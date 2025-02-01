台北草莓蛋糕推薦！大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」不僅每天營業到深夜，是台北夜貓專屬的好去處；菜單還有多種草莓甜點，包含草莓千層、草莓巴斯克等，每個都是人氣熱銷款；同時，來這消費滿400元，還能免費算塔羅牌占卜，體驗過程相當有趣，現在就趕緊揪朋友一起來看看吧。



▲▼大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」不僅每天營業到深夜，菜單還有多種草莓甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



大安站不限時咖啡廳 微蜜jolie

大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」靠近捷運大安站，步行5分鐘即可抵達。店面有相當多復古裝飾，就連傳統電話、櫥窗，還有縫紉機，以及看視力用的燈箱都有，整體木質色調的氛圍，相當有趣。這邊每天會營業到23：30，座位旁邊都有插座，就算客滿也是不限時。不過目前僅開放下午1點前的訂位，無論平日假日皆是如此。推薦閱讀： 北北基5間「草莓蛋糕推薦」誰最浮誇！草莓多到看不見蛋糕，「這家」開賣前要排隊。

▲▼大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」靠近捷運大安站，座位旁邊都有插座，就算客滿也是不限時 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店裡提供多項草莓餐點，預計會提供到草莓季節結束，大約到3月左右，不過實際情況依照草莓供應為主。首推「紅玉草莓珍珠千層」不但吃得到茶香濃郁的千層蛋糕，加上草莓酸甜與珍珠軟Q，整體吃起來甜而不膩口，草莓控可不能錯過。▲大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」如果店員時間有空，可以詢問是否能幫忙畫上烏薩奇拉花 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」推薦菜單：紅玉草莓珍珠千層 $250 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝而「草莓冰淇淋巴斯克」則是濃郁路線，厚感的奶香與滑順口感的巴斯克，搭配草莓雪酪與新鮮草莓的酸甜，整體讓人意猶未盡。另外還有「布能莓有泥」、「草莓達克瓦茲」等，各個也都是浮誇系草莓甜點，才這可千萬不能錯過。▲▼大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」推薦菜單：草莓冰淇淋巴斯克 $220、布能莓有泥 $180 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝不過因為草莓甜點比較熱銷，建議大家先致電保留，才不會因為抵達時間較晚而撲了個空。此外，店內只要單人消費滿400元，若當天有老師在場，即可免費算塔羅牌占卜一次。各個老師在店裡的時間不同，大家可以到「微蜜jolie」的官方粉絲專頁查詢，才不會撲空囉。大家有空就趕緊來看看這家，最近在IG爆紅的咖啡廳吧。▲▼大安站不限時咖啡廳「微蜜jolie」店內只要單人消費滿400元，若當天有老師在場，即可免費算塔羅牌占卜一次

地址：台北市大安區信義路四段30巷3號2樓

營業時間：13：00-23：30（最後點餐22：30，內用開放至23：30）