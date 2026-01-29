2026 魔法屾林博覽會震撼登場！百年遺址變身全球巫師聚落，全台首場沉浸式魔法餐桌引爆台南旅遊新亮點。

當 118 年的工業遺產遇上山海經神獸，台南十鼓將化身全球巫師聚落 。透過沉浸式餐桌與魔法論壇，帶領你跨越東西方結界，開啟場充滿藝術與神祕學的療癒探險 。

全球魔法勢力即將在台南集結。2026 年農曆春節前夕，備受矚目的第四屆「魔法屾林博覽會」將於 2 月 7、8、13、14、15 日連續兩週盛大登場 。這場由擅長打造夢幻主題的「屾屾市」與「十鼓文創園區」聯手策劃的大型活動，首度結合東方魔法與西方神秘學，將擁有 118 年歷史的仁德車路墘製糖廠重塑為充滿魔幻氛圍的時尚探險聖地 。

▲魔法車站集結各國創作者，重現泰國美功車站般的魔幻市集風景。 圖／屾屾市提供；窩客島整理



百年工業遺產化身全球巫師聚落，印尼藝術家操刀主視覺

這座曾入圍「世界建築獎」的工業遺產，將透過藝術、建築與歷史的交織，展現全新的國際視野 。本屆主視覺邀請印尼跨媒材藝術家 Wulang Sunu 與台灣設計師周雨衛共同創作，靈感擷取自《山海經》，定錨於台南「十鼓」 。傳說中，魔法古城隨著蒸汽列車破霧而來，由異獸守護珍寶，展開一場山海萬物與工業遺構的對談 。此外，現場更推出與物外 YSTUDIO 聯名的限定魔法海洋永續鋼筆，將永續理念融入魔法日常 。

▲精靈村實境扮演「伊諾斯維 Eynosva LARP」進行神祕儀式，營造強烈魔幻氛圍。 圖／(十鼓文創)提供；窩客島整理

全台首創沉浸式魔法餐桌，米其林名廚與靈視藝術家的巔峰儀式

今年最受矚目的亮點莫過於「萬神符旨．宇宙能量」沉浸式魔法餐桌 。這不僅是一場味覺盛宴，更是一次宇宙頻率的共振 。由靈視藝術動畫導演操刀投影，集結米其林名廚李祈睿、台南晶英五星級名廚廖楷平、以及神明欽點的酒吧「籠裏 Bar Lonely」共同打造 。賓客將在光影交織中品嚐北歐盧恩符文鹹派、古埃及金字塔巧克力與重現尼羅河生命循環的無酒精調酒，讓每一道料理都成為宇宙對生命的純粹祝福 。

▲德國魔法手路菜「Foodturama 小怪獸」現場以直火料理演繹原始山林風味。 窩客島整理



跨越東西方結界，夢之門國際魔法論壇隆重登場

為了深化神祕學的思想力量，博覽會首次舉辦台灣魔法年度高峰會「夢之門．東西相會」 。論壇集結 5 位國際級靈性導師，包括東方道教正一派傳人葉峻男道長，分享米龍護佑的文化底蘊；法國索邦大學博士「狐狸先生」解析西方夢魔法；薩滿引路人林麗純與「異教人」則帶領民眾遊歷古北歐與秘魯部落的夢境秘境 。甚至有知名 PODCAST《設計師的仙界傳說》加入，深度解析潛意識符碼，探索連結靈界與現實的神祕通道 。

▲魔法高峰會論壇講者「道教正一派傳人葉峻男道長」。/圖：十鼓文創提供；窩客島整理

六大主題策展區，200 組國際品牌重塑超自然疆界

活動匯聚超過 200 組來自日本、印尼、泰國、韓國等地的頂尖品牌，依據十鼓獨特地景規劃出六大主題區域 。在「失落國度的古老精靈村」，民眾可以與古老精靈對談，見證阿男道長的米龍創作 ；「最生猛山海的神隱部落」則匯集台灣原民品牌，以直火料理與千年工藝編織海味盛宴 。此外，「魔法車站」重現泰國美功車站奇景，「魔法道具街」則販售來自摩洛哥、日本等國的珍稀古道具，帶領冒險者體驗最異國的魔法日常 。

螢光妖市與國際劇場遊行，洗滌靈魂的終極魔法體驗

當夜幕垂降，由「艸非火工作室」打造的螢光魔法妖市將在百年榕樹下展開，現場不僅有「獸骨祭壇」儀式，更邀請日本魔法師團隊「紙磨呂」與「和太鼓 OTO-GATARI」帶來震撼視覺的幻術與遊行 。最後，在百年煙囪下的「精靈聖塔」，由「SoJoy 極悅光境」開啟的梵唱與銅鑼浴，將引導賓客在頻率中淨化五感，接收宇宙最深處的祝福 。

2026 魔法屾林博覽會

活動時間： 2026 年 2/7、8、13、14、15 日（連續兩週），13:00-19:00

活動優惠： 購票進場一票到底，可從早到晚觀看表演並無限暢玩園區所有設施 。購票優惠詳情請見十鼓官網專區 。

活動內容：

萬神符旨．宇宙能量沉浸式魔法餐桌： 由米其林主廚與靈視藝術家聯手，透過光影與五大文明符文開啟療癒盛宴 。

夢之門．東西相會國際魔法論壇： 邀請葉峻男道長、法國狐狸先生等 5 位靈性導師分享神祕學短講 。

六大主題策展區： 包含精靈村 LARP 實境、原民山海部落、魔法車站、道具街、螢光妖市及街頭劇場遊行 。

沉浸式餐桌合作： Li. nu 名廚李祈睿、臺南晶英名廚廖楷平、籠裏 Bar Lonely、Jenny Smile Cake 。

精選品牌： 伊諾斯維 Eynosva LARP、物外 YSTUDIO、成功海銀行、haritts 甜甜圈、BAAN BOON 魔法掃帚 。

最新資訊查詢： 屾屾市官方 Instagram。

