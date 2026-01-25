甜點色系輕霧藍質感爆棚！PORTER INTERNATIONAL用「輕霧藍」詮釋2026年度浪漫。

PORTER INTERNATIONAL 2026情人節推My Treat主題，PUFF與MORI系列換上趨勢新色「輕霧藍」，結合環保材質與實用收納，1月21日官網預購開跑。

隨著2026年的腳步邁入充滿愛意的二月，情人節不再僅是為了取悅他人，更是一種自我對話與寵愛的儀式。台灣知名袋包品牌PORTER INTERNATIONAL今年特別以「My Treat」為情感主題，重新定義節日送禮的意義，主張將這份心意轉化為對自我的款待。品牌從精緻甜點的豐富層次中汲取靈感，推出本季最受矚目的趨勢新色「輕霧藍」，並將這股溫柔而清甜的色調注入旗下經典的PUFF與MORI系列。這不僅是為了迎接情人節的到來，更是透過視覺上的柔和美學，為現代人的繁忙日常帶來一抹療癒氣息。全新的色系與設計細節，將於2026年1月21日搶先在官網開放預購，並於2月5日正式上市，成為今年情人節最具質感與實用性的送禮首選。

▲PORTER INTERNATIONAL 2026情人節系列以「輕霧藍」為主色調，涵蓋多款手提包與皮夾配件。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理



2026趨勢新色「輕霧藍」 打造如甜點般的視覺療癒

色彩往往是傳遞情感最直接的媒介，PORTER INTERNATIONAL在2026年開春之際，選擇了帶有朦朧美感的「輕霧藍」作為年度主打色。這個顏色的靈感源自於甜點剖面的細膩層次，彷彿是抹在吐司上的奶油或慕斯，給人一種綿密、柔軟且放鬆的視覺享受。不同於高飽和度色彩的強烈衝擊，「輕霧藍」自帶一股寧靜的高級感，能夠輕易融入各種穿搭風格中，無論是休閒的丹寧造型或是簡約的白色系穿搭，都能在不經意間展現出清新的氣質。對於想要在情人節挑選一份禮物，卻又擔心顏色過於高調的消費者來說，這個如晨霧般溫柔的藍色調，絕對是既安全又充滿驚喜的最佳解答。

▲搭配簡約白色系穿搭，PORTER輕霧藍PUFF手提包成為整體造型中清爽又吸睛的亮點。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理

立體收納PUFF系列 兼具溫潤手感與實用機能

作為品牌旗下長期深受女性喜愛的人氣款式，PUFF系列在這次的情人節提案中扮演了重要角色。該系列最大的特色在於其標誌性的前置立體口袋設計，這不僅增加了包款的視覺層次感，更提供了極佳的收納便利性。在材質的運用上，PUFF系列特別強調溫潤的觸感，搭配本次推出的「輕霧藍」新色，讓整體包款看起來更加輕盈且充滿空氣感。系列中的手提包款皆附有可拆式背帶，使用者可以根據場合需求，隨心切換手提或斜背模式。無論是售價3250元的M號手提包，或是售價2950元的S號手提包，都具備了多層次的內置拉鍊袋夾層，完美平衡了小包的時髦度與日常所需的收納機能，是展現貼心與品味的理想禮物。

▲從甜點色彩層次汲取靈感，PUFF系列手提包展現如奶油般的溫潤視覺與實用收納空間。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理



復古經典MORI系列 精緻五金細節盡顯低調奢華

如果不習慣PUFF系列的蓬鬆可愛感，那麼主打典雅復古風格的MORI系列則提供了另一種成熟的選擇。MORI系列一直以來都以經典面料融合復古設計因子著稱，本次換上「輕霧藍」新裝後，在內斂的氣質中增添了一絲活潑與年輕感。該系列在細節處理上極為講究，選用精緻的金屬識別LOGO與高品質五金配件，在光線下閃耀著低調的奢華光澤。產品線涵蓋了售價2750元的長夾、1850元的雙折零錢短夾、1450元的零錢包以及1350元的證件套等多樣化配件。這些小皮件不僅是入門名牌包款的親民選擇，其中性的設計風格更打破了性別界線，無論男女皆能自然駕馭，展現出復古型格的獨特魅力。

▲MORI系列雙折零錢短夾結合金屬識別LOGO，在輕霧藍的襯托下更顯復古優雅質感。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理

堅持環境友善材質 將送禮心意延續至永續未來

在追求時尚美學的同時，PORTER INTERNATIONAL也未曾忘記對環境的責任。本次推出的情人節限定包款，無論是PUFF系列還是MORI系列，在材質選用上都展現了品牌對永續發展的堅持。全系列採用再生帆布與環保PU材質製成，這些材質不僅具備耐用性，更重要的是可以自然分解，大幅降低對地球環境的負擔。這種將環保意識融入設計的理念，讓「My Treat」的主題昇華到了更高的層次，消費者在購買禮物寵愛自己或珍視之人的同時，也等於為地球送上了一份友善的禮物。這種結合了設計美感、實用機能與環保價值的單品，讓2026年的情人節禮物不僅僅是一次性的消費，更是一份值得長久珍藏的情感連結。

▲PUFF系列細節特寫，立體縫製的口袋結構與精緻車縫線，勾勒出柔和且具層次感的輪廓。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理



官網預購正式啟動 把握機會入手年度清甜浪漫

隨著情人節的腳步逼近，這波以「輕霧藍」為主調的時尚浪潮勢必將席捲社群版面。PORTER INTERNATIONAL宣布，PUFF及MORI系列的全新配色將於2026年1月21日起在官方網站率先開放預購，讓迫不及待的粉絲們能搶先預訂這份甜蜜。實體通路的正式上市販售則定於2026年2月5日。對於正在尋找一份既能表達心意，又能展現獨特品味的禮物的人來說，這系列包款無疑是今年最完美的解答。不妨趁著這個機會，用一款質感包包來犒賞過去一年努力的自己，或是向心愛的人傳遞那份如輕霧般溫柔卻堅定的愛意。

▲PUFF系列手提包附有可拆式背帶，模特兒示範輕鬆切換手提與斜背的時髦日常穿搭。圖／PORTER INTERNATIONAL提供；窩客島整理

PORTER INTERNATIONAL「My Treat」情人節限定系列預購與上市

官網預購： 2026年1月21日（週三）開放預購

正式上市： 2026年2月5日（週四）全通路販售

活動內容：

全新配色： 推出 2026 趨勢新色「輕霧藍」，靈感源自甜點層次色彩 。

PUFF 系列： 主打空氣感立體口袋與多層次收納，推出手提包（M/S）及各式尺寸，售價 $2,950 起 。

MORI 系列： 主打復古質感與精緻五金，推出長夾、短夾、零錢包及證件套，售價 $1,350 起 。

環保材質： 全系列採用再生帆布與環保 PU 永續材質，可自然分解 。

官方網站： PORTER INTERNATIONAL 官網（www.ll-porter.com）

實體通路： 全台 PORTER INTERNATIONAL 門市專櫃（2/5 正式上市）