不用跑台南爽吃溫體牛火鍋！牛老總涮牛肉五權店 老字號台中火鍋，雙人套餐只要1180元。

台中老字號「牛老總涮牛肉」每日直送台南現宰溫體牛，湯頭濃郁甘甜、火鍋與熱炒都高人氣，雙人套餐份量十足，CP值爆表，是溫體牛饕客的台中必訪美食。

不必衝台南，台中就吃得到台南直送溫體牛！鄰近國美館、開業超過20年的台中涮牛肉餐廳「牛老總涮牛肉」，每日從台南直送溫體牛，確保肉質新鮮與口感表現。店內主打溫體牛肉火鍋，湯頭以牛大骨長時間慢熬，風味清甜而不厚重，完整襯托牛肉本身的鮮嫩；除了火鍋，「牛老總涮牛肉」的熱炒亦相當受歡迎，如芥蘭牛肉、三杯牛筋等經典菜色香氣十足，饕客一次滿足火鍋與熱炒雙重享受。



▲開業超過20年的台中涮牛肉餐廳「牛老總涮牛肉」。（攝影：楊婷雅）



▲「牛老總涮牛肉五權店」圓桌特別採可旋轉桌面設計，方便每一名饕客取用料理。（攝影：楊婷雅）





「牛老總涮牛肉」湯底多元，飲料無限暢飲

「牛老總涮牛肉五權店」座位充足，圓桌特別採可旋轉桌面設計，方便每名饕客取用料理，適合團體聚餐；醬料區提供多款醬料，包含浮滿洋蔥的特製綜合醬，以及沙茶醬、醬油膏、辣椒醬油等，饕客能依個人喜好自由搭配，而且飲料無限暢飲，讓整體用餐體驗更加分；嘓底部分，提供招牌牛骨湯、養生藥膳、麻辣及日式和風4種選擇。其中，招牌牛骨湯以牛大骨與蔬果長時間慢熬，湯頭濃郁卻不膩口，無論涮溫體牛肉或搭配牛筋、蔬菜都十分合適。

▲「牛老總涮牛肉」提供多款醬料，飲料無限暢飲。（攝影：楊婷雅）

「牛老總涮牛肉」首推$1680雙人套餐

貼心的是，「牛老總涮牛肉五權店」在菜單上規劃多款套餐組合，從雙人套餐到可供 10 人享用的多人套餐一應俱全，能因應不同用餐人數提供合適選擇。雙人套餐價格皆不用兩千元，最便宜只要1180元，其中特別推薦1680元的套餐，內容包含招牌牛骨湯鍋底、寶島鮮牛肉兩盤、雙牛拼盤（牛筋、牛腩）、嚴選手工漿、季節時蔬、芥蘭牛肉與拌麵線；「牛老總涮牛肉」的招牌牛骨湯鍋底以牛大骨與多種蔬果長時間熬製，層層堆疊出自然甘甜的風味，不僅襯托涮料口感，單獨品嚐也清甜順口。

▲「牛老總涮牛肉」1680元雙人套餐具高人氣，部分餐點可補差額換其他品項。（攝影：楊婷雅）

不用跑台南！台中「牛老總涮牛肉」爽吃溫體牛火鍋

「牛老總涮牛肉五權店」師傅依照牛肉紋理現場手切，厚度經過精準掌控，確保饕客品享受到最佳口感；拌麵線以蔥花點綴，帶有淡雅麻油香氣；人氣單點三杯牛筋則採大火快炒，牛筋軟Q入味，搭配彈牙多汁的杏鮑菇與香氣十足的九層塔，使香氣更加迷人；「牛老總涮牛肉」在溫體牛肉品質與熱炒火候的掌控上表現穩定，讓喜愛溫體牛的饕客不必特地跑到台南，也能在台中輕鬆享受溫體牛火鍋。



▲三杯牛筋則採大火快炒，牛筋軟Q入味。（攝影：楊婷雅）

▲「牛老總涮牛肉」拌麵線以蔥花點綴，帶有淡雅麻油香氣。（攝影：楊婷雅）





「牛老總涮牛肉五權店」店家資訊

營業時間：11:00～14:00、16:30～23:00（週一公休）

地址：台中市西區五權路1-130號

電話：04 2378 2929

