板橋必吃焦糖布丁在這！板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」隱身於巷弄間，以創意與質感兼具的甜點迅速成為話題。今年冬季更是推出新品草莓布丁，尤其是名為「最深的惡意 窮人的薔薇」的浮誇布丁甜點，更是一登場就掀起熱潮。不僅口感層次豐富，還自帶乾冰效果，吸引大量甜點迷前來打卡拍照。



▲▼板橋必吃焦糖布丁在這！板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」隱身於巷弄間 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



板橋布丁專賣店 板橋咖啡廳 莫恩先生布丁店 Mr. Moan

板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店」位於板橋文化路一段的巷弄中，距捷運板橋站與新埔站皆步行約10分鐘。店面以橘紅色外牆與大片落地窗為特色，內部融合老宅氛圍與現代感，提供僅數個內用座位，建議可以先提前預約。除了靜心享用甜點，店內也有不少老闆收藏的獵人漫畫，讓人流連忘返。推薦閱讀： 板橋必吃草莓蛋糕「果汁媽粉條爸」菜單一次看！晚點到就賣完了。

▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店」距捷運板橋站與新埔站皆步行約10分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝今年的草莓季限定甜點「最深的惡意 窮人的薔薇」可謂是店內的當紅明星。以草莓布丁餡為基底，搭配焦糖果凍、仙草奶油與蜂蜜磅蛋糕，層次分明，還有一層現烤的脆口焦糖。甜點的頂層鋪滿新鮮草莓片與雕花草莓，果實的酸甜，與草莓餡達到絕佳平衡，再結合蛋糕的扎實口感，讓人一口吃出多重層次與滿足感。▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：最深的惡意 窮人的薔薇 $260 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​此外，經典款「Mr. Moan 焦糖布丁」也是常年不敗的招牌選擇；搭配鮮奶油，以濃厚的蛋香與奶香交織出純粹風味。「莫恩先生布丁店」用創新的甜點設計成功擄獲甜品控的心，尤其是季節限定的草莓系列，更讓人感受到甜點藝術的極致。現在就趕緊揪親朋好友，一同感受這家布丁專賣店的魅力。▲▼板橋咖啡廳「莫恩先生布丁店 Mr. Moan」推薦菜單：Mr. Moan 焦糖布丁 $70 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：新北市板橋區文化路一段285巷2弄1號

營業時間：13:00–20:00；週二公休