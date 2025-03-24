「橘色涮涮屋台中館」新開幕！由日本知名建築師丹下憲孝（Noritaka Tange）再度操⼑、打造全台首家獨棟門市，讓橘色火鍋粉絲得以在更寬敞舒適的空間享用鍋物，營業時間更是延長至凌晨兩點半；而「橘色涮涮屋」主打的數款「活體帝王蟹隱藏吃法」絕對是必點，饕客們趕緊手刀訂位！



▲橘色涮涮屋台中館主打活體帝王蟹多種吃法/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲橘色涮涮屋台中館以全新獨棟空間樹立嶄新里程碑/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「橘色涮涮屋台中館」獨棟新店面總面積達 330 坪，客席升至 135 席，空間揉合相比以往更為明亮朝氣的摩登色調，空間則沿襲了汲取自日本竹庭茶屋的設計靈感，以錯落金屬線條構成如「竹林」般別有洞天的期待氛圍，而半開放隔簾座位設計則是通透又保有隱私；此外，「橘色涮涮屋台中館」特別融合旗下頂級單人鍋物品牌「Extension 1 by 橘色」特點，設置單⼈鍋物吧檯區，不揪人也能在「火鍋界的LV」獨自精彩。

▲橘色涮涮屋台中館半開放隔簾座位通透又不失隱密/ 橘色涮涮屋提供、WalkerLand窩客島整理



▲橘色涮涮屋台中館時髦新穎的吧檯提供紅白酒、調酒等豐富酒款/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

橘色涮涮屋台中館必吃活體帝王蟹

「橘⾊涮涮屋」不僅是台灣⾼端鍋物始祖，更是國內第⼀家引進活海鮮的⽕鍋店，而「橘色涮涮屋台中館」主打數款「活體帝王蟹隱藏版吃法」，嚴選肉質最鮮甜的北海道鱈場蟹，由產地空運直送並利用天然海水養殖，包含「刺身」、「烤蟹腳」、「蟹膏蒸蛋」等隱藏吃法，將帝王蟹精華發揮極致。其中烤帝王蟹腳經過炭火的燻炙後，外酥內嫩，蟹肉甜中帶有些許炭烤香，蟹膏蒸蛋則是將蟹膏與蛋的綿密完美融合。

▲橘色涮涮屋台中館嚴選肉質最鮮甜的北海道鱈場蟹/ WalkerLand窩客島 楊婷雅



▲橘色涮涮屋台中館主打數款活體帝王蟹隱藏版吃法/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

最後，將帝王蟹肉與蟹膏在用餐最後加入經典的雜炊中一起烹煮，為一鍋精華增添新鮮海味與蟹膏的濃郁感，風味更加昇華，暖胃又暖心；餐後甜點首選杏仁豆腐，由「橘色涮涮屋」精選原豆磨漿，耗時半日手工製作，入喉香滑Q彈、甜蜜在心，老饕ㄧ致推薦。▲橘色涮涮屋台中館以招牌黃金粥完美收尾/ 橘色涮涮屋提供、WalkerLand窩客島整理▲橘色涮涮屋台中館餐後甜點首選杏仁豆腐/ 橘色涮涮屋提供、WalkerLand窩客島整理

橘色涮涮屋台中館

營業時間：11:30～02:30 (最後入場1:00)

地址：台中市西屯區市政路581-8號

電話：04 2258 5655

訂位：橘色涮涮屋台中館

備註：帝王蟹料理建議 4 人（含）以上點用

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▲橘色涮涮屋台中館帝王蟹火鍋以精緻的冰盤呈現/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲橘色涮涮屋台中館服務人員將蔬菜置入鍋中的同時還兼具美感/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲烤帝王蟹腳經過炭火燻炙後，蟹肉甜中帶有烤香/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲橘色涮涮屋台中館設有單⼈鍋物吧檯區，獨自用餐也能舒服自在/橘色涮涮屋提供、WalkerLand窩客島整理▲橘色涮涮屋台中館內設有長桌獨立包廂，適合團體聚會/橘色涮涮屋提供、WalkerLand窩客島整理