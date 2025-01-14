晚點到就賣完了，板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看！隨著冬季草莓季的到來，這家低調的甜點店憑藉爆量草莓蛋糕、草莓大福等多款經典草莓甜點爆紅，絕對要一起分享給大家。他們家每到下午三點開門營業，門口總是大排長龍，甚至連周邊巷弄都擠滿人潮，草莓控還不趕緊來看看。



▲ 晚點到就賣完了，板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看/ 果汁媽粉條爸提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」每到下午三點開門營業，門口總是大排長龍/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

板橋必吃草莓蛋糕 果汁媽粉條爸

板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」地點靠近捷運新埔站，於3號出口步行僅需1分鐘即可抵達。每到下午三點營業時間，小小的店面總是有滿滿的排隊人潮；雖然表定營業時間到晚上7點，不過實際上常因商品快速售罄而提前關門。為了避免撲空，建議營業前提早到場排隊。推薦閱讀： 基隆必吃草莓蛋糕！七堵團購美食「郃嘉烘焙坊」草莓蛋糕必買，超狂草莓季要收藏。

▲▼板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」地點靠近捷運新埔站，於3號出口步行僅需1分鐘即可抵達/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內最具代表性的商品是「草莓蛋糕」，每盒塞滿20至30顆新鮮草莓，搭配綿密戚風蛋糕與清甜鮮奶油，一盒竟然只要350元。另外還有人氣款「草莓塔」、「草莓三明治」、「草莓大福」，分別也都是銅板價，酸甜口感在寒冬裡令人倍感幸福。▲▼板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」推薦菜單：草莓塔 $100 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝儘管「果汁媽粉條爸」外觀樸素，但其草莓甜點的高品質與平實價格讓人流連忘返。無論是想要作為下午茶、分享給家人朋友，還是單純滿足自己對草莓的熱愛，這家甜點店都不會讓你失望。然而，熱門商品常常在營業後短短一小時內售罄，記得提前預訂或提早排隊，以免錯過這冬季限定的甜點饗宴。▲▼板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」推薦菜單：草莓蛋糕 $350（原味）、$370（巧克力）、草莓三明治 $45 / 果汁媽粉條爸提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

地址：新北市板橋區民生路二段230-1號

營業時間：15:00–19:00；週日公休