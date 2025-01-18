忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！地點靠近捷運忠孝新生站，以及華山文創園區、三創商圈，交通相當方便。來這邊不只6隻貓咪陪喝咖啡，自家手工製作的「草莓千層蛋糕」也不能錯過，貓奴們今年草莓季絕對要到此一遊。
▲▼忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」草莓千層蛋糕IG爆紅！地點靠近捷運忠孝新生站 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
台北貓咪咖啡廳「ABOUT H Coffee」距捷運忠孝新生站，與善導寺站僅需步行數分鐘即可抵達，店面位於巷弄內，從華山文創園區走過來會比較順路。店內設計以純白老宅風格搭配植栽點綴，營造出簡約又溫馨的氛圍。座位區分為吧台、高腳桌椅與沙發區，空間寬敞且採光充足，是個適合放鬆的好去處。
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▲▼台北貓咪咖啡廳「ABOUT H Coffee」距捷運忠孝新生站，與善導寺站僅需步行數分鐘即可抵達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
店內甜點主打「千層蛋糕」與「巴斯克蛋糕」，尤以最近草莓季以「草莓千層蛋糕」最受歡迎。蛋糕以層層堆疊的餅皮與鮮奶油組成，夾層中點綴新鮮草莓，口感濕潤綿密，草莓酸甜恰到好處，每口都能感受多層次的味覺享受。還有「雙色流心巴斯克」有開心果和原味互相搭配，上面一層脆脆焦糖，絲滑綿密，讓人意猶未盡。
▲▼忠孝新生貓咪咖啡廳「ABOUT H」推薦菜單：雙色流心巴斯克 $260、草莓千層蛋糕 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
「ABOUT H Coffee」不僅以高品質的甜點俘虜味蕾，還有6隻可愛的店貓輪流撒嬌，完全就是一段治癒身心的午後時光。同時，老闆本身也是愛貓人士，如果大家於店內零錢箱捐款超過100元，就會再送大家一本店貓專屬的月曆。所以說各位貓奴們，如果下次經過忠孝新生，別忘了預留時間來這裡品嘗甜點，與貓咪相伴囉。
▲▼台北貓咪咖啡廳「ABOUT H Coffee」於店內零錢箱捐款超過100元，就會再送大家一本店貓專屬的月曆 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
華山貓咪咖啡廳推薦 ABOUT H
地點：台北市中正區忠孝東路二段39巷2弄18號1樓
營業時間：11:00–19:00