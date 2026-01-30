立頓奶茶泡芙！beard papa‘s新聯名，雙連站限定草莓泡芙要跟。

奶茶控衝了！beard papa's聯名立頓推出奶茶泡芙，還有雙連店限定「恭喜發財」造型，過年就吃這顆。

當最強老爺爺泡芙beard papa's遇上經典茶王立頓，絕對會讓全台奶茶控與泡芙控搶吃！2026年最受注目的跨界甜點聯名「立頓奶茶泡芙」於二月隆重登場，正好趕上農曆新年與情人節同步到來的甜蜜時刻，除了全台門市都能買到的奶茶口味與超划算的芙氣禮盒外，beard papa's雙連概念店更推出極具視覺效果的新春造型與草莓系列，台北泡芙控不能錯過。



▲beard papa's 2月限定泡芙是和立頓奶茶聯名。



▲beard papa's和立頓完美比例打造奶茶卡士達內餡。







奶茶控不能錯過的黃金比例

這次beard papa's和立頓聯名的重頭戲，莫過於把立頓紅茶的優雅韻味直接塞進泡芙裡，將奶茶、紅茶與鮮奶油完美比例融合，打造出滑順的奶茶卡士達內餡，每一口都能感受到濃郁奶香與清新茶感交織出的多層次風韻，無論是搭配經典的日式餅皮還是酥脆的外殼，療癒的滋味讓奶茶控、泡芙控一顆接一顆停不下來。



▲beard papa's和立頓聯名推出奶茶泡芙，搭配不同泡芙皮享受不同滋味。





泡芙控必衝的雙連概念店

想要讓手機先吃的朋友，一定要鎖定雙連概念店限定的口味泡芙，限時推出穿上黑巧克力外衣的新春祝福耶克，上頭點綴著恭、喜、發、財等喜氣字樣的巧克力，不僅視覺效果滿分，更象徵新年的好兆頭，此外，一月大受好評的草莓棉花糖耶克也驚喜回歸，利用酸甜草莓果乾與繽紛棉花糖堆疊出初戀般的甜蜜滋味，無論是想要開運招財還是歡慶情人節，這款限定甜點都是拍照打卡的最佳配角。



▲雙連概念店限定的新春祝福耶克，上頭點綴著恭、喜、發、財等喜氣字樣的巧克力，象徵新年的好兆頭。





超狂芙氣禮盒與買二送一

除了現點現現做的美味泡芙，beard papa’s更體貼大家走春拜年的需求，特別推出兩款 2026 芙氣禮盒，一次打包最受歡迎的香草與奶茶口味，讓大家在親友團圓時能大方分享美味，此外，2/1 起更推出超有感的加碼活動，只要購買兩顆奶茶系列泡芙，就直接送你一包立頓英式皇家奶茶，讓奶茶控在家就能自製奢華的下午茶套餐，數量有限送完為止。



▲beard papa's 立頓奶茶聯名數量有限，趁早吃起來。

beard papa’s × 立頓 2月限定泡芙

新品資訊： 立頓奶茶泡芙：85 元起 / 顆（全台門市販售）

新春祝福耶克：100 元 / 顆（雙連店限定，款式隨機）

草莓棉花糖耶克：80 元起 / 顆（雙連店限定）

加碼活動： 2/1 起，買 2 顆立頓奶茶系列泡芙，送「立頓英式皇家奶茶」1 包（送完為止）

期間限定禮盒： 2/9 - 2/22 販售「2026 芙氣禮盒」，共 2 款享新春折扣優惠。







