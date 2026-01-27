綠色乖乖霜淇淋！7-11乖乖奶油椰子雪淋霜，加價購乖乖桶造型提燈必搶。

7-11 新春推出乖乖奶油椰子雪淋霜，搭配雪淋霜集點活動、乖乖造型提燈與思樂冰、酷聖霜優惠，成為新年期間門市冰品與話題商品焦點。

▲7-11 推出新春乖乖周邊，從霜淇淋到提燈、春聯袋與轉運箱，粉絲可「內服外用」迎新年（攝影：張人尹）



▲7-11以乖乖文化為靈感延伸多元商品與活動，成為新春期間門市的話題焦點之一。

神秘力量「綠色乖乖」是台灣人的專屬信仰，只要把綠色乖乖放在機器上、儀器上、主機上，就能保佑一切運作正常。這次為了迎接新年，7-11 把大家熟悉的乖乖玩出新花樣，2/4起推出全新「乖乖奶油椰子雪淋霜」，把綠色乖乖變成霜淇淋，還有超可愛「迷你乖乖桶造型提燈」，這次7-11也同步開賣「乖乖馬上貼春聯袋」、「乖乖馬上轉運箱」乖乖限定周邊，讓粉絲們「內服外用」一切都乖乖。





7-11霜淇淋變身乖乖風味

▲7-11 雪淋霜推出乖乖奶油椰子霜淇淋，還原經典綠色乖乖口味，杯裝與甜筒都有專屬造型（攝影：張人尹）

集點換提燈增添儀式感

▲7-11 雪淋霜集點 GO 活動，粉絲集點換迷你乖乖桶提燈，春節、元宵節隨身攜帶最吸睛（攝影：張人尹）

冰品齊發優惠輪番上

▲7-11 雪淋霜活動期間，每週五六日憑指定支付方式任選第二件半價，吸引粉絲搶購（攝影：張人尹）

7-11霜淇淋新品 乖乖奶油椰子雪淋霜

OPENPOINT APP 雪淋霜集點 GO 活動

集滿2點加價69元，可兌換限量「迷你乖乖桶造型提燈」，預購原店取。



集滿2點加價29元，或集滿5點，可免費兌換雪淋霜任口味1件。

超商新品話題必買

這次最受關注的亮點之一，是7-11 自有品牌雪淋霜把經典「綠色乖乖」變成霜淇淋口味，在2月4日起推出「乖乖奶油椰子雪淋霜」，嚴選進口椰奶搭配瑞穗鮮乳，完整還原大家熟悉的乖乖風味。讓人吃得到柔和的奶油香、椰子香氣，神還原乖乖經典風味，杯裝、甜筒裝都有專屬的綠色乖乖造型，讓人拍照打卡也可愛。除了新品霜淇淋，7-11 同步於 OPENPOINT APP 推出「雪淋霜集點 GO 活動」。2/4-3/17期間uniopen 會員購買雪淋霜全口味任1件即可獲得1點，集滿2點加69元可預購兌換限量「迷你乖乖桶造型提燈」，春節、元宵節提在路上超吸睛。此外，2點加29元或集滿5點可免費兌換雪淋霜任一口味。在霜淇淋之外，7-11 也同步端出多款冰品與期間優惠。酷聖霜霜淇淋趁著冬季尾聲，推出「栗子提拉米蘇口味」，以栗子泥結合義式咖啡香氣，呈現甜點系風味。2月4日至3月3日，每週五六日，雪淋霜與酷聖霜憑 uniopen 聯名信用卡、icash2.0 或 IcashPay，任選第二件半價。思樂冰則於1月7日至2月17日，每週五六日全品項第二杯半價，購買可口可樂思樂冰任2杯，登錄發票還有機會抽好禮。販售期間：2026/02/04-03/17售價：49元/支活動期間：2026/02/04-03/17活動內容：uniopen 會員購買雪淋霜全口味任1件即可獲得1點。點數兌換：

