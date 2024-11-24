高人氣台中居酒屋「將軍府勤美店」，氛圍猶如置身日本居酒屋，環境洋溢日式氛圍，餐點選擇性豐富，生魚片、串燒、手捲、烏龍麵等日式料理應有盡有，其中熱愛生蠔的讀者絕對不能錯過「大到靠北大生蠔」，尺寸比手掌很大，是「將軍府」最廣為人知的主打的特色餐點。







將軍府勤美店推薦

大到靠北大生蠔、剝皮辣椒燒鳥串

將軍府勤美店店家資訊

地址：台中市西區向上北路159號

電話：04 2301 1819