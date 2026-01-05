> 旅遊 > 3層樓高嚕嚕米降臨台中！粉絲衝市民廣場搶拍，2026台中燈會也滿滿嚕嚕米。

3層樓高嚕嚕米降臨台中！粉絲衝市民廣場搶拍，2026台中燈會也滿滿嚕嚕米。

2026-01-05 13:50文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
台中勤美出現3層樓高巨型嚕嚕米，療癒又吸睛！市民廣場成打卡熱點，嚕嚕米粉絲瘋狂搶拍，2/15起中央公園舉辦嚕嚕米主題燈會。


巨大嚕嚕米登入台中！台中近期除了被五月天攻佔後，又多了一個超級療癒新地標！2026年台中燈會以嚕嚕米為主題，而近日三層樓高的嚕嚕米於市民廣場悄悄登場，圍著鮮豔藍色圍巾，手上還拿著小蘋果，悠閒地坐在草地上，旁邊放著野餐籃，宛如準備享受午後野餐的模樣。許多路過的民眾看見這隻巨大的嚕嚕米，都忍不住停下腳步拍照，現場氣氛既輕鬆又充滿童趣。

▲3層樓高嚕嚕米於台中市民廣場登場。（攝影：楊婷雅）
▲▲巨大嚕嚕米為台中最新打卡熱點。（攝影：楊婷雅）
3層樓高嚕嚕米現身台中勤美前廣場

嚕嚕米粉絲手刀衝！現身台中勤美誠品前廣場的這隻巨型嚕嚕米，不僅超級可愛，高達三層樓的體型與精緻細節，更讓它迅速成為社群平台的熱門話題。短短一天內，就吸引大批嚕嚕米迷與親子家庭專程前來朝聖，毫無疑問是近期台中最夯的打卡新地標。

▲▲在市民廣場野餐的嚕嚕米，模樣討喜可愛。（攝影：楊婷雅）
2026 台中燈會即將開幕 以嚕嚕米為主題打造夢幻燈區

2026 年台中燈會以嚕嚕米為主題，於 2月 15 日至 3 月 3 日在 中央公園盛大展出。白天，園區化身為藝術裝置空間；夜晚則點亮繽紛燈光，呈現白天與夜晚都值得欣賞的雙重視覺饗宴；中央公園寬敞的場地讓各式大型裝置藝術有充足展示空間。除了巨型嚕嚕米之外，還規劃了互動燈飾與親子遊戲區，嚕嚕米粉絲和民眾不僅可以來盡情拍照打卡，還能近距離感受熱鬧的節慶氛圍，絕對值得期待。

▲2026台中燈會以嚕嚕米為主題。（攝影：楊婷雅）
「嚕嚕米」打卡資訊

地點：台中勤美誠品前市民廣場

「2026台中燈會」資訊

時間：2026年2月15日～2026年3月3日（除夕休展）
亮燈時間：17:00～22:00
地點：台中市西屯區中科路2966號（中央公園）

台中西區美食情報

推薦閱讀：台中咖啡廳兼清酒吧！NOD COFFEE BAR ＆SAKE BAR 白天咖啡、夜晚清酒，享受全時段放鬆氛圍。

推薦閱讀：台中勤美誠品美食推薦！做咖啡 hecho cafe & wine強勢回歸，空間菜單全面升級，自然酒喝起來。

推薦閱讀：人氣台中居酒屋！比手掌大的巨無霸生蠔「將軍府勤美店」，串燒、烏龍麵也推薦。

