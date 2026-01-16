2026台北燈節是變形金剛！擴大雙展區，10公尺柯博文主燈、小提燈發送攻略。

2026台北燈節話題先看！今年首度橫跨西門與花博雙展區，更攜手變形金剛打造10公尺柯博文主燈，限定柯博文小提燈發放時間也同步公布。

2026台北燈節即將點亮城市夜空，今年首度採用雙展區雙IP策展模式，活動橫跨西門展區與花博展區，展期自2月25日至3月15日，每日17時至22時亮燈。最大話題亮點，莫過於花博展區攜手全球知名IP變形金剛，打造大型主題燈組與沉浸式光影展演，10公尺高柯博文主燈搶先曝光。活動期間除IP燈組外，還包含交流燈組與全國傳統花燈競賽燈區，結合賞燈與城市漫遊，成為春季最受矚目的台北大型節慶活動。

▲2026台北燈節「花博展區」，攜手全球知名IP變形金剛，打造大型主題燈組與沉浸式光影展演，10公尺高柯博文主燈搶先曝光。





變形金剛主題燈組成最大焦點





花博展區今年全面以變形金剛為策展主題，這也是該IP首次正式授權於台灣大型主題燈節中呈現。主燈由博派領袖柯博文擔任主角，透過大型立體裝置結合燈光節奏與場域設計，營造充滿力量感的視覺體驗。同時登場的還有大黃蜂與密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博，讓賞燈過程宛如走進科幻電影場景。整體展演結合藝術家創作與科技光影，預期成為本屆台北燈節最具討論度與拍照熱度的核心亮點。

▲2026台北燈節今年首度採用雙展區雙IP策展模式，活動橫跨西門展區與花博展區。





親子必收柯博文小提燈





每年最受親子族群關注的小提燈，今年同樣成為焦點。2026台北燈節小提燈以柯博文為主題，設計融合機械線條與未來感城市風格，兼具互動趣味與收藏價值，讓孩子提燈賞燈也能感受科技感節慶氛圍。小提燈將於3月1日至3月3日於西門與花博展區發放，並於3月1日至3月2日同步於各行政區限量發送。實際發放地點與時間仍待公布，主辦單位也提醒民眾持續關注台北燈節官網，掌握最新領燈資訊。

▲2026台北燈節柯博文小提燈不只在燈會現場發送，3月1日至3月2日同步於各行政區限量發送。





花博展區順遊路線一次安排





今年新增的花博展區位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站與中山國小站，步行即可抵達，交通相當便利。賞燈之餘，也能順遊周邊多個台北知名景點與商圈，包括台北孔廟、大龍峒保安宮、圓山商圈、大龍街夜市、晴光市場與中山商圈等，輕鬆串成半日或一日散步行程。觀傳局也邀請國內外旅客，把握燈節期間走進台北夜晚，感受光影藝術結合城市生活的節慶魅力，更多活動亮點也將陸續公開。

▲2026台北燈節小提燈以柯博文為主題，將於3月1日至3月3日於西門與花博展區發放。







2026台北燈節 活動資訊

活動期間：2月25日至3月15日，每日17時至22時亮燈。

展區位置：西門展區與花博公園圓山園區雙展區同步展出。









2026台北燈節 柯博文小提燈發放時間

3月1日至3月3日於西門與花博展區，3月1日至3月2日各行政區同步限量發送。









2026台北燈節 交通建議

花博展區鄰近捷運圓山站與中山國小站，步行可達。





