃芭菲 $720/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


「添糖法式甜點 Le Ciel」以對甜品的細膩詮釋和滿滿誠意，成為甜點愛好者的必訪之地。無論是與摯友共度午後時光，還是獨享片刻寧靜，這裡都能以美味與美感帶來滿滿幸福。如果你愛草莓甜點，更不能錯過這個冬季限定的「粉紅泡泡」，每一口都是冬日裡的浪漫絕唱。
▲▼「添糖法式甜點 Le Ciel」以對甜品的細膩詮釋和滿滿誠意，成為甜點愛好者的必訪之地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼「添糖法式甜點 Le Ciel」以對甜品的細膩詮釋和滿滿誠意，成為甜點愛好者的必訪之地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼「添糖法式甜點 Le Ciel」以對甜品的細膩詮釋和滿滿誠意，成為甜點愛好者的必訪之地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

 

台北咖啡廳 草莓芭菲 添糖法式甜點 Le Ciel

地址：台北市信義區信義路四段395巷6弄6號1樓
營業時間：12:00–18:00；週二三公休

 

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添糖法式甜點 Le Ciel

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place台北市信義區信義路四段395巷6弄6號
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