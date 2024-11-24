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人氣台中居酒屋！比手掌大的巨無霸生蠔「將軍府勤美店」，串燒、烏龍麵也推薦。

將軍府勤美店 台中美食 台中居酒屋
2024-11-24 21:42:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

高人氣台中居酒屋「將軍府勤美店」，氛圍猶如置身日本居酒屋，環境洋溢日式氛圍，餐點選擇性豐富，生魚片、串燒、手捲、烏龍麵等日式料理應有盡有，其中熱愛生蠔的讀者絕對不能錯過「大到靠北大生蠔」，尺寸比手掌很大，是「將軍府」最廣為人知的主打的特色餐點。



「將軍府」是數一數二高人氣的熱門居酒屋，而「將軍府勤美店」緊鄰台中勤美綠園道和市民廣場，昏暗的座位區懸吊酒瓶作為裝飾，可以直擊師傅燒烤、煙霧繚繞的畫面，日式氛圍十分濃郁；此外，「將軍府勤美店」有滿櫃的日式清酒，每支清酒上頭都有相關簡介，喜歡喝清酒的讀者一定要來！



餐點部分，剝皮辣椒燒鳥串、松露奶油明太子烏龍麵等表現都不俗，而來到「將軍府勤美店」肯定必點招牌「大到靠北大生蠔」，巨無霸生蠔比手掌很大，並以五味醬及蔥花提味，飽滿的生蠔滋味鮮甜滑順，一口吃下著實過癮！只是要注意的是，經過急速冷凍的生蠔需等候退冰約40分鐘，因此需斟酌自己時間是否許可。

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將軍府勤美店推薦

大到靠北大生蠔、剝皮辣椒燒鳥串

將軍府勤美店店家資訊

地址：台中市西區向上北路159號
電話：04 2301 1819

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將軍府 勤美店

phone04-2301-1819
place台中市西區向上北路159號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.43
服務品質
4.36
裝潢氣氛
4.43
CP值
4.07
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