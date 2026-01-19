全家超人力霸王杯現身！59元杯塞、免費送發光手環，應援高雄燈會。

全家聯手超人力霸王推出 60 週年限定周邊，從Ｑ萌杯塞到發光拍拍燈手環，讓光之巨人闖進你的超商日常，快到全家補給能量，再帶著最強裝備勇闖高雄冬日遊樂園。

小朋友也瘋狂的超人力霸王杯！高雄愛河灣在2026年冬日遊樂園找來小朋友界人氣超高的超人力霸王坐鎮，消息一公佈就掀起討論，而全家這次也特別和高雄燈節熱鬧串聯，將於2月4日開始，全台門市都會陸續換上英雄風格的新杯子，不僅有初代戰士與迪卡陪大家喝咖啡，還能透過消費獲得獨家設計的Ｑ版杯塞以及發光手環。這次活動結合了節慶氛圍與跨世代的童年回憶，讓每位來到高雄賞燈的旅人，都能隨手帶走一份專屬英雄的光芒。



▲全家超人力霸王聯名系列應援高雄2026冬日遊樂園燈會。

▲全家超人力霸王飲料杯有超可愛的Ｑ版造型杯。





全家超人力霸王杯、造型杯塞開搶

想要感受這股英雄魅力可以先從日常飲品入手，全家在2月4日首波推出兩款極具蒐藏價值的聯名杯身，無論是帥氣的宇宙星際風還是可愛的Ｑ版插畫風都讓人想立刻收藏。接著2月11日會由超萌的造型杯塞接棒登場，除了可以插在杯蓋上裝飾之外，最貼心的是還附有專屬吊飾繩，能直接掛在包包上當作潮流配件。只要在店舖購買2杯大份量的指定飲品並用銅板價加購，就能把這兩位守護和平的光之巨人帶回家陪伴你的午茶時光。



▲全家超人力霸王杯塞，購買 2 杯大杯指定飲品加 59 元隨機換購





閃耀拍拍燈手環成賞燈最潮裝備

隨著元宵節的腳步漸近，全家在2月底限時5天加碼送出驚喜好禮，這次的主角是雙眼會閃閃發光的拍拍燈手環。這款手環專為賞燈遊客量身打造，只要在2月27日至3月3日期間內，於實體門市或線上行動購單筆消費滿688元就有機會拿到，完全是夜晚漫步愛河灣的最佳應援裝備。這份結合英雄夢的限定禮物數量有險，建議粉絲提早規劃行程，讓這份充滿正能量的光之守護陪伴大家度過精彩的冬日假期。



▲全家超人力霸王聯名款還有發光手環、杯塞要搶。

全家超人力霸王英雄聯名杯身 活動資訊

2 月 4 日至 3 月 3 日，購買大杯指定飲品隨機贈送。





全家Ｑ版超人力霸王造型杯塞 換購辦法

2 月 11 日起，購買 2 杯大杯指定飲品加 59 元隨機換購。





全家超人力霸王發光拍拍燈手環 免費兌換辦法

2 月 27 日至 3 月 3 日，單筆消費滿 688 元免費贈送。





2026燈會必拍亮點搶先看！

推薦閱讀：2026台北燈節是變形金剛！擴大雙展區，10公尺柯博文主燈、小提燈發送攻略。

推薦閱讀：3層樓高嚕嚕米降臨台中！粉絲衝市民廣場搶拍，2026台中燈會也滿滿嚕嚕米。

推薦閱讀：2026屏東燈節美翻！4大燈區點亮屏東，小提燈怎麼領、接駁車怎麼搭先看。