福島市集免費逛！福島觀光物產展2天快閃松菸，福島限定吉伊卡哇搶買。

松菸本週末迎來「Fun飛福島」盛典，現場不僅能朝聖紅牛神社與大師鐵道攝影，更能挑戰夾咖啡豆贏好禮並抽日本機票，邀請大家一站式感受福島秘境魅力。

把日本福島搬到台北松菸！最愛去日本玩的台灣人，不想在東京、大阪人擠人的話，那就搭虎航到福島享受最悠閒的假期。為了讓大家更了解福島的美，這週末特意在松菸五號倉庫舉辦「Fun飛福島 觀光物產」。是福島首度在台舉辦的大型盛事，特別將福島縣引以為傲的四季風景完整搬進台北市中心，讓大家不用飛日本就能一站式領略從春櫻到冬雪的迷人風貌。現場不僅免費入場，更在繁華的都會區打造出一處充滿療癒感的休閒空間。無論是喜愛日本旅遊的玩家，還是正在規劃假期行程的朋友，都能在這裡找到專屬的旅行靈感，提前預約下一趟充滿溫度的深度探索之旅。



▲全台首場「Fun飛福島 觀光物產」於1/24、1/25盛大登場。(攝影：鄭雅之)

▲紅牛與不倒翁的彩繪手作體驗，是大小朋友都會愛的療癒活動。(攝影：鄭雅之)

紅牛神社與工藝體驗感受平安祝福

在展場最吸引眼球的視覺焦點，莫過於融合傳統鄉土玩具元素的紅牛神社。紅牛在福島代表著驅邪避凶與身體健康，這座神社不僅是極佳的攝影打卡熱點，更將這份跨越百年的平安祈願帶給每一位參觀者。為了讓大家親身感受傳統工藝的溫度，現場限量開放了紅牛與不倒翁的彩繪手作活動。民眾可以透過親手為這些吉祥物上色，體驗在地職人的工藝底蘊。這種結合視覺震撼與手作溫度的安排，讓原本靜態的展覽變得更加鮮活有趣，也讓大家在忙碌的生活中能透過手作獲得放鬆與療癒感。



▲現場打造「紅牛神社」邀請民眾免費拍照，祈願大家可以驅邪避凶與身體健康。(攝影：鄭雅之)





活力水蜜桃女孩與大師攝影分享會

除了靜態的展出，現場的感官饗宴也同樣精采紛呈。來自福島的水蜜桃女孩將遠道而來進行熱力開唱，搭配熱情洋溢的夏威夷草裙舞演出，為冬日的松菸注入滿滿的活力。針對熱愛攝影與秘境的族群，活動更邀請了攝影大師星賢孝先生親臨現場。大師將帶領讀者深入走進被譽為世界最美鐵道的只見線世界，透過他鏡頭下如詩如畫的楓紅與雪景，分享那些隱藏在鐵道背後的動人故事。現場攤位更準備福島在地特色日本酒試飲與道地美食，讓大家在享受專業講座之餘，也能讓味蕾體驗最道地的滋味。



▲福島的水蜜桃女孩、攝影大師星賢孝先生也將親臨現場表演和演講。(攝影：鄭雅之)





驚喜集章互動與機票抽獎全攻略

追求互動趣味的民眾絕對不能錯過充滿驚喜的集章挑戰。展區內設置了多個互動攤位，只要完成指定任務就能獲得豐富的小禮物。其中最具話題性的挑戰莫過於在二十秒內用筷子夾起咖啡豆，成功者可贏得限定的紅牛吊飾紀念品。而每週提供直飛服務的台灣虎航也同步快閃現身，民眾只要參與現場互動就能帶走可愛的造型頭套或貼紙。更祭出了日本來回機票抽獎活動，讓每一位來到松菸的朋友不僅能帶走滿滿的物產與回憶，更有機會直接圓夢出發前往日本，開啟一場說走就走的秘境之旅。



▲各攤位都有許多互動體驗，完成後即可獲得福島限定小禮物。(攝影：鄭雅之)

▲虎航每週兩班直飛福島，在福島物產展中也有擺攤，並推出互動送好禮活動。(攝影：鄭雅之)





台北松菸 Fun飛福島觀光物產推廣

活動日期：2026 年 1 月 24 日（六）至 1 月 25 日（日）

活動時間：每日 10:00 – 18:00

活動地點：松山文創園區 5 號倉庫，免費入場參觀

重磅嘉賓：1 月 25 日攝影家星賢孝分享「只見線」四季魅力

機票抽獎：參與現場集點活動，有機會抽中「日本來回機票」

虎航快閃活動：完成指定互動任務，贈「虎將貼紙」或「虎將造型頭套」

手作體驗：紅牛與不倒翁彩繪（需現場領取號碼牌，名額有限）

▲福島限定吉伊卡哇也在現場買得到。（攝影：鄭雅之）

▲福島觀光物產展現場販售各種福島限定物產，包括水蜜桃果汁。(攝影：鄭雅之)

日本福島秘境跟著玩！

