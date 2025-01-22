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板橋咖啡廳推薦「莫恩先生布丁店」草莓布丁超浮誇！菜單「這款」最多人點。

2025年菜外帶 莫恩先生 Mr Moan 草莓布丁 草莓季 more
2025-01-22 10:43:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

板橋必吃焦糖布丁在這！板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」隱身於巷弄間，以創意與質感兼具的甜點迅速成為話題。今年冬季更是推出新品草莓布丁，尤其是名為「最深的惡意 窮人的薔薇」的浮誇布丁甜點，更是一登場就掀起熱潮。不僅口感層次豐富，還自帶乾冰效果，吸引大量甜點迷前來打卡拍照。
▲▼板橋必吃焦糖布丁在這！板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」隱身於巷弄間 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋必吃焦糖布丁在這！板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」隱身於巷弄間 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋必吃焦糖布丁在這！板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」隱身於巷弄間 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店」位於板橋文化路一段的巷弄中，距捷運板橋站與新埔站皆步行約10分鐘。店面以橘紅色外牆與大片落地窗為特色，內部融合老宅氛圍與現代感，提供僅數個內用座位，建議可以先提前預約。除了靜心享用甜點，店內也有不少老闆收藏的獵人漫畫，讓人流連忘返。

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▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店」距捷運板橋站與新埔站皆步行約10分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店」距捷運板橋站與新埔站皆步行約10分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店」距捷運板橋站與新埔站皆步行約10分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

今年的草莓季限定甜點「最深的惡意 窮人的薔薇」可謂是店內的當紅明星。以草莓布丁餡為基底，搭配焦糖果凍、仙草奶油與蜂蜜磅蛋糕，層次分明，還有一層現烤的脆口焦糖。甜點的頂層鋪滿新鮮草莓片與雕花草莓，果實的酸甜，與草莓餡達到絕佳平衡，再結合蛋糕的扎實口感，讓人一口吃出多重層次與滿足感。
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：最深的惡意 窮人的薔薇 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：最深的惡意 窮人的薔薇 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：最深的惡意 窮人的薔薇 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​


此外，經典款「Mr. Moan 焦糖布丁」也是常年不敗的招牌選擇；搭配鮮奶油，以濃厚的蛋香與奶香交織出純粹風味。「莫恩先生布丁店」用創新的甜點設計成功擄獲甜品控的心，尤其是季節限定的草莓系列，更讓人感受到甜點藝術的極致。現在就趕緊揪親朋好友，一同感受這家布丁專賣店的魅力。
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：Mr. Moan 焦糖布丁 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：Mr. Moan 焦糖布丁 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：Mr. Moan 焦糖布丁 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

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板橋布丁專賣店 板橋咖啡廳 莫恩先生布丁店 Mr. Moan

地址：新北市板橋區文化路一段285巷2弄1號
營業時間：13:00–20:00；週二公休

 

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莫恩先生布丁店

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place新北市板橋區民權路202巷6弄2號
4.75 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.75
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